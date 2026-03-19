Meta закриє доступ до Horizon Worlds через VR. Залишиться лише мобільна версія

Віртуальний всесвіт Horizon Worlds стане недоступним через VR-гарнітуру після 15 червня 2026 року. У лютому компанія Meta поділилась планами відокремити Horizon Worlds від платформи Quest VR та зосередитися виключно на мобільній версії цієї програми, тепер стала відома дата закриття, пише Engadget.

До 31 березня окремі світи та події Horizon більше не будуть відображатися в магазині Quest, а власники гарнітур не зможуть відвідувати такі світи, як Horizon Central, Events Arena, Kaiju та Bobber Bay. Потім, після 15 червня, додаток буде видалено з гарнітур Quest, і світи будуть повністю недоступні для відвідування у віртуальній реальності. З цієї дати відвідати Horizon Worlds можна буде в додатку Meta Horizon для iOS та Android.

Чому Meta згортає Horizon Worlds

Тривалий час Meta намагалася конкурувати з такими гігантами UGC-платформ (User-Generated Content), як Roblox та Fortnite (Creative). Проте реальність виявилася складнішою:

Низький Retention: Користувачі без VR-досвіду не знайшли в «пласкому» Horizon Worlds з примітивною анімацією унікальної цінності. Без імерсивності продукт програвав у геймплеї та візуальній якості існуючим конкурентам.

Висока вартість підтримки: Підтримка кросплатформеної єдності (VR + Mobile + Web) вимагала колосальних ресурсів на оптимізацію графіки та синхронізацію серверної частини.

Ресурси на ШІ: Meta агресивно переорієнтовує свої інженерні потужності на Meta AI та розвиток розумних окулярів (Ray-Ban Meta).

Також з Horizon Worlds видаляється Hyperscape Capture — нещодавно додана бета-функція, яка дозволяє власникам VR-гарнітур Quest знімати, ділитися та відвідувати один одного за допомогою детальних 3D-сканувань реальних місць. За інформацією Meta, користувачі все ще зможуть знімати та переглядати Hyperscape, «але обмін, запрошення та спільне перебування в Hyperscape з іншими людьми більше не підтримуватимуться».

Нагадаємо, витративши $70 мільярдів на розробку Метавсесвіту, Цукерберг вирішив скоротити цей проект через потребу фінансування штучного інтелекту.

