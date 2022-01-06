Надіслали оффер? Не поспішайте погоджуватися: як правильно відповісти на пропозицію, вибити собі зарплату та кращий соцпакет
Співбесіда була важка, але вам запропонували роботу. А що далі?
Кіберпанк японською: 9 найкращих аніме в жанрі «технології нас погублять»
Редакторка у Highload
Японія сама по собі — суцільний кіберпанк. Це помітив навіть культовий письменник жанру Вільям Гібсон, коли відвідав район Токіо Сібуя. Тому нічого дивного, що ця країна стала меккою кіберпанку. Щоправда не в кіно, а в аніме.
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
Коли говорять про масштабування ІТ-продукту, зазвичай мають на увазі збільшення обсягу інфраструктури, щоб витримати більше користувачів та обробити більше запитів. Але в реальних продуктах, особливо в iGaming, цього недостатньо.
Китай розповсюджує теорію змови про «криптовалютну гегемонію» США
Китайський Національний центр реагування на комп’ютерні віруси (CVERC) оприлюднив звіт під гучною назвою «Top Player». Автори цього документу висувають порцію звинувачень на адресу Вашингтона. Цього разу Пекін стверджує, що боротьба США зі злочинністю у сфері криптовалют — це просто стратегічна операція для зміцнення фінансової гегемонії та захисту статусу долара.
Григорович повернувся: найвідоміший український гейм-розробник анонсував новий проект S.T.R.A.N.G.E.R
Засновник відомої української геймдев-студії GSC Game World Сергій Григорович активно працює над новим проектом у жанрі наукової фантастики. Очікується, що ця гра вийде під назвою S.T.R.A.N.G.E.R., повідомляє «Інтерфакс-Україна».
Microsoft теж виходить на ринок агентів. Зустрічайте Copilot Tasks
Microsoft анонсувала бета-версію нового інструмента штучного інтелекту під назвою Copilot Tasks. За словами компанії, він призначений для виконання повсякденних завдань користувача у фоновому режимі. Найближчими аналогами новинки є Codex від OpenAI та Claude Code від Anthropic.
Магія інновацій: як перетворити щоденний догляд на справжнє мистецтво за допомогою смарт-девайсів
«Claude cпочатку відмовлявся та заперечував»: хакер змусив LLM стати його спільником у нападі на уряд Мексики
Невідомий хакер використав модель штучного інтелекту Claude для серії атак на державні установи Мексики. За словами дослідників з кібербезпеки компанії Gambit Security, протягом місяця, починаючи з грудня, хакер разом із Claude шукав вразливості в урядових мережах і писав комп’ютерні скрипти для визначення способів автоматизації крадіжки даних. Про це повідомляє Venture Beat.
Google запускає Nano Banana 2: генерація зображень до 4К
Компанія Google представила Nano Banana 2 (офіційна назва — Gemini 3.1 Flash Image). Це нове покоління нейромережі, що поєднує інтелектуальні можливості версії Pro зі швидкістю серії Flash. Модель створена для миттєвої та більш реалістичної генерації. Крім того, з нею можна краще редагувати медіаконтент.
Google додає нові функції та вкладки в Translate
Google оголосила про масштабне оновлення свого сервісу перекладу, додаючи в Translate нові алгоритми штучного інтелекту на базі Gemini для покращення точності та зручності користувачів, пише Neowin. Ключові зміни оновленого Google Translate включають:
СБУ створила регіональні кіберцентри: чим вони займатимуться
Служба безпеки створила регіональні центри кібербезпеки в усіх областях України. Їхня мета полягає в завчасному виявленні вразливостей місцевих об’єктів критичної інфраструктури, попереджати та нейтралізувати кібератаки на ці об’єкти, пише сайт СБУ.
«Працює циклічно та за графіком»: у Cowork з’явились заплановані завдання
Інструмент Cowork, який є спрощеним аналогом Claude Code для загальних завдань, а не лише для кодування, отримав чергове оновлення. Відтепер йому можна делегувати задачі, які мають запускатись автоматично на регулярній основі або на вимогу, пише блог Anthropic.
«Де докази, Ілон?»: суддя не вважає, що OpenAI викрала технологічні секрети xAI
Все йде до того, що Ілон Маск, схоже, програє справу проти OpenAI. Нагадаємо, кілька місяців тому засновник xAI звинуватив компанію Сема Альтмана в тому, що вона переманила вісім її співробітників, щоб у нібито незаконний спосіб отримати від них доступ до комерційних секретів xAI, пов’язаних з дата-центрами та чат-ботом Grok.
