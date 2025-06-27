/>
logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 27/06/2025

Реліз LLM-моделі DeepSeek R2 затримується. Причина в Nvidia

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Китайська компанія DeepSeek зазнала невдачі в розробці нової LLM-моделі R2, оскільки їй не вдалось отримати достатню кількість графічних процесорів Nvidia. Про це повідомляє Silicon Angle.

Два анонімних джерела, знайомих з проблемами DeepSeek, повідомили, що компанія вже кілька місяців працює над R2, але для успішного завершення навчання моделі не вистачає потужних графічних процесорів.

DeepSeek здобула популярність на початку цього року, після релізу LLM-моделі R1. Вона виявилася здатною конкурувати з найсучаснішими американськими моделями від компаній OpenAI, Anthropic і Meta, незважаючи на те, що її вартість навчання була значно нижчою, ніж у конкурентів.

Фахівці DeepSeek навчали R1 на кластері з 50 000 графічних процесорів, який включав близько 10 000 відеокарт H100, 10 000 відеокарт H800 та близько 30 000 менш потужних графічних процесорів H20, спеціально розроблених для китайського ринку.

Китайські компанії ніколи не мали можливості легально придбати графічні процесори H100 або H800. Вважається, що деякі з них були таємно поставлені для DeepSeek її інвестором High-Flyer Capital Management, а інші були придбані через підставні компанії. Графічні процесори H20 були отримані легально, але з того часу їх теж стало важко знайти через нові санкції США, які забороняють експорт потужних GPU до Китаю.

Графічний процесор H20 можна порівняти з H100, який Nvidia продає західним компаніям, але його пропускна здатність та підключення навмисно обмежені. Це зроблено для того, щоб відповідати вимогам експортного контролю. Пізніше адміністрація президента Трампа вирішила, що навіть цей спрощений чіп занадто потужний для поставок геополітичному конкуренту США. Тому в квітні 2025 року були запроваджені нові обмеження щодо поставок у КНР.

Повідомляється, що це рішення суттєво зашкодило роботі китайських розробників штучного інтелекту. Хоча в КНР існують деякі місцеві альтернативи, такі як чіпсет Ascend 910B від Huawei, вони менш потужні, ніж H20, і їм бракує підтримки програмного стеку Nvidia CUDA – архітектури програмування, яка використовується для оптимізації програм і моделей штучного інтелекту при роботи на графічних процесорах Nvidia. Це створює проблему, оскільки вважається, що практично всі китайські розробники штучного інтелекту використовують програмне забезпечення CUDA.

 

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.

Найбільш обговорювані статті

51% фахівців рівня TechLead вважають, що штучний інтелект негативно впливає на галузь51% фахівців рівня TechLead вважають, що штучний інтелект негативно впливає на галузь
Протягом року число ШІ-вакансій у LinkedIn зросло в шість разівЗа рік число ШІ-вакансій у LinkedIn зросло в шість разів
IT-ФОП закривають вдвічі частіше, ніж відкриваютьIT-ФОП закривають вдвічі частіше, ніж відкривають
CEO GitHub пояснив, чому компанії повинні продовжувати наймати джунівCEO GitHub пояснив, чому компанії повинні продовжувати наймати джунів
Microsoft вбудувала локальну LLM-модель Mu у Windows 11Microsoft вбудувала локальну LLM-модель Mu у Windows 11
OpenAI довічно зберігатиме навіть видалені чати з користувачемOpenAI довічно зберігатиме навіть видалені чати з користувачем
Маск анонсував нову версію Grok, в якій «усунуть весь цифровий шум»
Українці надіслали через «Резерв+» більше 4 тисяч заявок на ІТ-вакансії у війську
Стартап Cluely для обману на технічних співбесідах залучив $15 млн венчурних інвестиційСтартап Cluely для обману на технічних співбесідах залучив $15 млн венчурних інвестицій
Співробітникам Microsoft заборонили використовувати DeepSeek

«Meta в режимі паніки»: Цукерберг створив 4 робочі групи для вивчення причин успіху DeepSeek

Nvidia відмовили девелоперу з Галичини: він не захотів спілкуватися російською на співбесіді

Витік чутливих даних та цензура. Експерт розповів про ризики використання DeepSeek

DeepSeek скоротила розробку своєї моделі, скориставшись бібліотеками OpenAI

Nvidia випустила нейромережу, яка перевершує GPT-4o

Це вже неактуально: бос Nvidia Дженсен Хуанг закликав перестати вчити мови програмування

DeepSeek-R1 може генерувати шкідливий код — дослідники

Успіх DeepSeek-R1 ставить під загрозу багатомільярдну індустрію OpenAI

Nvidia RTX 5090 може зламати 8-символьний пароль лише за 3 години

OpenAI стверджує, що має докази «несанкціонованого використання» її моделі для навчання DeepSeek-R1

NVIDIA шукає спеціалістів в Україні. Хто потрібен?

Реліз DeepSeek R1 — зміна правил гри у сфері LLM

DeepSeek випускає Janus-Pro — генератор зображень, який конкурує з OpenAI DALL-E 3

NVIDIA відкрила вихідний код своїх драйверів — у AMD зробили це ще 10 років тому

«Бажаю вам багато болю та страждань»: бос Nvidia Дженсен Хуанг поділився секретами свого успіху

Китайська модель DeepSeek V3 з відкритим кодом перевершила усіх конкурентів

Формула 1 в галузі ШІ: чи зможе DeepSeek обігнати ChatGPT?

Nvidia купила програмне забезпечення за $700 млн і обіцяє зробити його безкоштовним

Microsoft відкрила доступ до DeepSeek-R1 у GitHub та Azure

Nvidia анонсувала «персональний суперкомп'ютер» для локального запуску моделей штучного інтелекту

DeepSeek випускає нову безкоштовну модель V3-0324. Вона краща в програмуванні, ніж GPT-4o

Nvidia AI Blueprint дозволить будь-якому розробнику легко автоматизувати перегляд та аналіз відео

CEO Nvidia: «Часи, коли кожен рядок коду писався програмістами, минули»

Топ текстів
Новини - 4 тижні назад
Штучний інтелект несе загрозу не джуніорам, а тим, хто не хоче адаптуватись — директор AWS
Новини - 2 тижні назад
В Україні порахували, скільки IT-фахівців мають бронювання від мобілізації
Новини - 2 тижні назад
CEO Google: завдяки штучному інтелекту продуктивність програмістів зросла на 10%
Новини - 4 тижні назад
Експорт українських IT-послуг зростає третій місяць поспіль — дані НБУ
Новини - 1 місяць назад
Після 28 травня частина українців можуть втратити бронь від мобілізації
Новини - 1 тиждень назад
Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті
Новини - 2 тижні назад
Кабмін прийняв постанову з вимогами до цифрових гаманців в Україні
Новини - 1 тиждень назад
Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI
Новини - 1 місяць назад
«Новачкам все важче знайти роботу»: з 2019 року IT-компанії скоротили працевлаштування джуніорів на 50%
Новини - 3 тижні назад
Інсайдери OpenAI розповіли, що чекати від GPT-5, яка з’явиться в липні

Новини

Реліз LLM-моделі DeepSeek R2 затримується. Причина в Nvidia

 10 хвилин назад

Мова програмування Rust оновлена до версії 1.88

 1 годину назад

Microsoft відмовляється від «синього екрану смерті» Windows після 40 років використання

 2 години назад

Українські компанії Haiqu та Respeecher потрапили до списку технологічних лідерів за версією Світового економічного форуму

 14 години назад

Розробника з Черкас будуть судити за створення фейкового «Резерв+»

 20 години назад

Збій в роботі «Резерв+». Міноборони пояснило причину проблеми

 20 години назад

Мову програмування Swift буде адаптовано для розробки Android-додатків

 23 години назад

Anthropic тепер дозволяє створювати додатки безпосередньо в чат-боті Claude

 1 день назад

Google представила безкоштовну версію Gemini CLI для роботи з кодом через LLM

 1 день назад

В Україні може з’явитися спеціальний правовий режим для оборонно-промислового комплексу Defence City

 2 дні назад

Спецпроєкти

Як створити дружній до розробників API: найкращі практичні поради від Favbet Tech
Які компанії увійшли до AI-комітету? Асоціація IT Ukraine оголосила склад і плани майданчика
Топ текстів тижня
1.
Маск анонсував нову версію Grok, в якій «усунуть весь цифровий шум»
2.
В Android знайшли вразливість, яка дозволяє запускати дії в програмах без згоди користувача
3.
У пакетах npm виявили код, який циклічно відтворює гімн України для відвідувачів російських сайтів
4.
Microsoft видалить застарілі драйвери з Windows Update
5.
Meta не змогли купити ШІ-стартап Іллі Суцкевера за $32 млрд, а тепер намагається переманити їхнього CEO
6.
51% фахівців рівня TechLead вважають, що штучний інтелект негативно впливає на галузь
7.
Через потік відгуків, створених ChatGPT, рекрутери теж почали використовувати ШІ-інструменти
8.
Anthropic: LLM-моделі шантажують користувачів заради захисту своїх цілей
9.
Microsoft вбудувала локальну LLM-модель Mu у Windows 11
10.
Стартап Cluely для обману на технічних співбесідах залучив $15 млн венчурних інвестицій

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: