Новини 12/03/2026 17:39

Google Antigravity обурює розробників: ціни злітають, а квоти тануть

Дмитро Сімагін

Автор новин

Професійна розробка на базі Google Antigravity перетворюється на розкіш через різке скорочення безкоштовних лімітів та нав’язування дорогого тарифного плану.

Google радикально змінює правила гри для користувачів своєї агентної платформи Antigravity. Замість звичного оновлення лімітів кожні п’ять годин програмісти на тарифі Google AI Pro ($20 на місяць) тепер отримують блокування на тиждень. Щоб продовжити користуватись Antigravity, компанія пропонує купити додаткові 2500 кредитів за $25. 

Також є інший варіант: у своїй останній публікації Google зазначає, що план Pro підходить для «аматорів, студентів та розробників, які працюють в IDE». Для професійних розробників рекомендується план AI Ultra ($249,99 на місяць) для «постійного доступу до наших найскладніших моделей у великих обсягах».

Ціновий дрейф та приховані витрати

Цікаво, але офіційна документація сервісу не містить чітких даних про вартість одного кредиту. Користувачі називають цей крок зрадою лояльної спільноти, яка допомагала тестувати інструмент на стадії прев’ю. 

Нові обмеження паралізували роботу багатьох людей, які покладались на Google Antigravity при написанні коду. Форуми підтримки заполонили повідомлення про «лоботомію» моделей та непрозову логіку нарахування платних кредитів.

Окрім фінансових бар’єрів, розробники помітили відчутну деградацію продуктивності самих алгоритмів. ШІ-агенти стали частіше галюцинувати та генерувати помилки у складних архітектурних рішеннях. Фахівці пов’язують такі зміни зі спробами Google економити обчислювальні потужності на фоні напливу мільйонів нових юзерів. 

Довіру до платформи підривають також критичні збої в безпеці. Відсутність механізмів відкату змін та непрозора логіка дій агентів залишаються головними бар’єрами для професійного впровадження. Програмісти масово розглядають перехід на конкурентні рішення на кшталт Cursor або Windsurf, які пропонують більш стабільні умови співпраці.

«Google фактично перетворив професійний інструмент на дорогу підставку для паперу, якою неможливо користуватися без постійної доплати», — написав один із розробників на форумі Google AI Developers. 

Спільнота чекає на пом’якшення квот, інакше відтік фахівців до альтернативних екосистем стане незворотним. Ринкова капіталізація компанії демонструє стійкість, проте довгострокові наслідки кризи довіри можуть виявитися болючими для репутації Google.

Нагадаємо, що Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11.

