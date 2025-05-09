Nvidia RTX 5090 може зламати 8-символьний пароль лише за 3 години
Бенчмаркінг часу злому паролів на графічних процесорах, який компанія Hive Systems проводить вже 5-й рік поспіль, продемонстрував, що відеокарти, доступні у вільному продажу, не тільки підходять для ігор та штучного інтелекту, але й чудово справляються з хакерськими завданнями. Про це повідомляє Tom’s Hardware.
Набір тестів виявив, що 12 відеокарт Nvidia RTX 5090 можуть зламати хеш-еквівалент восьмисимвольних паролів, що містять лише цифри, лише за 15 хвилин. Тобто, в середньому на злом пароля одна відеокарта Nvidia RTX 5090 витрачає 3 години. Паролі, що складаються з восьми малих літер, 10 відеокарт RTX 5090 змогли зламати за 3 тижні.
З іншого боку, для злому паролів, що використовують цифри, великі та малі літери, 12 відеокартам RTX 5090 знадобиться 62 роки, а з додаванням символів — 164 роки.
Для порівняння: попередня флагманська відеокарта Nvidia RTX 4090 може зламати пароль з 8 цифр за 4 години роботи, що означає покращення продуктивності RTX 5090 на 33% порівняно з RTX 4090 у цьому конкретному сценарії.
Дослідження Hive Systems демонструє небезпеку паролів, які складаються лише з цифр, та те, як додавання навіть невеликої складності у вигляді символів, великих літер і цифр може суттєво вплинути на безпеку.
Нагадаємо, що два місяці тому Nvidia представила надпотужні ПК для роботи зі штучним інтелектом.
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