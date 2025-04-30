Microsoft: до 30% коду компанії написано штучним інтелектом

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CEO Microsoft Сатья Наделла заявив, що 20-30% коду в репозиторіях компанії написано програмним забезпеченням на базі штучного інтелекту. Цю інформацію він повідомив, відповідаючи на запитання генерального директора Meta Марка Цукерберга на конференції Meta LlamaCon, пише TechCrunch.

Наделла назвав цифру «20-30%» після того, як Цукерберг запитав, яка приблизно частина коду Microsoft сьогодні згенерована штучним інтелектом. Керівник Microsoft також додав, що компанія спостерігає неоднозначні результати щодо кількості кода, згенерованого штучним інтелектом, в залежності від мови програмування. Є більший прогрес у Python і менший у C++.

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Раніше CTO (технічний директор) Microsoft Кевін Скотт заявив, що очікує, що до 2030 року 95% усього коду буде згенеровано штучним інтелектом.

Коли під час інтерв’ю на сцені Наделла задав аналогічне запитання Цукербергу, то засновник Facebook відповів, що не знає, яка частина коду Meta генерується штучним інтелектом.

Що стосується ще одного IT-гіганта — компанії Google, то минулого тижня на конференції з питань прибутків генеральний директор Google Сундар Пічаї заявив, що штучний інтелект генерує вже понад 30% коду компанії.

Нагадаємо, що два тижні тому Microsoft увімкнула нову функцію Computer use для Copilot Studio. Вона дозволяє агентам ШІ взаємодіяти з веб-сайтами та настільними програмами Windows. За своїм функціоналом Computer use схожа на Operator від OpenAI. Тепер компанії можуть використовувати Copilot Studio для створення агентів штучного інтелекту, які оброблятимуть веб-сайти та настільні програми так, ніби вони є інструментами для автоматизації завдань.

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