«Китайці демпінгують»: Alibaba Group пропонує місячний доступ до LLM-моделей лише за 50 гривень
Компанія Alibaba Cloud оголосила про запуск Coding Plan — дворівневої підписки на доступ до LLM-моделей з відкритим кодом Qwen3.5, GLM-5, MiniMax M2.5 та Kimi K2.5. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на QQ.
Розробники Android-додатків благають Google відмовитись від обов’язкової реєстрації
Щонайменше 37 компаній та організацій, включно з такими відомими розробниками ПЗ, як Vivaldi, AdGuard, Tor Project, Free Software Foundation і F-Droid, закликали Google відмовитися від планів обов’язкової верифікації всіх видавців Android-додатків. Оновлені правила набудуть чинності з вересня 2026 року, пише The Register.
«Майже завжди застосовує ядерну зброю»: вчені приголомшені симуляцією війни зі штучним інтелектом
Нове наукове дослідження виявило небезпечну схильність штучного інтелекту до швидкої ескалації конфліктів. Під час симуляцій складних міжнародних відносин LLM-моделі в 95% випадків обирали шлях війни, включно з використанням ядерної зброї, замість дипломатичних рішень. Про це пише New Scientist.
Google Labs оновлює вайб-конструктор програм Opal: додано нові функції
Команда Google Labs оновила безкоштовний вайб-конструктор програм Opal — тепер в ньому можна автоматизувати та налаштовувати роботу агента на кожному етапі роботи, повідомляє блог Google.
Кінець епохи: перший трансатлантичний оптоволоконний кабель підняли після 37 років перебування на морському дні
Світ прощається з важливою пам’яткою цифрової революції: розпочато процес демонтажу TAT-8 — першого в історії трансатлантичного оптоволоконного кабелю. Мережа, яка 37 років тому змінила уявлення про глобальний зв’язок, тепер піднімається з дна Атлантики для подальшої переробки, пише Tom’s Hardware.
«Запускайте в терміналі, керуйте зі смартфону»: Claude Code на ПК тепер можна управляти дистанційно
Компанія Anthropic представила нову функцію для інструмента кодування Claude Code під назвою Remote Control. Вона, що об’єднує веб-інтерфейс (claude.ai/code) або мобільні застосунки Claude (iOS/Android) із сеансом Claude Code, запущеним на вашому локальному комп’ютері.
«Надати повний доступ до п’ятниці»: міністр оборони США погрожує конфіскувати ключову технологію Anthropic
Очільник Пентагону Піт Гегсет висунув ультиматум керівництву Anthropic. Він вимагає, щоб компанія, яка зараз є одним з лідерів у розробці штучного інтелекту, до «вечора п’ятниці» скасувала всі запобіжні заходи для використання Claude у військових цілях. Про це Гегсет заявив під час вчорашньої зустрічі з Даріо Амодеєм у Вашингтоні, пише Axios.
Discord відкладає перевірку віку користувачів. Причиною став Пітер Тіль
Популярна серед геймерів платформа Discord вирішила відкласти перевірку віку своїх користувачів до другого півріччя поточного року. План верифікації зазнав серйозної критики після того, як було виявлено зв’язок між Discord та інфраструктурою спостереження США, пише Neowin.
Велике оновлення Claude Cowork: тепер можна створювати агентів для конкретних робочих завдань
Anthropic представила велике оновлення Claude Cowork. Воно дозволяє організаціям створювати та поширювати спеціалізованих агентів штучного інтелекту для будь-яких відділів та конкретних робочих завдань — від фінансових до юридичних. Тепер Claude стає не просто помічником, а повноцінним учасником робочих процесів, запевняє блог компанії-розробника.
«Без них всім буде погано»: керівники Microsoft виступили на захист джуніорів
Технічний директор Microsoft Azure Марк Руссінович та віце-президент Microsoft CoreAI Скотт Хансельман опублікували статтю під назвою «Переосмислення професії розробника для штучного інтелекту». Головний її меседж полягає в тому, що прагнення компаній замінити джуніорів моделями штучного інтелекту заради миттєвої ефективності — це шлях до катастрофи в майбутньому.
