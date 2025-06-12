Apple почне маркувати мобільні додатки в App Store
Компанія Apple оголосила про плани використання штучного інтелекту для покращення пошуку додатків в App Store. Для цього в маркетплейсі з’явиться функція тегів — міток, які виділяють певні функції та можливості, знайдені в застосунку. Про це представники Apple повідомили на на Всесвітній конференції розробників WWDC 25, пише TechCrunch.
Спочатку теги будуть згенеровані LLM-моделями Apple з використанням різних джерел, таких як метадані програми. Потім вони будуть перевірені людиною, перш ніж застосовуватимуться до програм в App Store.
Користувачі App Store зможуть використовувати теги під час пошуку програм у маркетплейсі. Теги відображатимуться поруч із категоріями на сторінці пошуку та програмами в результатах пошуку.
Apple стверджує, що нові теги допоможуть виявити інформацію, яка часто буває прихована в описі програми в App Store, метаданих або навіть на скріншотах. Apple вважає, що теги допоможуть користувачам легше знаходити програми, які пропонують потрібну їм функціональність, а також дадуть розробникам краще уявлення про те, як їхні застосунки знаходять.
Нагадаємо, що кілька днів тому компанія Apple оголосила про плани інтегрувати ChatGPT та інші LLM-моделі у пакет розробки Xcode 26.
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: