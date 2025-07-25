В Китаї планують виробляти скляні оптичні диски місткістю 360 ТБ. Їх розробили в Ухані

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До кінця 2025 року у Китаї планують налагодити масове виробництво нової технології зберігання даних – скляних оптичних дисків. Її розробили в Уханьському дослідному центрі оптоелектроніки. Про це повідомили в Portaltele.

Головні плюси технології — у величезному обсязі та майже вічному терміні зберігання: на одному накопичувачі можна вмістити до 360 ТБ даних.

Технологію називають «багатомірним скляним зберіганням з великим обсягом, низькою вартістю та наддовгим терміном служби». Наразі розробники ведуть переговори з дата-центрами по всій країні. Насамперед технологія стане в нагоді там, де потрібно надовго зберегти великі обсяги інформації — для архівів, зберігання історичних даних, а також для ШІ-моделей, яким потрібні гігантські набори навчальних даних.

За останні кілька років характеристики скляних оптичних дисків серйозно покращилися: швидкість читання та запису зросла приблизно в тисячу разів, а щільність зберігання – у сто разів. При цьому вартість впала. Якщо все піде за планом, до кінця року в Китаї з’являться перші партії таких дисків, а в майбутньому повноцінне комерційне застосування

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