Google та Apple тестують шифрування RCS-повідомлень між Android та iOS
Google та Apple почали тестування функції зашифрованого обміну повідомленнями по протоколу RCS між Android та iOS. Компанії використовують наскрізне шифрування, завдяки чому повідомлення між користувачами Android та iOS не можуть бути прочитані ніким, крім них самих, пише 9to5google.
У Росії власника сайту заарештували на 15 діб за логотип Instagram
Міщанський районний суд Москви призначив 15 діб адміністративного арешту громадянину, якого звинуватили в незаконному розміщенні на своєму сайті символіки Instagram. Арешт присудили незважаючи на те, що «правопорушник» іноземний логотип видалив, а сайт закрив ще 30 грудня минулого року, пише Медиазона.
Anthropic звинувачує китайські компанії в масовій крадіжці можливостей Claude
Компанія Anthropic звинуватила трьох провідних китайських розробників штучного інтелекту — DeepSeek, Moonshot та MiniMax. Їм закидають використання дистиляції в «промислових масштабах» для незаконного вдосконалення власних моделей на базі відповідей Claude. Загалом зафіксовано 16 мільйонів обмінів даними через мережу з 24 000 шахрайських облікових записів, пише Tom’s Hardware.
21-річний хакер викрав 127 млн грн у компаній батька голови Львівської ОВА: відразу купив собі Cadillac та BMW
Управління Нацполіції у Львівській області заочно повідомило підозру громадянину Денису Ніколаєву в причетності до крадіжки 127 млн гривень з банківських рахунків компаній Зіновія Козицького — батька діючого голови Львівської ОВА Максима Козицького. Про це повідомляє видання Судовий репортер з посиланням на сайт Офісу Генпрокурора.
Claude Code навчили оновлювати застарілі мови програмування: акції IBM обвалились на 13%
IT-гігант IBM став новою «жертвою» штучного інтелекту: компанія опинилась в епіцентрі ринкової паніки після новини про те, що Claude Code тепер може успішно оновлювати застарілі кодові бази на таких мовах програмування, як COBOL. Про це пише CNBC.
Помилка в інструменті кодування Amazon Kiro призвела до 13-годинного збою в роботі AWS
Одна з найбільших у світі хмарних платформ Amazon Web Services (AWS) двічі була виведена з ладу через неналежну роботу інструменту кодування на базі штучного інтелекту Amazon Kiro.
«Стягнення майна через Дію»: Мінцифри цифровізує виконання судових рішень
У мобільному застосунку «Дія» почали бета-тестування послуги отримання виконавчих документів. Це дозволить громадянам спростити етапи виконання судових рішень, які вже вступили в законну силу, пише сайт Мінцифри.
Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw
Google без попередження заблокувала акаунти передплатників найдорожчого тарифу AI Ultra, які підключали Gemini до популярного ШІ-агента OpenClaw через токени OAuth. Про це пише CyberSecurity News.
ITC запустить текстову трансляцію Samsung Galaxy Unpacked 2026
Сайт ITC та мережа магазинів Comfy запрошують всіх на текстову трансляцію презентації Samsung Galaxy Unpacked 2026: дізнавайтеся першими усі деталі про новинки із фаховими коментарями наших авторів.
IT-галузь додатково принесла українській економіці $210 млн
За підсумками 2025 року вітчизняна ІТ-галузь продемонструвала зростання обсягів експорту, вперше після двох років скорочення. Покращення становить 3,3%, до показника $6,66 мільярдів за 12 місяців. Українській економіці це принесло на $210 мільйонів більше у порівнянні з результатами 2024 року, пише Львівський IT-кластер з посиланням на дані НБУ.
Claude Code тепер шукає замість вас баги в коді
В інструмент вайб-кодування Claude Code додали нову функцію під назвою Claude Code Security, яка доступна в обмеженому дослідницькому режимі. Вона сканує кодові бази на наявність вразливостей безпеки та пропонує готові варіанти виправлення для подальшої перевірки людиною. Це дозволяє командам розробників знаходити та виправляти проблеми безпеки, які звичні методи часто пропускають.
Керівник OpenAI назвав космічні плани Ілона Маска абсурдом
Протистояння між очільником OpenAI Семом Альтманом та засновником SpaceX Ілоном Маском перейшло в нову площину — боротьбу за майбутню інфраструктуру штучного інтелекту.
