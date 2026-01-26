Кількість нових програм в App Store за рік зросла на 60%

За даними Sensor Tower та Wells Fargo Securities, у грудні 2025 року кількість нових iOS-додатків в каталогу App Store збільшилася на 60% у порівнянні з груднем 2024 року. Про це пише a16z.

У попередні три роки динаміка була майже непомітною: число нових програм залишалось стабільним. Аналітики пов’язують поточний сплеск із поширенням вайб-кодингу серед користувачів. Йдеться про цілу «хвилю» нових мобільних iOS-застосунків, створених за допомогою генерації коду. Багато авторів програм навіть не мають необхідних технічних знань у сфері програмування.

Логіка тренду виглядає переконливою: у міру того, як бар’єри входу в розробку знижуються, все більше людей отримують можливість доводити свої ідеї до готових продуктів та публікувати їх у App Store.

З огляду на всю історію платформи, з 2008 року, коли Apple вперше випустила iPhone SDK (зараз він називається iOS SDK), зростання не є рекордним. На момент запуску в маркетплейсі було лише 500 сторонніх програм, але за кілька місяців це число збільшилось у сотні разів. В перші вихідні після запуску App Store кількість завантажень програм перевищила 1 мільйон, а вже на початку 2009 року вона досягла приблизно 1 мільярда.

Експерти переконані, що мобільні платформи стають одним із перших бенефіціарів доступності інструментів штучного інтелекту. Якщо тенденція збережеться, ринок мобільних додатків може розпочати нову фазу зростання.

Нагадаємо, що в листопаді 2025 року Apple вдвічі скоротила комісії для розробників міні-додатків.