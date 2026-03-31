Meta тестує Instagram Plus: що дає платна підписка та скільки вона коштує

Компанія Meta офіційно підтвердила початок раннього тестування сервісу Instagram Plus. Це платна модель підписки, яка надає користувачам доступ до ексклюзивних функцій та розширеного контролю над своїм профілем за щомісячну плату, пише TechCrunch.

Поки що тестування проходить лише в кількох країнах, зокрема в Мексиці, Японії та на Філіппінах. Для прикладу, у Мексиці вартість підписки становить приблизно $2.20 (39 мексиканських песо) на місяць.

Які нові можливості отримають передплатники?

Користувачі Instagram Plus отримають набір інструментів, недоступних у безкоштовній версії:

Анонімний перегляд Stories. Автор публікації не знатиме, що ви її дивились.

Кілька списків аудиторій: Можливість створювати різні групи глядачів для Stories (на додачу до стандартного списку «Близькі друзі»).

Stories на 48 годин: Ви зможете подовжити термін життя своїх історій з 24 до 48 годин.

Аналітика повторних переглядів: Спеціальна функція покаже, хто з підписників переглядав вашу сторіз більше одного разу.

Пошук у списку глядачів: Тепер можна швидко знайти конкретну людину за іменем серед тих, хто бачив ваш контент, замість довгого гортання списку.

Функція «Spotlight»: Можливість вивести обрану історію на початок стрічки ваших підписників, щоб вона точно не залишилася непоміченою.

Ексклюзивні реакції: Доступ до анімованих «супер-сердець» для взаємодії з контентом інших користувачів.

Чому Meta впроваджує платні функції?

Експерти пов’язують цей крок із фінансовим тиском. Зміни в політиці конфіденційності Apple (ATT) призвели до значних втрат рекламного виторгу Meta (близько $10 мільярдів лише за перший рік). Модель передплати забезпечує стабільний та прогнозований дохід, який менше залежить від коливань ринку реклами.

Instagram Plus фактично наслідує тренд, заданий Snapchat, де платні функції для авторів та активних користувачів уже стали звичною практикою.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn