Новини 27/04/2026 08:54

Скільки рядків коду в Linux? Дослідник вирішив порахувати та порівняти з різними версіями Windows

Андрій Савчук

Автор новин

Світ open-source готується до чергової знакової позначки. Напередодні випуску ядра Linux 7.1-rc1 кодова база ядра впритул наблизилася до нової цифри. Як виявилось, численні видалення застарілих драйверів та функцій з ядра Linux 7.0 не дали суттєвого зменшення коду. 

Дослідник Майкл Ларабель порахував, скільки рядків коду містить поточна версія Linux 7.1. Виявилось, це число становить 39 880 636 рядків, що приблизно на 259 тисяч рядків коду більше, ніж було в Linux 7.0.

Серед майже 40 мільйонів рядків коду в Linux, 5 015 790 — це порожні рядки. Ще 4 775 889 рядків — це коментарі до коду.

Отже, Linux 7.1 з порожніми рядками та коментарями швидко наближається до 40 мільйонів рядків. Реліз Linux 7.2, ймовірно, перевищить цю цифру.

Цікаві факти про код Linux:

  • Динаміка: За останні 10 років обсяг ядра фактично подвоївся (у 2015 році було близько 20 млн).
  • Темп росту: Приблизно 400,000 нових рядків кожні два місяці.
  • Найбільшим окремим компонентом залишається драйвер для відеокарт AMD Radeon. Він уже перетнув межу в 6 мільйонів рядків.

Велика чистка коду не допомогла

  • У версії 7.1 видалили застарілі драйвери PCMCIA, які ніхто не використовував роками.
  • Видалили частину коду для російських процесорів Baikal.
  • Проте кількість нового коду (підтримка нового заліза, оптимізація пам’яті та ШІ-фікси) все одно перекрила всі видалення.

Що саме входить у ці 40 мільйонів?

Важливо розуміти, що це не тільки чистий код:

  • Власне логіка (C та асемблер).
  • Коментарі (розробники теж люди, їм треба пояснення).
  • Документація.
  • Порожні рядки для читабельності.

Попри гігантський розмір, ядро залишається монолітним, але модульним. Ви ніколи не використовуєте всі 40 мільйонів рядків одночасно — ваш комп’ютер завантажує лише те, що потрібно для вашого заліза.

Якщо порівнювати кількість коду Linux з, то система Microsoft, цілком офікувано, ще важче. Windows 11 в залежності від конкретної збірки становить близько 100 мільйонів рядків коду. Це число включає сучасне ядро ​​NT, величезну підтримку заліза (тисячі драйверів), графічну оболонку, мережеві, хмарні та безпека компоненти.

Для порівняння: операційна система Windows 95 містила приблизно 10-15 мільйонів рядків коду. Для середини 90-х це був величезний проект, але за сучасними мірками відносно компактний. 

Нагадаємо, кілька тижнів тому 21-річна польська програмістка знайшла та виправила баг у Linux, який старший за неї.

Найбільш обговорювані статті

слідкує за діями користувача на екраніOpenAI додає в Codex функцію, яка слідкує за діями користувача на екрані
Claude для «еліти», Gemini для всіх інших: серед програмістів Google виник розколClaude для «еліти», Gemini для всіх інших: серед програмістів Google виник розкол
Meta придумала новий спосіб стеження за персоналом. Працівникам він чомусь не подобаєтьсяMeta придумала новий спосіб стеження за персоналом. Працівникам він чомусь не подобається
SoftServe: як починалась найбільша IT-компанія, яку контролюють українціSoftServe: як починалась найбільша IT-компанія, яку контролюють українці
OpenAI презентує ChatGPT Images 2.0: новий прорив у генерації зображеньOpenAI презентує ChatGPT Images 2.0: прорив у генерації зображень
Третя хвиля програми від Google та Мінекономіки: отримайте професійну сертифікацію зі штучного інтелекту на Coursera. Пріоритет ветеранам та жінкам у tech.20 000 безоплатних ліцензій: Google запускає масштабний ШІ-курс для українців
Moonshot AI презентує Kimi K2.6: безкоштовна і працює на рівні GPT 5.4Moonshot AI презентує Kimi K2.6: безкоштовна і працює на рівні GPT 5.4
Преміальні функції ретуші в Google Photos тепер доступні для всіхGoogle Photos відкриває безкоштовний доступ до преміальних функцій
Meta тестує платну підписку WhatsApp PlusMeta тестує платну підписку WhatsApp Plus
В Android додали можливість запуску графічних програм Linux

Команда chmod Linux та приклади зміни прав доступу

Ctrl-Alt-Del не треба. У Windows 11 знайшли нову команду для закриття програм

Як зробити, щоб http://localhost:8080 було видно в інтернет

«Припиняйте працювати ночами перед дедлайном»: Лінус Торвальдс звернувся до розробників

Лінус Торвальдс вважає, що штучний інтелект — це 90% маркетингу і 10% реальності

Через кров, піт та сльози: як Google розробляла власний Linux

Лінус Торвальдс висловився щодо впровадження Rust у Linux — на користувачів нових версій можуть чекати сюрпризи

