Новини 01/05/2026 08:52

Експерт назвав 10 промптів, які миттєво покращують відповіді ChatGPT

Андрій Савчук

Автор новин

Чат-бот ChatGPT — потужний інструмент для отримання потрібної інформації, але у нього є помітні слабкі місця: він схильний до галюцинацій, надмірної впевненості у своїх відповідях і загальних порад, які підходять «усім і нікому». Щоб обійти ці обмеження, експерт Tom’s Guide поділився спеціальними уточнювальними фразами, які варто додавати до запитів.

Експерт назвав 10 промптів, які миттєво покращують відповіді ChatGPT

Як покращити точність відповідей ChatGPT

Ось 10 перевірених промптів — кожен «лікує» якусь конкретну слабкість чат-бота. Збережіть їх для повторного використання, якщо хочете, щоб якість результатів ChatGPT значно зросла.

  • Проти розмитих відповідей: «Дай мені дуже конкретну відповідь з реальними прикладами, покроковими деталями та без загальних порад». Цей промпт змушує ChatGPT виходити за межі поверхневих відповідей і давати справді корисну інформацію.
  • Проти надмірної впевненості: «Познач будь-які невизначеності у вашій відповіді, поясніть припущення та перелічіть, у чому ви можете помилятися». Чат-бот часто відповідає впевнено навіть там, де насправді лише здогадується. Цей промпт змушує його бути чесним.
  • Проти занадто довгих відповідей: «Дай мені стислу відповідь, щонайменше 150 слів, лише з маркованим списком.» Для тих, кому потрібно швидко отримати суть без «води».
  • Проти абстрактних порад: «Перетвори це на практичний план дій, якого я можу дотримуватися сьогодні, з чіткими кроками та оцінками часу». Коли рекомендації ChatGPT слушні, але зовсім не прив’язані до реального життя.
  • Проти шаблонних відповідей «для всіх»: «Спочатку постав мені три уточнюючі запитання, а потім адаптуйте свою відповідь до моєї ситуації». Допомагає уникнути стандартних порад, які однаково підходять кожному — тобто нікому.
  • Проти безвідмовного підтакування: «Наведи найсильніший контраргумент проти цієї ідеї та поясни, чому він може бути правильним». ChatGPT зазвичай або погоджується з вами, або займає нейтральну позицію. Цей промпт руйнує цю звичку.
  • Проти очевидних висновків: «Проаналізуй це як експерт. Розбий на основні причини, приховані ризики та довгострокові наслідки». Виводить чат-бота із зони банальних відповідей і змушує мислити глибше.
  • Проти «галюцинацій»: «Вказуй лише ту інформацію, у якій ти впевнений. Якщо сумніваєшся — так і скажи: “Я не знаю”, а не вигадуй». Прямо забороняє чат-боту видавати вигадані факти за реальні.
  • Проти хаотичної структури: «Організуй свою відповідь за допомогою чітких заголовків, маркованих списків та логічною послідовністю». Рятує, коли ChatGPT видає суцільний текстовий «потік свідомості».
  • Проти невизначеності й «залежить від ситуації» «Займи чітку позицію, обґрунтуй її та уникай нейтральних або розмитих відповідей, якщо це не справді необхідно». ChatGPT любить перестраховуватися. Цей промпт змушує його нарешті визначитися.

Покращити якість діалогу з чат-ботом може кожен

Бонус — універсальний промпт «все в одному»: «Дай коротку, добре структуровану відповідь. Наведи конкретні приклади, позначай будь-яку невизначеність, включи альтернативну точку зору та завершуй практичними кроками, адаптованими до моєї ситуації.»

Додайте ці фрази до своїх запитів — і ChatGPT відразу почне працювати набагато ефективніше.

Робота з інструментом на базі штучного інтелекту відкриває високий потенціал як безкоштовного (майже) корисного помічника для будь-яких особистих та професійних ситуацій. Використання додаткових уточнень дозволить вам підвищити точність відповідей і допоможе знайти найкращі рішення, переконливі аргументи з протилежними точками зору.

Нагадаємо, не так давно аматор за допомогою одного запиту в ChatGPT розв’язав 60-річну проблему Ердьоша.

