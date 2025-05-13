США хочуть встановлювати трекери на відеокарти та процесори

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Сенатор США Том Коттон (республіканець від Арканзасу) представив проект Закону про безпеку чіпів. Він спрямований на «запобігання перенаправленню передових мікросхем противникам Америки та захист цілісності продукції США». Простіше кажучи, ідея Коттона полягає у відстеженні місцезнаходження різних апаратних компонентів, таких як відеокарти та процесори, щоб запобігти їхньої контрабанди в Китай та інші «недружні» країни світу. Про це повідомляє Neowin.

Контрабанда процесорів та GPU не є чимось новим. Однак, через зростаючу конкуренцію на ринку штучного інтелекту, в США бажають посилити експортний контроль цієї продукції. Це відбувається на фоні повідомлень про те, що потужні графічні процесори Nvidia масово потрапляють до Китаю через Сінгапур та інші країни. Далі їх використовують для навчання китайських LLM-моделей, таких як DeepSeek.

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Ідея нового Закону про безпеку чіпів полягає у впровадженні механізму перевірки місцезнаходження пристроїв, поширення яких «в комуністичному Китаї» може представляти небезпеку для технологічної першості США.

Закон про безпеку чіпів зобов’язує Міністра торгівлі США:

Вимагати механізму перевірки місцезнаходження для вдосконалених чіпів, що підлягають експортному контролю, або продуктів з вдосконаленими чіпами, що підлягають експортному контролю, протягом 6 місяців з моменту прийняття та вимагати від експортерів вдосконалених чіпів звітувати, якщо їхню продукцію було перенаправлено з місця призначення або було здійснено спроби несанкціонованого втручання.

Вивчити, у координації з Міністром оборони, інші потенційні механізми захисту мікросхем протягом наступного року та встановити вимоги протягом наступних кількох років щодо впровадження таких механізмів, якщо це доречно, на охоплених передових мікросхемах. Цей довший термін враховує багаторічну технологічну дорожню карту розробки наступного покоління передових мікросхем.

Щорічно протягом трьох років, у координації з Міністром оборони, оцінювати найсучасніші механізми безпеки та визначати, чи потрібні якісь нові механізми.

Щорічно протягом трьох років надавати рекомендації щодо того, як зробити експортний контроль більш гнучким, тим самим оптимізуючи поставки до більшої кількості країн.

Надавати пріоритет конфіденційності під час розробки вимог до механізмів безпеки чіпів. Спецпроєкти Українські компанії можуть стати учасниками AI-комітету. Які його функції і хто туди потрапить Бізнес та айтівців запрошують на конференцію про кібербезпеку. Як потрапити?

Галузеві експерти вважають, що необхідні для відстеження місцезнаходження відеокар технології вже існують, тому реалізувати ідею Коттона на практиці буде нескладно. Однак дистанційне відключення чіпів у випадку їхньої несанкціонованої роботи в Китаї — завдання набагато складніше.

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