Сенсорна панель, потужний процесор, ціни від 10,5 тис. грн. Три топові моделі ноутбуків Thomson

Microsoft заблокувала встановлення Windows 11 на застарілі комп'ютери

Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11

Китай замінить Windows на Linux на 50 млн ПК — це велика перемога для опенсорсу (і для Lenovo)

Prometheus запустив три безплатні ІТ-курси з Linux

Linux випустив перше ядро з підтримкою процесорів Apple M1

Microsoft визнала WordPad застарілим і видалила його з Windows

В xz Utils дистрибутивів Linux знайшли бекдор. Закликають терміново відмовитись від Fedora

В українській локалізації Ubuntu запропонували обрати між гей-сексом і сифілісом

Лінус Торвальдс презентував ядро Linux 6.0 з підтримкою новітніх архітектур — чого очікувати

Як відформатувати диск у Linux з командного рядка

«Просто відключимо цю безглузду штуку»: Лінус Торвальдс жаліється на лаги через технологію AMD

Розробники ядра Linux хочуть відмовитись від підтримки 486-х процесорів

Apple випустила інструменти для запуску Linux-контейнерів у macOS

Linux завойовує Apple: представлено дистрибутив Fedora на Mac з чипами M1 і M2

Представлено новий, схожий на macOS, дистрибутив Linux — elementary OS 8

Топ текстів
Новини - 5 днів назад
Claude для «еліти», Gemini для всіх інших: серед програмістів Google виник розкол
Новини - 1 тиждень назад
Кінець епохи графічних редакторів? Claude Design малює макет за секунди
Без категории - 4 тижні назад
Як «Аптека 9-1-1» працює у прифронтових містах і інвестує в освіту
Новини - 4 дні назад
Еволюція ChatGPT: тепер в чат-боті можна запускати агентів для автономної роботи
Новини - 3 тижні назад
Вдень — на зйомках, вночі пише код: акторка Мілла Йовович виклала власний ШІ-інструмент на GitHub
Новини - 1 місяць назад
OpenAI шукає таланти: компанія пропонує $500 000 на рік, якщо виконаєте це завдання. Резюме не потрібно
Новини - 4 тижні назад
K-подібна продуктивність: штучний інтелект непомітно розділяє людство на дві касти
Новини - 4 тижні назад
Навчіться створювати ШІ-агентів: Google запускає безкоштовний онлайн-курс для українців
Новини - 1 місяць назад
Майбутнє вже тут: Claude отримав повний контроль над комп’ютером
Новини - 4 дні назад
Прокинувся в боргах: розробник забув ключ API в проєкті, вранці отримав рахунок на $18 000

Новини

Скільки рядків коду в Linux? Дослідник вирішив порахувати та порівняти з різними версіями Windows

 27.04.2026 08:54

Україна обирає представника для глобального фіналу Startup World Cup 2026 у Кремнієвій долині

 24.04.2026 17:53

Microsoft шукає «добровольців» на звільнення: пропонують річну зарплату, але не всім

 24.04.2026 16:56

DeepSeek випускає нову модель V4 Pro. Вона має 1,6 трильйона параметрів і дуже дешева

 24.04.2026 16:04

Audi та Volkswagen переходять на китайський штучний інтелект: Alibaba Qwen лідирує

 24.04.2026 14:44

Вайб-воркінг: Microsoft дозволить агентам працювати за вас у Word та Excel

 24.04.2026 11:54

OpenAI повертає лідерство: GPT-5.5 випередила Claude Opus 4.7 у ключовому бенчмарку Terminal-Bench 2.0

 24.04.2026 10:35

Тім Кук розповів про свою найбільшу помилку на посаді CEO Apple

 24.04.2026 08:52

Неможливе стало реальністю: новий Linux тепер можна запускати на старому ПК з Windows 95

 23.04.2026 17:53

Ідеально для студентів: Google Gemini тепер конспектує лекції та робить нотатки на офлайн-нарадах

 23.04.2026 16:57
Топ текстів тижня
1.
Claude для «еліти», Gemini для всіх інших: серед програмістів Google виник розкол
2.
Еволюція ChatGPT: тепер в чат-боті можна запускати агентів для автономної роботи
3.
Прокинувся в боргах: розробник забув ключ API в проєкті, вранці отримав рахунок на $18 000
4.
YouTube Premium більше не потрібен? Microsoft переграла Google у питанні фонового відео
5.
OpenAI презентує ChatGPT Images 2.0: прорив у генерації зображень
6.
Тім Кук розповів про свою найбільшу помилку на посаді CEO Apple
7.
Audi та Volkswagen переходять на китайський штучний інтелект: Alibaba Qwen лідирує
8.
Deezer: 44% нової музики згенеровано штучним інтелектом. Більшість прослуховувань — боти
9.
OpenAI додає в Codex функцію, яка слідкує за діями користувача на екрані
10.
SoftServe: як починалась найбільша IT-компанія, яку контролюють українці

