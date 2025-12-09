В українській армії з’явиться окрема IT-структура з 7 тисячами цифрових офіцерів

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував появу в Силах оборони України нової цифрової IT-вертикалі. Її базою стануть понад 7 тисяч цифрових офіцерів, які працюватимуть у всіх командуваннях та родах військ — починаючи від батальйону. Про це урядовець заявив у своєму Telegram-каналі.

За словами міністра, цифрові офіцери будуть займатись впровадженням IT-систем в підрозділах, збирати та надавати зворотний звʼязок з розумінням реальних потреб військових. Також вони допомагатимуть в замовленні та розробці архітектури нових технологічних рішень.

Очікується, що окрема IT-структура в складі ЗСУ зможе значно пришвидшити цифровізацію армії та допоможе ефективніше масштабувати найкращі ініціативи військових.

Відомо, що від моменту створення Мінцифри в Україні створили унікальну державну структуру — інститут CDTO (Chief Digital Transformation Officer). Заступники з цифрової трансформації сьогодні працюють у міністерствах, обласних радах, органах місцевого самоврядування та громадах. Тепер цифровізація переходить ближче до бойових підрозділів.

Нагадаємо, що завдяки нещодавньому оновленню застосунку Резерв+ юнаки, яким виповнилося 17 років, тепер можуть стати на військовий облік дистанційно через мобільний додаток, без відвідування ТЦК та без проходження ВЛК.