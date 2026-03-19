Apple блокує оновлення програм вайб-кодингу в App Store

Корпорація Apple розпочала кампанію з обмеження розповсюдження застосунків, які сприяють в розробці інших програм за допомогою методів вайб-кодингу. Стало відомо, що в App Store тимчасово заборонили оновлювати кілька популярних додатків, включаючи Replit та Vibecode. Про це пише MacRumors.

Вайб-кодинг передбачає використання інструментів штучного інтелекту, таких як Replit або Cursor, які дозволяють розробникам створювати програмне забезпечення, описуючи свої ідеї текстом.

Пояснюючи блокування оновлень Apple посилається на порушення внутрішніх правил маркетплейсу. Головною причиною невдоволення IT-гіганта став пункт 2.5.2 Керівництва з перевірки програм для App Store. Він забороняє застосункам завантажувати або виконувати сторонній код, який не був частиною оригінального бінарного файлу, схваленого модераторами. Оскільки багато платформ для швидкої розробки через ШІ базуються на динамічному завантаженні та зміні коду в реальному часі для прискорення процесу ітерацій, вони автоматично потрапляють у зону ризику.

Пізніше Apple додатково роз’яснила, що компанія не має жодних правил, які б спеціально забороняли програми для вайб-кодингу, і що її правила розроблені для заохочення інновацій зі збереженням безпеки користувачів. Компанія вказала на норми, які містяться в пункті 2.5.2 Керівництва з перевірки програм:

«Програми повинні бути автономними в своїх пакетах і не можуть зчитувати або записувати дані поза межами призначеної області контейнера, а також не можуть завантажувати, встановлювати або виконувати код, який впроваджує або змінює функції чи можливості програми, включаючи інші програми. Освітні програми, розроблені для навчання, розробки або надання студентам можливості тестувати виконуваний код, можуть за певних обставин завантажувати код за умови, що такий код не використовується для інших цілей. Такі програми повинні зробити вихідний код, наданий програмою, повністю доступним для перегляду та редагування користувачем».

Експерти галузі вважають, що рішення Apple спрямоване на збереження повного контролю над функціональністю програм у своїй екосистемі. Компанія прагне унеможливити ситуації, коли застосунок може радикально змінити своє призначення вже після проходження офіційної перевірки. Водночас це створює суттєві перепони для розробників-початківців та ентузіастів штучного інтелекту, які бачать у вайб-кодингу можливість демократизувати створення мобільного софту.

Наразі ситуація викликає жваві дискусії в ІТ-спільноті, оскільки сувора політика Apple може суттєво загальмувати впровадження інноваційних методів розробки. Багато хто розглядає ці дії як спробу захистити традиційні методи програмування від натиску генеративного штучного інтелекту, який дозволяє створювати працюючі прототипи за лічені хвилини без глибоких технічних знань. Поки незрозуміло, чи піде корпорація на якісь поступки у майбутньому, чи продовжить жорстку лінію цензурування динамічних оновлень.

