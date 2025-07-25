В Китаї планують виробляти скляні оптичні диски місткістю 360 ТБ. Їх розробили в Ухані
До кінця 2025 року у Китаї планують налагодити масове виробництво нової технології зберігання даних – скляних оптичних дисків. Її розробили в Уханьському дослідному центрі оптоелектроніки. Про це повідомили в Portaltele.
Головні плюси технології — у величезному обсязі та майже вічному терміні зберігання: на одному накопичувачі можна вмістити до 360 ТБ даних.
Технологію називають «багатомірним скляним зберіганням з великим обсягом, низькою вартістю та наддовгим терміном служби». Наразі розробники ведуть переговори з дата-центрами по всій країні. Насамперед технологія стане в нагоді там, де потрібно надовго зберегти великі обсяги інформації — для архівів, зберігання історичних даних, а також для ШІ-моделей, яким потрібні гігантські набори навчальних даних.
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