Надіслали оффер? Не поспішайте погоджуватися: як правильно відповісти на пропозицію, вибити собі зарплату та кращий соцпакет

Дмитро Сімагін

Автор новин

Надіслали оффер? Не поспішайте погоджуватися: як правильно відповісти на пропозицію, вибити собі зарплату та кращий соцпакет

Співбесіда була важка, але вам запропонували роботу. А що далі?

Добірки - 01.03.2026 15:46 Editorial

Кіберпанк японською: 9 найкращих аніме в жанрі «технології нас погублять»

Вікторія Пушкіна

Редакторка у Highload

Кіберпанк японською: 9 найкращих аніме в жанрі «технології нас погублять»

Японія сама по собі — суцільний кіберпанк. Це помітив навіть культовий письменник жанру Вільям Гібсон, коли відвідав район Токіо Сібуя. Тому нічого дивного, що ця країна стала меккою кіберпанку. Щоправда не в кіно, а в аніме.

Спецпроєкти - 27.02.2026 18:40

Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode

Партнерский материал

Коли говорять про масштабування ІТ-продукту, зазвичай мають на увазі збільшення обсягу інфраструктури, щоб витримати більше користувачів та обробити більше запитів. Але в реальних продуктах, особливо в iGaming, цього недостатньо.

Новини - 27.02.2026 17:39 Editorial

Китай розповсюджує теорію змови про «криптовалютну гегемонію» США

Дмитро Сімагін

Автор новин

Китай розповсюджує теорію змови про «криптовалютну гегемонію» США

Китайський Національний центр реагування на комп’ютерні віруси (CVERC) оприлюднив звіт під гучною назвою «Top Player». Автори цього документу висувають порцію звинувачень на адресу Вашингтона. Цього разу Пекін стверджує, що боротьба США зі злочинністю у сфері криптовалют — це просто стратегічна операція для зміцнення фінансової гегемонії та захисту статусу долара.

Новини - 27.02.2026 16:09 Editorial

Григорович повернувся: найвідоміший український гейм-розробник анонсував новий проект S.T.R.A.N.G.E.R

Дмитро Сімагін

Автор новин

Григорович повернувся: найвідоміший український гейм-розробник анонсував новий проект S.T.R.A.N.G.E.R

Засновник відомої української геймдев-студії GSC Game World Сергій Григорович активно працює над новим проектом у жанрі наукової фантастики. Очікується, що ця гра вийде під назвою S.T.R.A.N.G.E.R., повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Новини - 27.02.2026 14:55 Editorial

Microsoft теж виходить на ринок агентів. Зустрічайте Copilot Tasks

Дмитро Сімагін

Автор новин

Microsoft теж виходить на ринок агентів. Зустрічайте Copilot Tasks

Microsoft анонсувала бета-версію нового інструмента штучного інтелекту під назвою Copilot Tasks. За словами компанії, він призначений для виконання повсякденних завдань користувача у фоновому режимі. Найближчими аналогами новинки є Codex від OpenAI та Claude Code від Anthropic.

Спецпроєкти - 27.02.2026 14:10

Магія інновацій: як перетворити щоденний догляд на справжнє мистецтво за допомогою смарт-девайсів

Партнерский материал

Весна 2026 року диктує нові правила турботи про себе, де технології стають не просто зручним доповненням, а повноцінними партнерами у підтримці краси та здоров’я. Сучасна жінка цінує свій час і комфорт, тому ідеальний подарунок на 8 березня сьогодні дедалі частіше має приставку «смарт». Величезний вибір інтелектуальних девайсів на EVA.UA дозволяє підібрати подарунок, який не лише вразить своєю функціональністю, а й щодня нагадуватиме про вашу турботу. Сьогодні інновації стають частиною домашнього затишку, перетворюючи звичайну ванну кімнату на персональний центр омолодження та релаксу. Завдяки розумним алгоритмам, кожен гаджет підлаштовується під індивідуальні потреби власниці, роблячи процес догляду за собою максимально персоналізованим та професійним. Це можуть бути пристрої для домашнього SPA, професійного догляду за обличчям або точного моніторингу фізичного стану, що перетворюють звичну рутину на технологічне задоволення.

