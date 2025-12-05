logo

Новини 05/12/2025 12:37

Витративши $70 мільярдів на розробку Метавсесвіту, Цукерберг скорочує проект

Дмитро Сімагін

Журналіст

Meta планує різке скорочення свого підрозділу Reality Labs, який займається розробкою так званого Метавсесвіту (Metaverse). Рішення про згортання проекту прийнято через кілька років після того, як компанія змінила свою назву з Facebook на Meta, підкреслюючи нові пріоритети, пише The New York Times.

Скорочення почнуться вже наступного місяця і можуть торкнутись від 10 до 30% працівників, які задіяні в створенні програмного забезпечення для VR-гарнітур та соціальної мережі на основі віртуальної реальності.

Інсайдери стверджують, що скорочення Reality Labs обговорювалися на кількох зустрічах у резиденції генерального директора Марка Цукерберга на Гаваях. Повідомляється, що команду Metaverse попросили про глибші, ніж зазвичай, скорочення, оскільки ця технологія не знайшла популярності серед користувачів. Більшості людей не дуже сподобалась ідея годинами носити на голові шоломи для прогулянок віртуальними магазинами.

Останнім часом Марк Цукерберг здебільшого утримувався від публічних згадок про Метавсесвіт, особливо під час звітів про прибутки компанії. З 2021 року на підрозділ Reality Labs було витрачено понад $70 мільярдів.

Аналітики називають рішення керівника Meta логічним, хоч і запізнілим: ринок Метавсесвіту розвивається повільніше, ніж очікувалося, а попит на пристрої Reality Labs — гарнітури Quest, смарт-окуляри Ray-Ban Meta і майбутні AR-окуляри — обмежується переважно геймерською аудиторією. Тим не менш, Meta зберігає перевагу над Google, Apple і Snap у сегменті смарт-окулярів.

Зараз Meta намагається зміцнити позиції на ринку LLM після слабкого прийому моделі Llama 4. У 2025 році компанія взяла курс на агресивний найм найкращих розробників штучного інтелекту та масштабні інвестиції: на капітальні витрати планують витратити чергові десятки мільярдів доларів.

 

