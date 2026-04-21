Google Photos відкриває безкоштовний доступ до преміальних функцій

Google розширює доступ до своїх передових інструментів редагування на базі штучного інтелекту в застосунку Google Photos. Раніше ці функції були доступні переважно власникам пристроїв Pixel або передплатникам Google One, тепер вони стають відкритими для значно більшої кількості користувачів.

Інструменти, які стали доступними для всіх:

Magic Editor: дозволяє виконувати складне редагування за допомогою генеративного ШІ — наприклад, переміщувати об’єкти на фото, змінювати розмір елементів або корегувати колір неба.

Magic Eraser: інструмент для швидкого видалення зайвих об’єктів або випадкових людей із кадру.

Photo Unblur: функція, що використовує машинне навчання для підвищення чіткості розмитих фотографій.

Portrait Light: дозволяє змінювати положення та яскравість освітлення на портретних знімках після того, як вони були зроблені.

Умови та обмеження

Хоча доступ до інструментів розширюється, існують певні технічні вимоги та ліміти для безкоштовного використання:

Технічні вимоги: для роботи функцій пристрій повинен мати принаймні 3 ГБ оперативної пам’яті та працювати на базі Android 8.0 / iOS 15 або новіших версій.

Ліміти Magic Editor: користувачі без передплати Google One або пристроїв Pixel зможуть зберігати лише до 10 результатів редагування в Magic Editor на місяць. Для зняття цього обмеження знадобиться підписка на план Google One (2 ТБ і вище) або смартфон серії Pixel.

Запуск: поступове впровадження оновлення розпочалося 15 травня 2024 року. Протягом наступних тижнів функції стануть доступними для всіх користувачів, які відповідають вимогам.

Цей крок робить професійні інструменти обробки фото доступними для масового користувача, дозволяючи значно покращувати якість знімків без спеціальних навичок ретушування.

Нагадаємо, що Google дозволить Gemini створювати контент з ваших особистих фото.

