/>
logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 12/06/2025

Apple випустила інструменти для запуску Linux-контейнерів у macOS

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Компанія Apple представила нові інструменти для створення, завантаження та запуску Linux-контейнерів у macOS. Робота контейнерів у macOS забезпечується за допомогою полегшених віртуальних машин з ядром Linux, які запускаються за допомогою гіпервізора Virtualization.framework. Для роботи з Linux-контейнерами Apple пропонує використовувати два пакети: containerization і container. Обидва написані на Swift і мають безкоштовну ліцензію Apache 2.0.

Пакет containerization надає низькорівневий API для керування образами контейнерів у форматі OCI, завантаження контейнерів із зовнішніх репозиторіїв, створення кореневої файлової системи Ext4, забезпечення мережевої взаємодії, збирання варіантів ядра Linux, що швидко завантажуються, створення віртуальних машин і запуску в них окремих контейнерів. Контейнери можна зв’язувати з окремими IP-адресами. Для роботи віртуального мережевого стека, прив’язаного до кожного контейнера, задіяний фреймворк vmnet.

Завдяки застосуванню оптимізованої конфігурації ядра Linux і урізаного системного оточення з init-процесом vminitd на запуск віртуальної машини витрачається менше секунди. API дозволяє налаштовувати параметри робочого оточення та запускати поверх віртуальної машини контейнери з обраним змістом або окремими ізольованими процесами.

Пакет сontainer є надбудовою над API Containerization, що реалізує високорівневий інструментарій в стилі Docker для створення, завантаження, запуску та зупинки образів Linux-контейнерів у форматі OCI. Управління сервісами під час запуску контейнерів здійснюється за допомогою системного менеджера Launchd.

Інструментарій може використовуватися в macOS 15, але для повноцінної роботи та виключення проблем рекомендується використовувати версію macOS 26 Beta 1. Наприклад, у macOS 15 не працює пряма мережева взаємодія між контейнерами і обмежена прив’язка окремих IP до контейнерів. Можлива робота на ARM-системах Apple Silicon Mac (M1/M2/M3/M4), комп’ютери на базі процесорів Intel не підтримуються. Для запуску контейнерів, зібраних для архітектури x86_64, використовується транслятор процесорних інструкцій Rosetta 2.

 

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.

Головна > Новини > Apple випустила інструменти для запуску Linux-контейнерів у macOS

Найбільш обговорювані статті

Apple інтегрує ChatGPT та інші LLM-моделі у пакет розробки Xcode 26Apple інтегрує ChatGPT та інші LLM-моделі у пакет розробки Xcode 26
«Ринок переповнений пропозиціями з України». Чому українські провайдери здають в оренду власні IPv4-адреси«Ринок переповнений пропозиціями з України». Чому українські провайдери здають в оренду власні IPv4-адреси
CEO Google обіцяє збільшувати штат програмістів, незважаючи на штучний інтелектCEO Google обіцяє збільшувати штат програмістів, незважаючи на штучний інтелект
Google запевняє, що оновлена модель Gemini Pro 2.5 стала краще працювати з кодомGoogle запевняє, що оновлена модель Gemini Pro 2.5 стала краще працювати з кодом
США оголосили нагороду в $10 млн за інформацію про українського хакера, який втік у РосіюСША оголосили нагороду в $10 млн за інформацію про українського хакера, який втік у Росію
СЕО знають, що через штучний інтелект будуть звільнення, але всім брешуть — софтверні інвесториСЕО знають, що через штучний інтелект будуть звільнення, але всім брешуть — софтверні інвестори
OpenAI готує до релізу модель o3-pro. Вона найпотужніша для кодування, але коштує $200OpenAI готує до релізу модель o3-pro. Вона найпотужніша для кодування, але коштує $200
У Windows 11 з'явиться новий текстовий редактор Edit, легший за Блокнот. Він працюватиме в командному рядкуУ Windows 11 з’явиться новий текстовий редактор Edit, легший за Блокнот. Він працюватиме з командного рядка
Новою СЕО Sigma Software стане Катерина Тулузова
Команда chmod Linux та приклади зміни прав доступу

«Припиняйте працювати ночами перед дедлайном»: Лінус Торвальдс звернувся до розробників

Лінус Торвальдс вважає, що штучний інтелект — це 90% маркетингу і 10% реальності

Через кров, піт та сльози: як Google розробляла власний Linux

Лінус Торвальдс висловився щодо впровадження Rust у Linux — на користувачів нових версій можуть чекати сюрпризи

7 причин, чому MacBook насправді вигідніший, ніж PC. Детальний розбір

Як зробити, щоб http://localhost:8080 було видно в інтернет

Prometheus запустив три безплатні ІТ-курси з Linux

Китай замінить Windows на Linux на 50 млн ПК — це велика перемога для опенсорсу (і для Lenovo)

Linux випустив перше ядро з підтримкою процесорів Apple M1

Лінус Торвальдс презентував ядро Linux 6.0 з підтримкою новітніх архітектур — чого очікувати

В українській локалізації Ubuntu запропонували обрати між гей-сексом і сифілісом

В xz Utils дистрибутивів Linux знайшли бекдор. Закликають терміново відмовитись від Fedora

«Просто відключимо цю безглузду штуку»: Лінус Торвальдс жаліється на лаги через технологію AMD

Linux завойовує Apple: представлено дистрибутив Fedora на Mac з чипами M1 і M2

Розробники ядра Linux хочуть відмовитись від підтримки 486-х процесорів

«Цифровий суверенітет». Німецька влада перевела 30 тисяч держслужбовців на Linux

Представлено новий, схожий на macOS, дистрибутив Linux — elementary OS 8

Як відформатувати диск у Linux з командного рядка

21 рядок коду Торвальдса підвищив продуктивність Linux на 2,6%

Як скачати та встановити Python на Windows, Linux і macOS

Всі пристрої Google Pixel тепер підтримують запуск Linux-програм

Частка ПК з Linux на світовому ринку досягла рекордних показників

Linux встановили на процесор від калькулятора 1971 року: знадобилось 4,76 доби

Топ текстів
Новини - 2 тижні назад
Штучний інтелект несе загрозу не джуніорам, а тим, хто не хоче адаптуватись — директор AWS
Новини - 4 тижні назад
Українська ІТ-компанія TechMagic придбала польську Hitteps
Новини - 1 тиждень назад
Експорт українських IT-послуг зростає третій місяць поспіль — дані НБУ
Новини - 2 тижні назад
Після 28 травня частина українців можуть втратити бронь від мобілізації
Новини - 3 тижні назад
З 1 червня деякі послуги «Дії» стануть платними
Новини - 1 місяць назад
Співробітникам Microsoft заборонили використовувати DeepSeek
Новини - 1 місяць назад
Популярність Python досягла найвищого рівня – TIOBE
Новини - 3 тижні назад
Google Meet навчили перекладати розмови в реальному часі. «Перекладачем» виступить Gemini
Новини - 2 тижні назад
«Новачкам все важче знайти роботу»: з 2019 року IT-компанії скоротили працевлаштування джуніорів на 50%
Новини - 4 тижні назад
ChatGPT незабаром отримає функцію запису та розшифрування стенограм

Новини

Tesla судиться з колишнім співробітником, який після звільнення «забрав код» із собою

 4 хвилини назад

Apple випустила інструменти для запуску Linux-контейнерів у macOS

 55 хвилин назад

Незважаючи на зарплати в $2 мільйони, Meta не може утримати фахівців зі штучного інтелекту

 5 години назад

Оновлення Swift 6.2 покращило сумісність C++ та Java

 6 години назад

Apple почне маркувати мобільні додатки в App Store

 7 години назад

Розробники повинні вдвічі скоротили обсяг коду, який вони пишуть — президент Cisco

 23 години назад

Google віділить $10 мільйонів на підтримку українських стартапів

 1 день назад

IBM побудує перший у світі квантовий комп'ютер із 200 логічними кубитами. Це переверне світ обчислень

 1 день назад

CEO Google: завдяки штучному інтелекту продуктивність програмістів зросла на 10%

 1 день назад

OpenAI випускає нову модель o3-pro та знижує на 80% вартість доступу до o3

 1 день назад

Спецпроєкти

Google запускає оновлений курс із машинного навчання українською мовою. Він займає 15 годин
Світові зірки та сучасні інструменти проти загроз: якою була InfoSec Ukraine 2025 – конференція про кібербезпеку
Як створити дружній до розробників API: найкращі практичні поради від Favbet Tech
Топ текстів тижня
1.
СЕО знають, що через штучний інтелект будуть звільнення, але всім брешуть — софтверні інвестори
2.
OpenAI готує до релізу модель o3-pro. Вона найпотужніша для кодування, але коштує $200
3.
Новою СЕО Sigma Software стане Катерина Тулузова
4.
Штрафи у Резерв+ та цифрові відстрочки — Міноборони роз’яснює інформацію
5.
Технічна інфраструктура Telegram контролюється людиною, чиї компанії співпрацювали з ФСБ — розслідування
6.
У Windows 11 з’явиться новий текстовий редактор Edit, легший за Блокнот. Він працюватиме з командного рядка
7.
США оголосили нагороду в $10 млн за інформацію про українського хакера, який втік у Росію
8.
Розробники повинні вдвічі скоротили обсяг коду, який вони пишуть — президент Cisco
9.
Популярність мови програмування SQL впала до історичного мінімуму — рейтинг TIOBE
10.
Розробники скаржаться, що Google надто ускладнює Android-розробку

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: