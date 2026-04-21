logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 21/04/2026 14:39

Meta тестує платну підписку WhatsApp Plus

Дмитро Сімагін

Редактор

Компанія Meta розпочала внутрішнє тестування нової моделі монетизації для свого месенджера — платної підписки під назвою WhatsApp Plus. На відміну від інструментів для бізнесу, цей пакет орієнтований на звичайних користувачів і пропонує переважно косметичні покращення, пише Engadget.

Власники тарифного плану WhatsApp Plus можуть закріплювати до 20 чатів, встановлювати преміум-мелодію дзвінка для певних контактів та додатково налаштовувати списки чатів за допомогою сповіщень, мелодій дзвінка та тем.

Що дає платна підписка на WhatsApp:

  • Персоналізація інтерфейсу: Головною перевагою підписки стане можливість змінювати зовнішній вигляд додатка. Користувачі зможуть обирати ексклюзивні теми для чатів, змінювати колірну гаму інтерфейсу та встановлювати унікальні іконки застосунку.
  • Досвід конкурентів: Meta фактично наслідує стратегії інших великих платформ. Подібні підписки вже успішно працюють у Telegram (Premium) та Snapchat (+), де користувачі отримують доступ до додаткових візуальних ефектів та функцій за щомісячну плату.
  • Етап тестування: Наразі функція перебуває на стадії раннього тестування і доступна лише обмеженому колу осіб. Точна дата офіційного релізу та вартість підписки поки що не розголошуються.
  • Мета розробки: Впровадження WhatsApp Plus є спробою Meta диверсифікувати доходи месенджера, пропонуючи користувачам більше способів для самовираження всередині додатка.

Хоча зараз основна увага зосереджена на «косметиці», експерти не виключають, що в майбутньому підписка може містити й додаткові функціональні можливості, як-от розширені ліміти для файлів або пріоритетний доступ до нових функцій на базі ШІ.

Скільки коштує WhatsApp Plus?

За даними WABetaInfo, вартість підписки на WhatsApp Plus коливається, в залежності від країни, від трохи менше 1 долара до 2,49 євро, або близько 3 доларів США.

Нагадаємо, Meta зараз працює над цифровим клоном Цукерберга: він буде спілкуватись з підлеглими.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Новини

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: