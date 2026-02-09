Колонізація Марса скасовується. Тепер Маск обіцяє побудувати місто на Місяці

SpaceX змінює пріоритет, як мінімум, на найближчі 10 років. Замість колонізації Марса, компанія зосередиться на будівництві міста на Місяці. Ілон Маск пояснює зміну своєї давньої мрії тим, що «потенційно ми можемо досягти цього менш ніж за 10 років, тоді як на Марс знадобилося б понад 20 років».

За словами бізнесмена, подорожувати на Марс можна лише тоді, коли планети вирівнюються кожні 26 місяців (тоді час подорожі становить шість місяців). Якщо зосередитись на Місяці, то на цей супутник люди можуть запускати польоти кожні 10 днів (час подорожі — 2 дні).

«Це означає, що ми можемо набагато швидше завершити будівництво міста на Місяці, ніж міста на Марсі», — додає Маск.

Компанія SpaceX все ще планує розпочати роботу з будівництва міста на Марсі за 5-7 років, але головний пріоритет зараз — Місяць.

За даними The Wall Street Journal, перша пілотована місія на Місяць з 1972 року відбудеться наступного місяця. Хоча запуск місії Artemis II спочатку планувався на лютий 2026 року, NASA оголосило про перенесення старту на березень 2026 року через технічні проблеми під час нещодавнього генерального випробування. На тренувальному відліку («мокрому» тренуванні) 2-3 лютого було виявлено витік рідкого водню та несправність клапана в системі герметизації люка корабля.

Компанія SpaceX відклала плани дослідження Марса заради участі в місячній програми NASA. Зміна курсу відбулася на тлі злиття SpaceX та xAI, а також планів Маска щодо розвитку орбітальних дата-центрів для штучного інтелекту.

