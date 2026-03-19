Apple блокує оновлення програм вайб-кодингу в App Store

Новини 19/03/2026 10:26

Дмитро Сімагін

Корпорація Apple розпочала кампанію з обмеження розповсюдження застосунків, які сприяють в розробці інших програм за допомогою методів вайб-кодингу. Стало відомо, що в App Store тимчасово заборонили оновлювати кілька популярних додатків, включаючи Replit та Vibecode. Про це пише MacRumors.

Вайб-кодинг передбачає використання інструментів штучного інтелекту, таких як Replit або Cursor, які дозволяють розробникам створювати програмне забезпечення, описуючи свої ідеї текстом. 

Пояснюючи блокування оновлень Apple посилається на порушення внутрішніх правил маркетплейсу. Головною причиною невдоволення IT-гіганта став пункт 2.5.2 Керівництва з перевірки програм для App Store. Він забороняє застосункам завантажувати або виконувати сторонній код, який не був частиною оригінального бінарного файлу, схваленого модераторами. Оскільки багато платформ для швидкої розробки через ШІ базуються на динамічному завантаженні та зміні коду в реальному часі для прискорення процесу ітерацій, вони автоматично потрапляють у зону ризику.

Пізніше Apple додатково роз’яснила, що компанія не має жодних правил, які б спеціально забороняли програми для вайб-кодингу, і що її правила розроблені для заохочення інновацій зі збереженням безпеки користувачів. Компанія вказала на норми, які містяться в пункті 2.5.2 Керівництва з перевірки програм:

«Програми повинні бути автономними в своїх пакетах і не можуть зчитувати або записувати дані поза межами призначеної області контейнера, а також не можуть завантажувати, встановлювати або виконувати код, який впроваджує або змінює функції чи можливості програми, включаючи інші програми. Освітні програми, розроблені для навчання, розробки або надання студентам можливості тестувати виконуваний код, можуть за певних обставин завантажувати код за умови, що такий код не використовується для інших цілей. Такі програми повинні зробити вихідний код, наданий програмою, повністю доступним для перегляду та редагування користувачем».

Експерти галузі вважають, що рішення Apple спрямоване на збереження повного контролю над функціональністю програм у своїй екосистемі. Компанія прагне унеможливити ситуації, коли застосунок може радикально змінити своє призначення вже після проходження офіційної перевірки. Водночас це створює суттєві перепони для розробників-початківців та ентузіастів штучного інтелекту, які бачать у вайб-кодингу можливість демократизувати створення мобільного софту.

Наразі ситуація викликає жваві дискусії в ІТ-спільноті, оскільки сувора політика Apple може суттєво загальмувати впровадження інноваційних методів розробки. Багато хто розглядає ці дії як спробу захистити традиційні методи програмування від натиску генеративного штучного інтелекту, який дозволяє створювати працюючі прототипи за лічені хвилини без глибоких технічних знань. Поки незрозуміло, чи піде корпорація на якісь поступки у майбутньому, чи продовжить жорстку лінію цензурування динамічних оновлень.

Нагадаємо, не так давно Ілон Маск погрожував Apple судом через високу позицію ChatGPT в App Store.

Найбільш обговорювані статті

Рації, пейджери та телефонні будки: блокування мобільного трафіку повертає росіян у 90-тіРації, пейджери та телефонні будки: блокування мобільного інтернету повертає росіян у 90-ті
Рада консультантів OpenAI категорично проти ідеї Альтмана додати в ChatGPT «еротичні чати»Рада консультантів OpenAI категорично проти ідеї Альтмана додати в ChatGPT «еротичні чати»
Meta звільнить 20% усього свого персоналу. Обов'язки передадуть ШІ-агентамMeta звільнить 20% усього свого персоналу. Обов’язки передадуть ШІ-агентам
IT-компанії платять $80 за двогодинне відео, як ви робите домашні вправиРозробники штучного інтелекту готові платити $80 за двогодинне відео, як ви робите домашні справи
Молоді розробники, які користуються тарифним планом GitHub Student, зіткнулись з несподіваними обмеженнямиМолоді розробники, які користуються тарифним планом GitHub Student, зіткнулись з несподіваними обмеженнями
Підсумки 2026 Game Developers ConferenceПідсумки 2026 Game Developers Conference: від кризи оперативної пам’яті до «золотої ери» інді-ігор
Мобілізованим IT-фахівцям обіцяють офіцерське звання і службу за фахомМобілізованим IT-фахівцям обіцяють офіцерське звання і службу за фахом
Windows 11 отримала підтримку екстремальної частоти оновлення екрануWindows 11 отримала підтримку екстремальної частоти оновлення екрану
Meta відкладає реліз LLM Avocado: тести з конкурентами поки не вражаютьMeta відкладає реліз LLM Avocado: порівняння з конкурентами поки не вражає
Apple ставить розробників перед вибором — 5% комісії або обмежені функції App Store

В iOS 18 знайшли баг, через який слово «Трамп» замінюється на «расист»

Розробник підлаштував свій режим сну під дію тарифу Claude Pro

Ідеальні Apple MacBook 2020 року здають на брухт через блокування активації

Журналістка без досвіду в IT за два дні стала професійним вайб-кодером

Як опублікувати свій застосунок у Google Play та App Store у 2023 році: покрокова інструкція

«Компанія вважає етику маркетинговою забаганкою»: Apple відмовила українці в роботі за три дні до виходу

Від iPhone 15 Pro до iPhone 14 Pro Max: огляд та порівняння найпопулярніших смартфонів Apple

Мовні моделі, трансформери та інше. 6 актуальних напрямів AI, на які варто звернути увагу початківцям

Apple за допомогою Anthropic розробляє платформу для вайб-кодингу

Скільки платять співробітникам Apple, Facebook та інших IT-гігантів: інфографіка

«Все це створив хтось інший»: що було у листі, який написав собі Стів Джобс в останні дні життя

Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів

Ранній підйом не зробить тебе успішним: я спробував жити за розкладом дня голови Apple — і це був справжній жах

Чому в AirPods може знизитися гучність: поради щодо діагностики та догляду

5 гаджетів Apple для школярів і студентів, які спрощують навчання. Зараз з вигодою до 3500 грн

«Всі схопилися за голови»: огляд нових продуктів Apple 2022 від розробника

Інтеграція GPT через API: 5 способів збільшити прибуток бізнесу за допомогою ШІ

7 причин, чому MacBook насправді вигідніший, ніж PC. Детальний розбір

Як заряджати iPhone правильно? Ці прості поради допоможуть продовжити життя акумулятора

Керівника Apple «попросили» з посади через непристойний жарт: подробиці

Вигідні ціни на техніку Apple та розстрочка на 15 місяців: акція на честь ребрендингу мережі iSpace

Як Цитрусу вдалося швидко запустити офіційні продажі новинок Apple і скільки вони коштують

Apple оновлює всі свої операційні системи

Топ текстів
Спецпроєкти - 3 тижні назад
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
Спецпроєкти - 1 місяць назад
Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
Новини - 4 тижні назад
Творець Claude Code: програмісти припинять писати код до кінця 2026 року
Новини - 2 тижні назад
У соцмережах набирає популярності тренд Cancel ChatGPT
Новини - 1 тиждень назад
Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11
Новини - 1 місяць назад
Spotify: наші найкращі програмісти «не написали жодного рядка коду з грудня»
Новини - 1 місяць назад
Ажіотаж навколо агента OpenClaw спровокував дефіцит комп’ютерів Mac: черги до 6 тижнів
Новини - 4 тижні назад
Розробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» Цукерберга
Новини - 3 тижні назад
Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw
Новини - 2 тижні назад
27-річний українець створив глобальну мережу генерації фейкових документів: як працювала схема

Адміністратори українських сайтів — нова пріоритетна ціль для російських хакерів

 19.03.2026 08:58

Фахівці Google виявили новий експлойт DarkSword: атакує українців з iPhone під управлінням iOS 18

 18.03.2026 17:53

Секретна ІТ-армія Кім Чен Ина. Як фейкові розробники заробляють $500 млн на рік для КНДР

 18.03.2026 16:58

Мінекономіки: цифрова платформа оцінки «Пульс» заощадила бізнесу 2 млрд грн

 18.03.2026 16:16

Anthropic запустила функцію Dispatch: вона перетворює Claude на аналог OpenClaw

 18.03.2026 14:57

Project Detroit: як Java, Python та JavaScript нарешті запрацюють разом

 18.03.2026 12:26

Розкішні вілли як нові інкубатори штучного інтелекту

 18.03.2026 10:17

Кінець епохи універсальних чат-ботів? Mistral Forge дозволить кожній компанії мати власну LLM

 18.03.2026 08:49

Штучний інтелект подвоює обсяг готового коду, якість залишається на високому рівні — дослідження Jellyfish

 17.03.2026 17:56

Спецпроєкти

ITC запустить текстову трансляцію Samsung Galaxy Unpacked 2026
Магія інновацій: як перетворити щоденний догляд на справжнє мистецтво за допомогою смарт-девайсів
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
Топ текстів тижня
1.
Оптимізм IT-фахівців згасає: Glassdoor оприлюднив індекс довіри
2.
Рації, пейджери та телефонні будки: блокування мобільного інтернету повертає росіян у 90-ті
3.
Оновлення Tinder: користувачам пропонують 10 нових способів знайомств
4.
Розкішні вілли як нові інкубатори штучного інтелекту
5.
Manus запускає My Computer: створює готові програми за текстовим описом на вашому ПК
6.
Розробники штучного інтелекту готові платити $80 за двогодинне відео, як ви робите домашні справи
7.
Шахраї, які використовують штучний інтелект, заробляють в 4,5 рази більше — Інтерпол
8.
Підсумки 2026 Game Developers Conference: від кризи оперативної пам’яті до «золотої ери» інді-ігор
9.
Мобілізованим IT-фахівцям обіцяють офіцерське звання і службу за фахом
10.
Кінець епохи універсальних чат-ботів? Mistral Forge дозволить кожній компанії мати власну LLM

