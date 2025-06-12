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Новини 12/06/2025

Apple почне маркувати мобільні додатки в App Store

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Компанія Apple оголосила про плани використання штучного інтелекту для покращення пошуку додатків в App Store. Для цього в маркетплейсі з’явиться функція тегів — міток, які виділяють певні функції та можливості, знайдені в застосунку. Про це представники Apple повідомили на на Всесвітній конференції розробників WWDC 25, пише TechCrunch.

Спочатку теги будуть згенеровані LLM-моделями Apple з використанням різних джерел, таких як метадані програми. Потім вони будуть перевірені людиною, перш ніж застосовуватимуться до програм в App Store.

Користувачі App Store зможуть використовувати теги під час пошуку програм у маркетплейсі. Теги відображатимуться поруч із категоріями на сторінці пошуку та програмами в результатах пошуку.

Apple стверджує, що нові теги допоможуть виявити інформацію, яка часто буває прихована в описі програми в App Store, метаданих або навіть на скріншотах. Apple вважає, що теги допоможуть користувачам легше знаходити програми, які пропонують потрібну їм функціональність, а також дадуть розробникам краще уявлення про те, як їхні застосунки знаходять.

Нагадаємо, що кілька днів тому компанія Apple оголосила про плани інтегрувати ChatGPT та інші LLM-моделі у пакет розробки Xcode 26.

Партнер видання

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