Новини - 27.02.2026 11:58 Editorial

«Claude cпочатку відмовлявся та заперечував»: хакер змусив LLM стати його спільником у нападі на уряд Мексики

Дмитро Сімагін

Автор новин

«Claude cпочатку відмовлявся та заперечував»: хакер змусив LLM стати його спільником у нападі на уряд Мексики

Невідомий хакер використав модель штучного інтелекту Claude для серії атак на державні установи Мексики. За словами дослідників з кібербезпеки компанії Gambit Security, протягом місяця, починаючи з грудня, хакер разом із Claude шукав вразливості в урядових мережах і писав комп’ютерні скрипти для визначення способів автоматизації крадіжки даних. Про це повідомляє Venture Beat.

Новини - 27.02.2026 10:34 Editorial

Google запускає Nano Banana 2: генерація зображень до 4К

Дмитро Сімагін

Автор новин

Google запускає Nano Banana 2: генерація зображень до 4К

Компанія Google представила Nano Banana 2 (офіційна назва — Gemini 3.1 Flash Image). Це нове покоління нейромережі, що поєднує інтелектуальні можливості версії Pro зі швидкістю серії Flash. Модель створена для миттєвої та більш реалістичної генерації. Крім того, з нею можна краще редагувати медіаконтент.

Новини - 27.02.2026 08:45 Editorial

Google додає нові функції та вкладки в Translate

Дмитро Сімагін

Автор новин

Google додає нові функції та вкладки в Translate

Google оголосила про масштабне оновлення свого сервісу перекладу, додаючи в Translate нові алгоритми штучного інтелекту на базі Gemini для покращення точності та зручності користувачів, пише Neowin. Ключові зміни оновленого Google Translate включають:

Новини - 26.02.2026 16:21 Editorial

СБУ створила регіональні кіберцентри: чим вони займатимуться

Дмитро Сімагін

Автор новин

СБУ створила регіональні кіберцентри для протидії хакерам

Служба безпеки створила регіональні центри кібербезпеки в усіх областях України. Їхня мета полягає в завчасному виявленні вразливостей місцевих об’єктів критичної інфраструктури, попереджати та нейтралізувати кібератаки на ці об’єкти, пише сайт СБУ.

Новини - 26.02.2026 15:53 Editorial

«Працює циклічно та за графіком»: у Cowork з’явились заплановані завдання

Дмитро Сімагін

Автор новин

«Працює циклічно та за графіком»: у Cowork з'явились заплановані завдання

Інструмент Cowork, який є спрощеним аналогом Claude Code для загальних завдань, а не лише для кодування, отримав чергове оновлення. Відтепер йому можна делегувати задачі, які мають запускатись автоматично на регулярній основі або на вимогу, пише блог Anthropic.

Новини - 26.02.2026 14:52 Editorial

«Де докази, Ілон?»: суддя не вважає, що OpenAI викрала технологічні секрети xAI

Дмитро Сімагін

Автор новин

«Де докази, Ілон?»: суддя ставить під сумнів звинувачення проти OpenAI

Все йде до того, що Ілон Маск, схоже, програє справу проти OpenAI. Нагадаємо, кілька місяців тому засновник xAI звинуватив компанію Сема Альтмана в тому, що вона переманила вісім її співробітників, щоб у нібито незаконний спосіб отримати від них доступ до комерційних секретів xAI, пов’язаних з дата-центрами та чат-ботом Grok.

Новини - 26.02.2026 11:37 Editorial

«Китайці демпінгують»: Alibaba Group пропонує місячний доступ до LLM-моделей лише за 50 гривень

Дмитро Сімагін

Автор новин

«Китайці демпінгують»: Alibaba Group пропонує місячний доступ до LLM-моделей лише за 50 гривень

Компанія Alibaba Cloud оголосила про запуск Coding Plan — дворівневої підписки на доступ до LLM-моделей з відкритим кодом Qwen3.5, GLM-5, MiniMax M2.5 та Kimi K2.5. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на QQ. 

