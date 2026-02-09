logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 09/02/2026 15:51

Колонізація Марса скасовується. Тепер Маск обіцяє побудувати місто на Місяці

Дмитро Сімагін

Автор новин

SpaceX змінює пріоритет, як мінімум, на найближчі 10 років. Замість колонізації Марса, компанія зосередиться на будівництві міста на Місяці. Ілон Маск пояснює зміну своєї давньої мрії тим, що «потенційно ми можемо досягти цього менш ніж за 10 років, тоді як на Марс знадобилося б понад 20 років».

Колонізація Марсу скасовується. Тепер Ілон Маск обіцяє побудувати місто на Місяці

За словами бізнесмена, подорожувати на Марс можна лише тоді, коли планети вирівнюються кожні 26 місяців (тоді час подорожі становить шість місяців). Якщо зосередитись на Місяці, то на цей супутник люди можуть запускати польоти кожні 10 днів (час подорожі — 2 дні).

«Це означає, що ми можемо набагато швидше завершити будівництво міста на Місяці, ніж міста на Марсі», — додає Маск.

Компанія SpaceX все ще планує розпочати роботу з будівництва міста на Марсі за 5-7 років, але головний пріоритет зараз — Місяць.

За даними The Wall Street Journal, перша пілотована місія на Місяць з 1972 року відбудеться наступного місяця. Хоча запуск місії Artemis II спочатку планувався на лютий 2026 року, NASA оголосило про перенесення старту на березень 2026 року через технічні проблеми під час нещодавнього генерального випробування. На тренувальному відліку («мокрому» тренуванні) 2-3 лютого було виявлено витік рідкого водню та несправність клапана в системі герметизації люка корабля.

Компанія SpaceX відклала плани дослідження Марса заради участі в місячній програми NASA. Зміна курсу відбулася на тлі злиття SpaceX та xAI, а також планів Маска щодо розвитку орбітальних дата-центрів для штучного інтелекту.

Нагадаємо, кілька тижнів тому два мільярдери: Ілон Маск і Сем Альтман вирішили з’ясовувати, чия технологія вбила більше людей.

 

Головна > Новини > Колонізація Марса скасовується. Тепер Маск обіцяє побудувати місто на Місяці

Найбільш обговорювані статті

У росіян «катастрофа на фронті» через відключення StarlinkУ росіян «катастрофа на фронті» через відключення Starlink
Популярний редактор коду Notepad++ зламаноПопулярний редактор коду Notepad++ зламано
Google тестує інструмент для перенесення в Gemini діалогів з ChatGPT та інших чат-ботівGoogle тестує інструмент для перенесення в Gemini діалогів з ChatGPT та інших чат-ботів
Вразливість Microsoft Office використовують для атак з нібито попередженням УкргідрометцентруВразливість Microsoft Office використовують для атак з нібито попередженням Укргідрометцентру
OpenAI випустила Codeх для macOS і розповіла, скільки розробників щомісяця з ним працюютьOpenAI випустила Codeх для macOS і розповіла, скільки розробників щомісяця з ним працюють
Співзасновник LinkedIn: завдяки штучному інтелекту малі команди можуть конкурувати з великими компаніямиСпівзасновник LinkedIn: завдяки штучному інтелекту малі команди можуть конкурувати з великими компаніями
Copilot всюди, але лише 3,3% користувачів Microsoft платять за ньогоCopilot всюди, але лише 3,3% користувачів Microsoft платять за нього
Розробники програм для Apple тепер можуть використовувати в Xcode інструменти агентного кодування від OpenAI та AnthropicРозробники програм для Apple тепер можуть використовувати в Xcode інструменти агентного кодування від OpenAI та Anthropic
Російські військові образились на Ілона Маска за відключення StarlinkРосійські військові образились на Ілона Маска за відключення Starlink
Ілон Маск надав безкоштовний доступ до Grok 3

Сем Альтман сподівається, що штучний інтелект не знищить людство

Чатбот від Маска Grok різко став проукраїнським. Нейронка спростовує міфи російської пропаганди та вступає у суперечку з росіянами

X вперше отримає доходи від продажу реклами після купівлі компанії Маском

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Стався масштабний збій Starlink. Спостерігаються проблеми в роботі по всьому світу

Масові звільнення IT-спеціалістів продовжаться: Forbes дав прогноз на 2023 рік

Масштабний збій в Twitter стався через лише одного розробника. Інших у відділі звільнили

«Гарної вам неділі»: Ілон Маск на вихідних звільнив ще 10% штату Twitter

Скільки Ілон Маск платить розробникам у SpaceX і Tesla

Ілон Маск, Стів Возняк та Юваль Харарі вимагають призупинити навчання потужних систем ШІ

«Працюйте по-хардкору» або звільняйтесь: Ілон Маск висунув ультиматум співробітникам Twitter

«Що він робитиме із роздрукованим кодом? Підітреться?»: нові вимоги Маска до програмістів Twitter і галочки по $20

Українці висміяли Маска за твіти у стилі кремлівської пропаганди: добірка найкращих мемів

«Репутаційні ризики»: Google відкладає запуск конкурента ChatGPT Ілона Маска

«Останній цвях в проблемний Twitter»: звільнені Ілоном Маском працівники подали позовів на $130 млн

Ілон Маск втратив $65 млрд свого капіталу, а Twitter вимагає ще $44 млрд

«Не думав, що зможу реально вплинути»: нанятий Маском «хакер-підлабузник» пішов з Twitter вже через місяць

На Ілона Маска та його компанії подали до суду: компенсація — колосальні $258 млрд

Відомий хакер похвалив «реформи» Ілона Маска і влаштувався на стажування в Twitter

Відібрати у робітників грошову допомогу і не платити за офіс Twitter: Ілон Маск знайшов юристів під «економ-режим»

Ілон Маск: російські хакери намагаються зламати Starlink

Ілон Маск хоче перенести урядові системи США з архаїчного COBOL на Java

Маск, Бенкман-Фрід та Безос претендують на звання найгіршого айтівця 2022 року

Топ текстів
Спецпроєкти - 2 тижні назад
Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
Спецпроєкти - 3 тижні назад
ШІ в розробці: що працює, що ні та як отримати від нього користь
Спецпроєкти - 1 тиждень назад
Онлайн перемагає офлайн? Зібрали досвід сучасних шкіл та ділимось, як технології допомагають навчатися краще
Новини - 1 місяць назад
Творець Claude Code показав, як він використовує цей інструмент у своїх робочих процесах
Новини - 4 тижні назад
GPT-5.2 написала веб-браузер з нуля. Модель створила три мільйони рядків коду і працювала безперервно цілий тиждень
Новини - 3 тижні назад
Google випускає функцію, яка дозволить писати SQL-запити за допомогою звичайного тексту
Новини - 1 місяць назад
Senior-розробник Microsoft дає поради, як програмісту вижити в епоху штучного інтелекту
Новини - 1 місяць назад
Рейтинг Tiobe оголосив «Мову програмування 2025 року»
Новини - 1 тиждень назад
ChatGPT Agent втратив 75% користувачів, оскільки ніхто не знає, для чого він потрібен
Новини - 2 тижні назад
Лінус Торвальдс написав інструкцію, що робити з Linux, якщо з ним щось станеться

Новини

Колонізація Марса скасовується. Тепер Маск обіцяє побудувати місто на Місяці

 09.02.2026 15:51

Google і Microsoft шукають інфлюенсерів для реклами штучного інтелекту. Платять добре

 09.02.2026 14:34

OpenAI переводить всіх розробників на Codex. Дедлайн — до кінця березня

 09.02.2026 12:13

Що краще обрати програмісту: ноутбук чи ПК? Розбираємо переваги кожного пристрою

 09.02.2026 10:45

AI.com продано за рекордну суму в історії доменних імен

 09.02.2026 09:13

10 причин, чому ця криптозима буде найгіршою в історії (штучний інтелект теж звинуватили)

 06.02.2026 17:34

Meta розробляє власний аналог TikTok: як він виглядатиме

 06.02.2026 15:19

Редактор коду VS Code 1.109 отримав підтримку паралельного керування кількома сеансами агентів

 06.02.2026 11:50

Португальська компанія TEKEVER шукає фахівців з розробки безпілотних систем для команди в Україні

 06.02.2026 10:46

OpenAI випустила GPT-5.3-Codex: на 25% швидше пише код і виконує «будь-які» завдання замість розробників

 06.02.2026 10:05

Спецпроєкти

ШІ в розробці: що працює, що ні та як отримати від нього користь
Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
Онлайн перемагає офлайн? Зібрали досвід сучасних шкіл та ділимось, як технології допомагають навчатися краще
Топ текстів тижня
1.
Популярний редактор коду Notepad++ зламано
2.
10 причин, чому ця криптозима буде найгіршою в історії (штучний інтелект теж звинуватили)
3.
Російські військові образились на Ілона Маска за відключення Starlink
4.
Сем Альтман розлютився на рекламу Anthropic і звинуватив конкурента, що його сервіси «лише для багатих»
5.
OpenAI випустила Codeх для macOS і розповіла, скільки розробників щомісяця з ним працюють
6.
OpenAI випустила GPT-5.3-Codex: на 25% швидше пише код і виконує «будь-які» завдання замість розробників
7.
Кіберполіція затримала групу злочинців, які обкрадали українські банки через POS-термінали
8.
Anthropic випустила Claude Opus 4.6 з підтримкою довгого контексту
9.
Нова платформа OpenAI Frontier дозволить створювати в компаніях «колег зі штучного інтелекту»
10.
Редактор коду VS Code 1.109 отримав підтримку паралельного керування кількома сеансами агентів

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: