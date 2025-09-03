ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною

Партнер видання

Наступного місяця OpenAI запровадить батьківський контроль у ChatGPT. Також компанія співпрацюватиме з Експертною радою з благополуччя та штучного інтелекту та розширить Глобальну мережу лікарів. Про це інформує блог OpenAI.

Протягом наступного місяця батьки зможуть:

Зв’язати свій обліковий запис з акаунтом їхньої дитини (віком від 13 років) за допомогою запрошення електронною поштою.

Контролювати, як ChatGPT реагує на запити підлітка, за допомогою правил поведінки моделі, відповідно до віку.

Вибрати, які функції відключити, включаючи історію пам’яті та чату.

Отримувати повідомлення, коли система виявить, що дитина перебуває у стані гострого стресу.

Ці елементи керування доповнюють функції, які OpenAI раніше впровадила для всіх користувачів, включно з нагадуванням про перерви під час тривалих сеансів.

Також у ChatGPT покращиться система маршрутизації, яка автоматично перенаправлятиме діалог, що містить ознаки «гострого стресу» до «мислячої» моделі GPT‑5-thinking, щоб чат-бот міг генерувати більш продумані відповіді.

Останні зміни оголошені на фоні судового позову, в якому ChatGPT звинувачують у самогубстві підлітка. Під час діалогу з підлітком, який розповідав про страждання та суїцидальні думки, замість того, щоб спрямувати його до механізмів запобігання самогубству, чат-бот запропонував написати передсмертну записку та розповів про способи самогубства.