Новини 12/02/2026 08:29

Ілон Маск: мені потрібен завод на Місяці і велика катапульта для запуску супутників

Дмитро Сімагін

Автор новин

Ілон Маск повідомив співробітникам xAI, що компанії потрібен завод на Місяці для будівництва супутників зі штучним інтелектом і велика катапульта для їхнього запуску в космос. Про це пише The New York Times.

Минулого тижня Маск заявив, що об’єднує xAI зі своїм ракетним бізнесом SpaceX, щоб реалізувати план будівництва в космосі дата-центрів для штучного інтелекту. Кілька днів тому космічну експансію розширили на Місяць — Маск поділився бажанням побудувати місто на цьому супутнику Землі.

З моменту заснування SpaceX у 2002 році бізнесмен неодноразово стверджував, що його головною метою є заснування колонії на Марсі. Але в останні місяці почав часто згадувати про новий напрямок.

У своєму виступі перед працівниками xAI Маск назвав Місяць трампліном до Марса. Спочатку, за його словами, компанія побудує «самодостатнє місто на Місяці», потім вирушить на Марс і, нарешті, досліджуватиме зоряні системи в пошуках інопланетян.

Ілон Маск: мені потрібен завод на Місяці і велика катапульта для запуску супутників

Варто зазначити, що Ілон Маск вже робив сміливі, але не дуже точні прогнози. Наприклад, у 2016 році він заявив, що SpaceX відправить свій перший вантаж на Марс до 2018 року, але цього не сталося.

Також під час зустрічі з персоналом бізнесмен роз’яснив майбутню структуру xAI. Незабаром компанію реорганізують за чотирма основними напрямками: чат-бот Grok, кодування, відеопродукт Imagine, і Macrohard — розробка програмного забезпечення для штучного інтелекту.

Маск заявив, що компанія запустить новий додаток X Chat для тих, хто хоче використовувати його лише для обміну повідомленнями. Він повторив, що не додаватиме рекламу в чат-бот Grok.

Нагадаємо, кілька тижнів тому між Маском та керівником OpenAI Семом Альтманом відбулась нова сварка: обидва мільярдери почали з’ясовувати, чия технологія вбила більше людей.

