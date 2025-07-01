Марк Цукерберг заявив, що зібрав «команду мрії» для розробки суперінтелекту

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Генеральний директор компанії Meta Марк Цукерберг оголосив про створення нового дослідницького підрозділу Superintelligence Labs, команда якого зосередиться на розробці штучного інтелекту наступного покоління. Про це пише Business Insider.

Superintelligence Labs об’єднає відділи, які працюють над LLM-моделями сімейства Llama, фундаментальними дослідженнями та іншими продуктами компанії в галузі штучного інтелекту. Очолить новий підрозділ Алекс Ванг, колишній генеральний директор Scale AI, який нещодавно приєднався до Meta і обійняв посаду головного директора зі штучного інтелекту.

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Партнером Ванга з керівництва стане Нат Фрідман, колишній керівник GitHub. За словами Цукерберга, Meta має намір перевершити своїх конкурентів OpenAI та Google і вийти на передову в розробці «персонального суперінтелекту» — систем, глибоко інтегрованих у повсякденне життя людей.

Для посилення команди компанія також найняла 11 висококласних фахівців із OpenAI, Google DeepMind, Anthropic та інших лабораторій. Серед них є розробники GPT-4o, Gemini, Chinchilla, Muse та ChatGPT. Superintelligence Labs вже розпочав роботу над наступними версіями моделі Llama (4.1 та 4.2).

Нагадаємо, що очільник OpenAI Сем Альтман нещодавно заявив, що Meta переманює його співробітників, пропонуючи грошову компенсацію за перехід до $100 мільйонів. Через це керівництво компанії почало терміново переглядати зарплати своїм співробітникам, переконуючи їх не погоджуватися на пропозиції конкурента.

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