Новини - 26.02.2026 10:41 Editorial

Розробники Android-додатків благають Google відмовитись від обов’язкової реєстрації

Дмитро Сімагін

Автор новин

Розробники Android-додатків благають Google відмовитись від обов'язкової реєстрації

Щонайменше 37 компаній та організацій, включно з такими відомими розробниками ПЗ, як Vivaldi, AdGuard, Tor Project, Free Software Foundation і F-Droid, закликали Google відмовитися від планів обов’язкової верифікації всіх видавців Android-додатків. Оновлені правила набудуть чинності з вересня 2026 року, пише The Register.

Новини - 26.02.2026 08:36 Editorial

«Майже завжди застосовує ядерну зброю»: вчені приголомшені симуляцією війни зі штучним інтелектом

Дмитро Сімагін

Автор новин

«Майже завжди застосовує ядерну зброю»: вчені приголомшені симуляцією війни зі штучним інтелектом

Нове наукове дослідження виявило небезпечну схильність штучного інтелекту до швидкої ескалації конфліктів. Під час симуляцій складних міжнародних відносин LLM-моделі в 95% випадків обирали шлях війни, включно з використанням ядерної зброї, замість дипломатичних рішень. Про це пише New Scientist.

Новини - 25.02.2026 17:35 Editorial

Google Labs оновлює вайб-конструктор програм Opal: додано нові функції

Дмитро Сімагін

Автор новин

Google Labs оновлює вайб-конструктор програм Opal: додано нові функції

Команда Google Labs оновила безкоштовний вайб-конструктор програм Opal — тепер в ньому можна автоматизувати та налаштовувати роботу агента на кожному етапі роботи, повідомляє блог Google.

Залізо - 25.02.2026 16:00 Editorial

Кінець епохи: перший трансатлантичний оптоволоконний кабель підняли після 37 років перебування на морському дні

Дмитро Сімагін

Автор новин

Кінець епохи: перший трансатлантичний оптоволоконний кабель підняли після 37 років перебування на морському дні

Світ прощається з важливою пам’яткою цифрової революції: розпочато процес демонтажу TAT-8 — першого в історії трансатлантичного оптоволоконного кабелю. Мережа, яка 37 років тому змінила уявлення про глобальний зв’язок, тепер піднімається з дна Атлантики для подальшої переробки, пише Tom’s Hardware.

Новини - 25.02.2026 14:35 Editorial

«Запускайте в терміналі, керуйте зі смартфону»: Claude Code на ПК тепер можна управляти дистанційно

Дмитро Сімагін

Автор новин

«Запускайте в терміналі, керуйте зі смартфону»: Claude Code на ПК тепер можна управляти дистанційно

Компанія Anthropic представила нову функцію для інструмента кодування Claude Code під назвою Remote Control. Вона, що об’єднує веб-інтерфейс (claude.ai/code) або мобільні застосунки Claude (iOS/Android) із сеансом Claude Code, запущеним на вашому локальному комп’ютері. 

Новини - 25.02.2026 11:55 Editorial

«Надати повний доступ до п’ятниці»: міністр оборони США погрожує конфіскувати ключову технологію Anthropic

Дмитро Сімагін

Автор новин

«Надати повний доступ до п'ятниці»: міністр оборони США погрожує конфіскувати ключову технологію Anthropic

Очільник Пентагону Піт Гегсет висунув ультиматум керівництву Anthropic. Він вимагає, щоб компанія, яка зараз є одним з лідерів у розробці штучного інтелекту, до «вечора п’ятниці» скасувала всі запобіжні заходи для використання Claude у військових цілях. Про це Гегсет заявив під час вчорашньої зустрічі з Даріо Амодеєм у Вашингтоні, пише Axios.

