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Новини 09/05/2025

Nvidia RTX 5090 може зламати 8-символьний пароль лише за 3 години

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Бенчмаркінг часу злому паролів на графічних процесорах, який компанія Hive Systems проводить вже 5-й рік поспіль, продемонстрував, що відеокарти, доступні у вільному продажу, не тільки підходять для ігор та штучного інтелекту, але й чудово справляються з хакерськими завданнями. Про це повідомляє Tom’s Hardware.

Набір тестів виявив, що 12 відеокарт Nvidia RTX 5090 можуть зламати хеш-еквівалент восьмисимвольних паролів, що містять лише цифри, лише за 15 хвилин. Тобто, в середньому на злом пароля одна відеокарта Nvidia RTX 5090 витрачає 3 години. Паролі, що складаються з восьми малих літер, 10 відеокарт RTX 5090 змогли зламати за 3 тижні.

З іншого боку, для злому паролів, що використовують цифри, великі та малі літери, 12 відеокартам RTX 5090 знадобиться 62 роки, а з додаванням символів — 164 роки.

Для порівняння: попередня флагманська відеокарта Nvidia RTX 4090 може зламати пароль з 8 цифр за 4 години роботи, що означає покращення продуктивності RTX 5090 на 33% порівняно з RTX 4090 у цьому конкретному сценарії.

Дослідження Hive Systems демонструє небезпеку паролів, які складаються лише з цифр, та те, як додавання навіть невеликої складності у вигляді символів, великих літер і цифр може суттєво вплинути на безпеку.

Нагадаємо, що два місяці тому Nvidia представила надпотужні ПК для роботи зі штучним інтелектом.

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