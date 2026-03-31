Новини 31/03/2026 09:51

Meta тестує Instagram Plus: що дає платна підписка та скільки вона коштує

Дмитро Сімагін

Редактор

Компанія Meta офіційно підтвердила початок раннього тестування сервісу Instagram Plus. Це платна модель підписки, яка надає користувачам доступ до ексклюзивних функцій та розширеного контролю над своїм профілем за щомісячну плату, пише TechCrunch.

Поки що тестування проходить лише в кількох країнах, зокрема в Мексиці, Японії та на Філіппінах. Для прикладу, у Мексиці вартість підписки становить приблизно $2.20 (39 мексиканських песо) на місяць.

Які нові можливості отримають передплатники?

Користувачі Instagram Plus отримають набір інструментів, недоступних у безкоштовній версії:

  • Анонімний перегляд Stories. Автор публікації не знатиме, що ви її дивились. 
  • Кілька списків аудиторій: Можливість створювати різні групи глядачів для Stories (на додачу до стандартного списку «Близькі друзі»).
  • Stories на 48 годин: Ви зможете подовжити термін життя своїх історій з 24 до 48 годин.
  • Аналітика повторних переглядів: Спеціальна функція покаже, хто з підписників переглядав вашу сторіз більше одного разу.
  • Пошук у списку глядачів: Тепер можна швидко знайти конкретну людину за іменем серед тих, хто бачив ваш контент, замість довгого гортання списку.
  • Функція «Spotlight»: Можливість вивести обрану історію на початок стрічки ваших підписників, щоб вона точно не залишилася непоміченою.
  • Ексклюзивні реакції: Доступ до анімованих «супер-сердець» для взаємодії з контентом інших користувачів.

Чому Meta впроваджує платні функції?

Експерти пов’язують цей крок із фінансовим тиском. Зміни в політиці конфіденційності Apple (ATT) призвели до значних втрат рекламного виторгу Meta (близько $10 мільярдів лише за перший рік). Модель передплати забезпечує стабільний та прогнозований дохід, який менше залежить від коливань ринку реклами.

Instagram Plus фактично наслідує тренд, заданий Snapchat, де платні функції для авторів та активних користувачів уже стали звичною практикою.

Нагадаємо, що в Росії власника сайту заарештували на 15 діб за логотип Instagram.

Найбільш обговорювані статті

Anthropic додає в Claude Code автоматичний режимAnthropic додає в Claude Code автоматичний режим
Google представляє генератор музики Lyria 3 Pro. Він може створювати 3-хвилинні трекиGoogle представляє генератор музики Lyria 3 Pro. Він може створювати 3-хвилинні треки
90% чули, але не всі пробували: КМІС порахував українських користувачів штучного інтелектуВ Україні порахували користувачів штучного інтелекту
GitHub ненав'язливо попереджає, що буде навчати LLM на вашому коді«Звичайно, ви можете відмовитись»: GitHub ненав’язливо попереджає, що буде навчати LLM на вашому коді
Що таке медичний турнікет і для чого він потрібен
Google: до зламу класичного шифрування залишилось три рокиGoogle: до зламу класичного шифрування залишилось три роки
Платні акаунти ChatGPT та Claude стали затребуваним товаром на підпільних форумахПлатні акаунти ChatGPT та Claude стали затребуваним товаром на підпільних форумах
НАТО роздає мільйони: шукають українські стартапи для розробки технології протидії БПЛАНАТО роздає мільйони: шукають українські стартапи для розробки технології протидії БПЛА
Microsoft представила свіжий реліз Visual Studio Code 1.113. В оновленні компанія внесла покращення в інтерфейс агента та розробника. Однією з ключових змін нової версії є можливість налаштувати роботу штучного інтелекту під конкретний проект у редакторі. Тепер можна контролювати глибину міркувань перед відповіддю та переглядати візуальний контекст, не виходячи з чату. Щоб налаштувати обсяг міркувань, які має виконувати LLM-модель, просто перейдіть до меню вибору моделей і натисніть стрілки праворуч від їхніх назв; там ви можете обрати рівень міркування: низький, середній або високий. Однак пам'ятайте: чим вищий рівень міркувань, тим швидше ви вичерпаєте свої токени. Візуальні зміни, представлені у VS Code 1.113, стосуються двох нових тем оформлення світлої та темної: VS Code Light та VS Code Dark. Завдяки їм Microsoft прагне забезпечити більш сучасний та свіжий вигляд для редактора, зберігаючи при цьому знайомість та зручність використання попередніх тем за замовчуванням, під назвою Modern. Також з'явилась синхронізація з темою оформлення операційної системи: за замовчуванням будуть використовуватись ті теми для нових користувачів, які відповідають світлому або темному режиму вашої операційної системи. Останньою важливою функцією цього тижня є запровадження вкладених субагентів. Microsoft пояснює, що субагенти тепер можуть викликати інших субагентів. У підсумку це дозволяє виконувати більш складні багатоетапні операції. До цього оновлення субагентам було заборонено викликати інших субагентів, щоб запобігти нескінченній рекурсії, але тепер ви можете увімкнути цю опцію за потреби. Щоб оновити VS Code до нової версії, просто натисніть меню «Довідка» у VS Code та перевірте наявність оновлень. Також ви можете завантажити свіжий реліз з веб-сайту VS Code .Visual Studio Code 1.113: нові теми оформлення, вкладені субагенти та додаткові налаштування ШІ
Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI

Meta випустила оптимізовану для кодування модель Code World Model

Вигадують собі задачі і байдикують: звільнення в Meta серйозно вдарили по мотивації працівників

«Отримувала $190 тис. і нічого не робила»: ексрекрутерка Meta поділилася «історією успіху»

Google, Meta, Amazon і Microsoft після масових звільнень наймають малооплачуваних іноземців

Мовні моделі, трансформери та інше. 6 актуальних напрямів AI, на які варто звернути увагу початківцям

«Meta в режимі паніки»: Цукерберг створив 4 робочі групи для вивчення причин успіху DeepSeek

Теорія мертвого інтернету стала реальністю, і люди її ненавидять

Некомерційна і краще GPT-3: Meta випустила нову мову машинного навчання LLaMa

Facebook заробив $30 млн на рекламі заборонених акаунтів: серед найбільших замовників — компанія з України

Фальшивий найм назло конкурентам: ексспівробітниця розкрила подробиці звільнень в Meta

Zoom інтегрував ШІ Open AI: є віртуальний коворкінг і можна «наздоганяти» мітинги

«Роботи немає, пішов займатися серфінгом»: звільнений дата-саєнтист Meta згадав «трудові будні»

У Facebook розробили безкоштовний інструмент для JavaScript: що це та як встановити

Дослідник штучного інтелекту відхилив оффер на $1 мільярд від Цукерберга

Абсолютний рекорд: Amazon втратив ринкову вартість на $1 трлн

Meta, Microsoft і Amazon запустили опенсорс-конкурента Google Maps

Це вам не Replica з цензурою: за допомогою LLaMA створили ШІ для відвертих розмов про секс

«Податок на Google» приніс Україні 3,5 млрд грн в першому кварталі цього року

Марк Цукерберг приступив до масових звільнень співробітників Meta

Компанія Meta подала до суду на Meta (Facebook) — подробиці

Марк Цукерберг офіційно заявив про звільнення ще 10 тис. співробітників Meta

Катастрофа Facebook: вартість компанії впала вже на $700 мільярдів

Топ текстів
Спецпроєкти - 1 місяць назад
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
Новини - 4 тижні назад
У соцмережах набирає популярності тренд Cancel ChatGPT
Новини - 3 тижні назад
Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11
Новини - 1 тиждень назад
OpenAI шукає таланти: компанія пропонує $500 000 на рік, якщо виконаєте це завдання. Резюме не потрібно
Новини - 4 тижні назад
27-річний українець створив глобальну мережу генерації фейкових документів: як працювала схема
Новини - 4 тижні назад
Google попереджає про експлойт Coruna: полює на українських користувачів iPhone
Новини - 1 місяць назад
«Майже завжди застосовує ядерну зброю»: вчені приголомшені симуляцією війни зі штучним інтелектом
Новини - 7 днів назад
Майбутнє вже тут: Claude отримав повний контроль над комп’ютером
Новини - 2 тижні назад
5 років ув’язнення: американця визнали винним за веб-трансляції згенерованих ним пісень
Новини - 7 днів назад
Співзасновник Apple Стів Возняк пояснив, чому не любить штучний інтелект

K-подібна продуктивність: штучний інтелект непомітно розділяє людство на дві касти

 31.03.2026 08:48

«Вже кілька місяців ніхто не пише код руками»: співробітник Anthropic розповів про робочі процеси

 30.03.2026 17:46

Нуль шансів для хакерів: Apple заявляє про абсолютну стійкість Lockdown Mode

 30.03.2026 16:31

Ethereum за 12 секунд: Віталік Бутерін готує відповідь для Solana

 30.03.2026 15:45

Навчіться створювати ШІ-агентів: Google запускає безкоштовний онлайн-курс для українців

 30.03.2026 14:28

Вчені б'ють тривогу: люди небезпечно прив'язуються до штучного інтелекту, який «ніколи не каже ні»

 30.03.2026 11:14

Спочатку Western Digital, тепер Sony: глобальний дефіцит пам'яті поглиблюється

 30.03.2026 10:19

Vibe Coding XR: новий інструмент Google дозволяє за лічені хвилини створювати AR- та VR-програми

 30.03.2026 08:59

Telegram напише текст замість вас: у месенджері тестують ШІ-редактор

 27.03.2026 18:06

Спецпроєкти

Де купити MacBook Pro у Києві: ТОП-5 місць
Що таке медичний турнікет і для чого він потрібен
Наземний дрон мінер «Бандура» проти класичних методів мінування
Топ текстів тижня
1.
Майбутнє вже тут: Claude отримав повний контроль над комп’ютером
2.
Співзасновник Apple Стів Возняк пояснив, чому не любить штучний інтелект
3.
Міноборони відкрило більше 2000 вакансій для IT-фахівців — Михайло Федоров
4.
Промпт-інжиніринг: як інверсійні запити підвищать вашу продуктивність в ChatGPT
5.
Навчіться створювати ШІ-агентів: Google запускає безкоштовний онлайн-курс для українців
6.
Claude Mythos: перша інформація про майбутню флагманську модель Anthropic
7.
Платні акаунти ChatGPT та Claude стали затребуваним товаром на підпільних форумах
8.
В Україні порахували користувачів штучного інтелекту
9.
Справа не лише в конкуренції: OpenAI закриває Sora по іншій причині
10.
K-подібна продуктивність: штучний інтелект непомітно розділяє людство на дві касти

