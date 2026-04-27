Скільки рядків коду в Linux? Дослідник вирішив порахувати та порівняти з різними версіями Windows

Світ open-source готується до чергової знакової позначки. Напередодні випуску ядра Linux 7.1-rc1 кодова база ядра впритул наблизилася до нової цифри. Як виявилось, численні видалення застарілих драйверів та функцій з ядра Linux 7.0 не дали суттєвого зменшення коду.

Дослідник Майкл Ларабель порахував, скільки рядків коду містить поточна версія Linux 7.1. Виявилось, це число становить 39 880 636 рядків, що приблизно на 259 тисяч рядків коду більше, ніж було в Linux 7.0.

Серед майже 40 мільйонів рядків коду в Linux, 5 015 790 — це порожні рядки. Ще 4 775 889 рядків — це коментарі до коду.

Отже, Linux 7.1 з порожніми рядками та коментарями швидко наближається до 40 мільйонів рядків. Реліз Linux 7.2, ймовірно, перевищить цю цифру.

Цікаві факти про код Linux:

Динаміка: За останні 10 років обсяг ядра фактично подвоївся (у 2015 році було близько 20 млн).

Темп росту: Приблизно 400,000 нових рядків кожні два місяці.

Найбільшим окремим компонентом залишається драйвер для відеокарт AMD Radeon . Він уже перетнув межу в 6 мільйонів рядків .

Велика чистка коду не допомогла

У версії 7.1 видалили застарілі драйвери PCMCIA , які ніхто не використовував роками.

Видалили частину коду для російських процесорів Baikal .

Проте кількість нового коду (підтримка нового заліза, оптимізація пам’яті та ШІ-фікси) все одно перекрила всі видалення.

Що саме входить у ці 40 мільйонів?

Важливо розуміти, що це не тільки чистий код:

Власне логіка (C та асемблер).

Коментарі (розробники теж люди, їм треба пояснення).

Документація.

Порожні рядки для читабельності.

Попри гігантський розмір, ядро залишається монолітним, але модульним. Ви ніколи не використовуєте всі 40 мільйонів рядків одночасно — ваш комп’ютер завантажує лише те, що потрібно для вашого заліза.

Якщо порівнювати кількість коду Linux з, то система Microsoft, цілком офікувано, ще важче. Windows 11 в залежності від конкретної збірки становить близько 100 мільйонів рядків коду. Це число включає сучасне ядро ​​NT, величезну підтримку заліза (тисячі драйверів), графічну оболонку, мережеві, хмарні та безпека компоненти.

Для порівняння: операційна система Windows 95 містила приблизно 10-15 мільйонів рядків коду. Для середини 90-х це був величезний проект, але за сучасними мірками відносно компактний.

