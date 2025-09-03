ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною
Наступного місяця OpenAI запровадить батьківський контроль у ChatGPT. Також компанія співпрацюватиме з Експертною радою з благополуччя та штучного інтелекту та розширить Глобальну мережу лікарів. Про це інформує блог OpenAI.
Протягом наступного місяця батьки зможуть:
- Зв’язати свій обліковий запис з акаунтом їхньої дитини (віком від 13 років) за допомогою запрошення електронною поштою.
- Контролювати, як ChatGPT реагує на запити підлітка, за допомогою правил поведінки моделі, відповідно до віку.
- Вибрати, які функції відключити, включаючи історію пам’яті та чату.
- Отримувати повідомлення, коли система виявить, що дитина перебуває у стані гострого стресу.
Ці елементи керування доповнюють функції, які OpenAI раніше впровадила для всіх користувачів, включно з нагадуванням про перерви під час тривалих сеансів.
Також у ChatGPT покращиться система маршрутизації, яка автоматично перенаправлятиме діалог, що містить ознаки «гострого стресу» до «мислячої» моделі GPT‑5-thinking, щоб чат-бот міг генерувати більш продумані відповіді.
Останні зміни оголошені на фоні судового позову, в якому ChatGPT звинувачують у самогубстві підлітка. Під час діалогу з підлітком, який розповідав про страждання та суїцидальні думки, замість того, щоб спрямувати його до механізмів запобігання самогубству, чат-бот запропонував написати передсмертну записку та розповів про способи самогубства.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: