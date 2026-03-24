Новини 24/03/2026 17:53

Співзасновник Apple Стів Возняк пояснив, чому не любить штучний інтелект

Дмитро Сімагін

Редактор

Стів Возняк, який 50 років тому разом із Стівом Джобсом стояв біля витоків компанії Apple, заявив, що не довіряє штучному інтелекту. Також, за його словами, він не збирається передавати свої щоденні завдання ШІ-агенту. Про це відомий інженер розповів в інтерв’ю CNN.

Возняк зізнався, що не дуже часто користується штучним інтелектом, а коли все ж таки звертається до нього, то «дуже розчаровується» через брак зосередженості та розуміння.

На думку співзасновника Apple, штучний інтелект відповідає з цілою низкою чітких пояснень, які стосуються теми, але не того, «що мене насправді цікавило». Возняк також зазначив, що текст, який генерує ШІ, «занадто ідеальний» і «сухий». Зрештою, «хочеться чогось більш людяного», сказав він.

Стів Возняк визнає, що штучний інтелект може замінити професії «білих комірців», але до досягнення цієї мети ще далеко:

«Ми недостатньо добре розуміємо, як працює мозок, щоб дійти до того моменту, коли він замінить людський; матиме емоції; піклуватиметься про речі; хоче допомагати іншим; хоче бути хорошою людиною».

Коментарі Возняка прозвучали на фоні висловлень генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга. Цього тижня він заявив, що «ми досягли AGI». Artificial General Intelligence — це гіпотетична система штучного інтелекту, яка здатна розуміти, навчатися та виконувати будь-які інтелектуальні завдання на рівні людини або вище в різних галузях.

Нагадаємо, не так давно Apple підвищила максимальну винагороду за знайдений баг у своїх продуктах до $5 мільйонів.

