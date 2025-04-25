GoIT запустили першу онлайн-магістратуру зі штучного інтелекту
Резидент Дія.City GoIT запустив першу онлайн-магістратуру зі штучного інтелекту. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму каналі.
«У Мінцифрі ми інтегруємо ШІ в більшість процесів, але щоб розробляти системні, конкурентні AI-рішення, потрібні ефективні фахівці», — зауважив чиновник.
Тому, на його думку, важливо розвивати й ШІ-освіту й український бізнес розуміє це та підхоплює тренд. Онлайн-університет Neoversity резидента Дія.City GoIT запустив першу ШІ-магістратуру. В межах навчальної програми, студенти вчитимуться працювати зі штучним інтелектом в експертів з Google, Meta, Ciklum й Intellias.
Магістратура акредитована європейським колегіальним ЗВО Woolf, яка працює за принципом Оксфорду. Після захисту випускники зможуть отримати європейський диплом, який визнається в понад 50 країнах.
«Майбутнє за ШІ. І щоб робити такі рішення чи створювати продукти, замало лише ідеї. Потрібна глибока експертиза, розуміння ML-архітектур, знання з Data Science та багато практики. Навчайтеся в тих, хто робив топові світові продукти», — підсумував міністр.
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