«Керується заздрощами і бажанням знищити конкурента»: OpenAI публікує свою версію конфлікту з Маском

Компанія OpenAI опублікувала офіційну заяву, в якій прокоментувала багаторічні публічні атаки та судові позови з боку Ілона Маска. Там вважають, що дії мільярдера продиктовані особистими образами через звільнення з проекту та бажання перешкодити сильному конкуренту.

«Керуючись заздрощами, жалем через те, що колись пішов з OpenAI, а також бажанням знищити конкурентну ШІ-компанію, Ілон роками переслідує OpenAI через безпідставні судові позови та публічні нападки», — саме так починається заява.

У дописі стверджується, що Маск координує свої дії з Марком Цукербергом для дискредитації місії компанії.

Початок: амбіції та розрив

За версією OpenAI, коли компанія лише починала свій шлях, Ілон Маск публічно обіцяв залучити початковий фінансовий внесок у розмірі $1 млрд. Зрештою, від нього надійшло менше $45 млн — тоді як від інших донорів організація отримала понад $90 млн.

На початку 2017 року стало зрозуміло, що для розробки AGI (штучного інтелекту людського рівня) потрібні мільярди доларів щорічних витрат на обчислення — значно більше, ніж міг зібрати некомерційний фонд. Коли почалося обговорення комерційної структури, Маск зажадав контрольний пакет акцій, управлінський контроль та посаду CEO. Коли йому відмовили, він запропонував злиття OpenAI з Tesla.

Маск пожертвував $38 млн на некомерційну організацію OpenAI — гроші, витрачені саме так, як і передбачалося, в інтересах місії. Попри те, що він отримав податкове вирахування на цю суму, тепер він вимагає від суду визнати ці кошти інвестицією, що дає йому право на значну частку в компанії.

Судовий процес

Маск подав позов проти OpenAI, Брокмана та CEO Сема Альтмана у 2024 році, стверджуючи, що вони порушили зобов’язання зберегти некомерційний статус компанії.

На судовому засіданні Маск позиціонував себе як давнього прихильника безпечного ШІ. Адвокат OpenAI, навпаки, стверджував, що Маск «ніколи не був відданий ідеї некомерційного OpenAI» і подав позов лише для того, щоб підірвати конкурента.

Під час перехресного допиту Маск визнав, що його власна ШІ-компанія xAI частково використовувала моделі OpenAI для тренування своїх систем — процес, відомий як дистиляція.

Позиція OpenAI

OpenAI наголошує: Маск не лише погоджувався зі створенням комерційної структури — у вересні 2017 року він особисто заснував публічну бенефіціарну корпорацію під назвою «Open Artificial Intelligence Technologies, Inc.» як запропонований майбутній формат OpenAI. Коли він не отримав більшості акцій і повного контролю — пішов, передбачивши провал компанії.

Ілья Суцкевер у листуванні з Маском підкреслював: «”Відкритість” у назві OpenAI означає, що всі мають отримати вигоду від плодів ШІ після його створення» — і Маск погоджувався з цим. Тепер же, коли OpenAI перетворилася на провідну лабораторію штучного інтелекту, він намагається зупинити її через суд, замість того щоб конкурувати на ринку.

Нагадаємо, не так давно Ілон Маск заявив, що йому потрібен завод на Місяці і велика катапульта для запуску супутників.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn