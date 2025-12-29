logo

Новини 29/12/2025 17:05

Google Photos незабаром можна буде запускати на телевизорах

Дмитро Сімагін

Журналіст

Сервіс Google Photos з’явиться на телевізорах вже наступного року, спочатку лише на пристроях Samsung. Перші шість місяців з моменту дебюту він буде доступний ексклюзивно на смарт-телевізорах південнокорейського виробника. Після закінчення угоди інші виробники телевізорів зможуть інтегрувати сервіс у свої моделі, пише The Verge.

Як стверджують в Samsung, поява в телевізорах Google Фото перенесе фотографії, зроблені користувачами на своїх телефонах, у телевізори, де вони зможуть відображатися у форматі персоналізованого слайд-шоу. 

У smart-телевізорах зараз немає нативної програми для перегляду фотографій або сервісу Google Photos. Підтримки цього сервісу немає навіть у власної smart-платформи Google TV. 

У заяві Samsung зазначається, що з березня 2026 року компанія почне впроваджувати Google Photos на своїх телевізорах під управлінням Tizen OS. Спочатку буде доступний лише перегляд ретельно відібраних користувачем фотографій та відео. У другій половині 2026 року очікується запуск функцій пошуку в Google Photos і генерація зображень за допомогою штучного інтелекту.

Функція «Створити за допомогою ШІ» запропонує тематичні шаблони, створені за допомогою Nano Banana, а також функції генерації та редагування зображень за допомогою штучного інтелекту, включаючи інструменти Google Remix та Photo to Video. Функція «Персоналізовані результати» дозволить користувачам переглядати в режимі слайд-шоу зображення, відсортовані за темами або контентом, наприклад, «океан», «походи» або «Париж».

Samsung зазначає, що для запуску інтеграція Google Фото не вимагатиме від користувача якихось складних дій. Достатньо лише увійти до свого облікового запису Google на телевізорі для автоматичного відображення зображень, збережених у «Google Фото».

