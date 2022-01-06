Новини Editorial Китай розповсюджує теорію змови про «криптовалютну гегемонію» США Дмитро Сімагін Автор новин Китайський Національний центр реагування на комп’ютерні віруси (CVERC) оприлюднив звіт під гучною назвою «Top Player». Автори цього документу висувають порцію звинувачень на адресу Вашингтона. Цього разу Пекін стверджує, що боротьба США зі злочинністю у сфері криптовалют — це просто стратегічна операція для зміцнення фінансової гегемонії та захисту статусу долара.

Новини Editorial Anthropic звинувачує китайські компанії в масовій крадіжці можливостей Claude Дмитро Сімагін Автор новин Компанія Anthropic звинуватила трьох провідних китайських розробників штучного інтелекту — DeepSeek, Moonshot та MiniMax. Їм закидають використання дистиляції в «промислових масштабах» для незаконного вдосконалення власних моделей на базі відповідей Claude. Загалом зафіксовано 16 мільйонів обмінів даними через мережу з 24 000 шахрайських облікових записів, пише Tom’s Hardware.

Новини Editorial IT-галузь додатково принесла українській економіці $210 млн Дмитро Сімагін Автор новин За підсумками 2025 року вітчизняна ІТ-галузь продемонструвала зростання обсягів експорту, вперше після двох років скорочення. Покращення становить 3,3%, до показника $6,66 мільярдів за 12 місяців. Українській економіці це принесло на $210 мільйонів більше у порівнянні з результатами 2024 року, пише Львівський IT-кластер з посиланням на дані НБУ.