Новини - 25.02.2026 10:43 Editorial

Discord відкладає перевірку віку користувачів. Причиною став Пітер Тіль

Дмитро Сімагін

Автор новин

Discord відкладає перевірку віку користувачів. Причиною став Пітер Тіль

Популярна серед геймерів платформа Discord вирішила відкласти перевірку віку своїх користувачів до другого півріччя поточного року. План верифікації зазнав серйозної критики після того, як було виявлено зв’язок між Discord та інфраструктурою спостереження США, пише Neowin.

Новини - 25.02.2026 08:55 Editorial

Велике оновлення Claude Cowork: тепер можна створювати агентів для конкретних робочих завдань

Дмитро Сімагін

Автор новин

Велике оновлення Claude Cowork: тепер можна створювати агентів для конкретних робочих завдань

Anthropic представила велике оновлення Claude Cowork. Воно дозволяє організаціям створювати та поширювати спеціалізованих агентів штучного інтелекту для будь-яких відділів та конкретних робочих завдань — від фінансових до юридичних. Тепер Claude стає не просто помічником, а повноцінним учасником робочих процесів, запевняє блог компанії-розробника.

Новини - 24.02.2026 17:32 Editorial

«Без них всім буде погано»: керівники Microsoft виступили на захист джуніорів

Дмитро Сімагін

Автор новин

«Без них всім буде погано»: керівники Microsoft виступили на захист джуніорів

Технічний директор Microsoft Azure Марк Руссінович та віце-президент Microsoft CoreAI Скотт Хансельман опублікували статтю під назвою «Переосмислення професії розробника для штучного інтелекту». Головний її меседж полягає в тому, що прагнення компаній замінити джуніорів моделями штучного інтелекту заради миттєвої ефективності — це шлях до катастрофи в майбутньому.

Новини - 24.02.2026 16:23 Editorial

Google та Apple тестують шифрування RCS-повідомлень між Android та iOS

Дмитро Сімагін

Автор новин

Google та Apple тестують шифрування RCS-повідомлень між Android та iOS

Google та Apple почали тестування функції зашифрованого обміну повідомленнями по протоколу RCS між Android та iOS. Компанії використовують наскрізне шифрування, завдяки чому повідомлення між користувачами Android та iOS не можуть бути прочитані ніким, крім них самих, пише 9to5google.

Новини - 24.02.2026 14:55 Editorial

У Росії власника сайту заарештували на 15 діб за логотип Instagram

Дмитро Сімагін

Автор новин

У Росії власника сайту заарештували на 15 діб за логотип Instagram

Міщанський районний суд Москви призначив 15 діб адміністративного арешту громадянину, якого звинуватили в незаконному розміщенні на своєму сайті символіки Instagram. Арешт присудили незважаючи на те, що «правопорушник» іноземний логотип видалив, а сайт закрив ще 30 грудня минулого року, пише Медиазона.

Новини - 24.02.2026 11:55 Editorial

Anthropic звинувачує китайські компанії в масовій крадіжці можливостей Claude

Дмитро Сімагін

Автор новин

Anthropic звинувачує китайські компанії в масовій крадіжці можливостей Claude

Компанія Anthropic звинуватила трьох провідних китайських розробників штучного інтелекту — DeepSeek, Moonshot та MiniMax. Їм закидають використання дистиляції в «промислових масштабах» для незаконного вдосконалення власних моделей на базі відповідей Claude. Загалом зафіксовано 16 мільйонів обмінів даними через мережу з 24 000 шахрайських облікових записів, пише Tom’s Hardware.

Новини - 24.02.2026 09:44 Editorial

21-річний хакер викрав 127 млн грн у компаній батька голови Львівської ОВА: відразу купив собі Cadillac та BMW

Дмитро Сімагін

Автор новин

21-річний хакер викрав 127 млн грн у компаній батька голови Львівської ОВА: відразу купив собі Cadillac та BMW

Управління Нацполіції у Львівській області заочно повідомило підозру громадянину Денису Ніколаєву в причетності до крадіжки 127 млн гривень з банківських рахунків компаній Зіновія Козицького — батька діючого голови Львівської ОВА Максима Козицького. Про це повідомляє видання Судовий репортер з посиланням на сайт Офісу Генпрокурора.

Новини - 24.02.2026 08:48 Editorial

Claude Code навчили оновлювати застарілі мови програмування: акції IBM обвалились на 13%

Дмитро Сімагін

Автор новин

Claude Code тепер вміє модернізувати застарілі мови програмування: акції IBM обвалились на 13%

IT-гігант IBM став новою «жертвою» штучного інтелекту: компанія опинилась в епіцентрі ринкової паніки після новини про те, що Claude Code тепер може успішно оновлювати застарілі кодові бази на таких мовах програмування, як COBOL. Про це пише CNBC.

Новини - 23.02.2026 17:22 Editorial

Помилка в інструменті кодування Amazon Kiro призвела до 13-годинного збою в роботі AWS

Дмитро Сімагін

Автор новин

Помилка в інструменті кодування Amazon Kiro призвела до 13-годинного збою в роботі AWS

Одна з найбільших у світі хмарних платформ Amazon Web Services (AWS) двічі була виведена з ладу через неналежну роботу інструменту кодування на базі штучного інтелекту Amazon Kiro. 

Новини - 23.02.2026 16:12 Editorial

«Стягнення майна через Дію»: Мінцифри цифровізує виконання судових рішень

Дмитро Сімагін

Автор новин

«Стягнення майна через Дію»: Мінцифри цифровізує виконання судових рішень

У мобільному застосунку «Дія» почали бета-тестування послуги отримання виконавчих документів. Це дозволить громадянам спростити етапи виконання судових рішень, які вже вступили в законну силу, пише сайт Мінцифри. 

Новини - 23.02.2026 14:47 Editorial

Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw

Дмитро Сімагін

Автор новин

Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw

Google без попередження заблокувала акаунти передплатників найдорожчого тарифу AI Ultra, які підключали Gemini до популярного ШІ-агента OpenClaw через токени OAuth. Про це пише CyberSecurity News.

Спецпроєкти - 23.02.2026 12:07

ITC запустить текстову трансляцію Samsung Galaxy Unpacked 2026

Партнерский материал

Сайт ITC та мережа магазинів Comfy запрошують всіх на текстову трансляцію презентації Samsung Galaxy Unpacked 2026: дізнавайтеся першими усі деталі про новинки із фаховими коментарями наших авторів.

Новини - 23.02.2026 11:56 Editorial

IT-галузь додатково принесла українській економіці $210 млн

Дмитро Сімагін

Автор новин

IT-галузь додатково принесла українській економіці $210 млн

За підсумками 2025 року вітчизняна ІТ-галузь продемонструвала зростання обсягів експорту, вперше після двох років скорочення. Покращення становить 3,3%, до показника $6,66 мільярдів за 12 місяців. Українській економіці це принесло на $210 мільйонів більше у порівнянні з результатами 2024 року, пише Львівський IT-кластер з посиланням на дані НБУ.

Новини - 23.02.2026 10:40 Editorial

Claude Code тепер шукає замість вас баги в коді

Дмитро Сімагін

Автор новин

Claude Code тепер шукає замість вас баги в коді

В інструмент вайб-кодування Claude Code додали нову функцію під назвою Claude Code Security, яка доступна в обмеженому дослідницькому режимі. Вона сканує кодові бази на наявність вразливостей безпеки та пропонує готові варіанти виправлення для подальшої перевірки людиною. Це дозволяє командам розробників знаходити та виправляти проблеми безпеки, які звичні методи часто пропускають.

Новини - 23.02.2026 08:47 Editorial

Керівник OpenAI назвав космічні плани Ілона Маска абсурдом

Дмитро Сімагін

Автор новин

Керівник OpenAI назвав космічні плани Ілона Маска абсурдом

Протистояння між очільником OpenAI Семом Альтманом та засновником SpaceX Ілоном Маском перейшло в нову площину — боротьбу за майбутню інфраструктуру штучного інтелекту.

