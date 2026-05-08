logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 08/05/2026 14:43

OpenAI додає Codex у Chrome: тепер це однозначно головний конкурент Claude Code

Дмитро Сімагін

Редактор

Компанія OpenAI офіційно випустила розширення Codex для браузера Google Chrome, що стало важливим кроком у конкурентній боротьбі з інструментом Claude Code від Anthropic. Новий плагін дозволяє ШІ-агенту працювати безпосередньо у веб-середовищі на Windows та macOS, значно розширюючи можливості розробників та звичайних користувачів, пише Engadget.

OpenAI додає Codex у Chrome: тепер це однозначно головний конкурент Claude Code

Ключові можливості Codex для Chrome

Замість того, щоб обмежуватися лише роботою в додатку, Codex тепер інтегровано безпосередньо у робочий процес браузера. Новий платін може виконувати такі завдання:

  • Контекст між вкладками: Інструмент здатний збирати та аналізувати дані з кількох відкритих вкладок одночасно, що спрощує роботу зі складною документацією або паралельними проектами.
  • Інтеграція з DevTools: Codex може використовувати інструменти розробника Chrome для тестування веб-застосунків, пошуку багів та налагодження коду в реальному часі.
  • Паралельна робота: агент виконує завдання у фоновому режимі, не перехоплюючи керування курсором та не перериваючи ручну роботу користувача.
  • Автоматизація тестування: Користувачі можуть доручати агенту перевірку інтерфейсів та функціональності сайтів безпосередньо в браузері.

Перше тестування плагіну: поки все чудово

Джессіка Вахтель, розробник в InfluxData, вирішила протестувати браузерний плагін Codex для Chrome на практичних завданнях.  Замість того, щоб копіювати та вставляти опис помилки в чат, вона відкрила проблему GitHub безпосередньо в Codex і вказала на неї агенту:

«У мене відкрита проблема GitHub у браузері. Будь ласка, прочитай її та виправ описану там помилку». 

Далі сторінка відкрилася в режимі розділеного екрана, прямо поруч з інтерфейсом чату. Codex виправив проблему за три хвилини. Він прочитав проблему, простежив помилку до трьох файлів у кодовій базі, написав виправлення, додав регресійний тест і провів відповідні тести. Він також помітив, що файл downloads.py мав непов’язані зміни з попереднього тестування, тому залишив його без змін: 

«Це дало мені зрозуміти, що Codex розуміє не лише поставлене завдання, але й саму кодову базу».

Функція Computer Use дозволяє Codex бачити екран, рухати курсором, клікати й набирати текст у застосунках. Втім, доступ до терміналу навмисно заблокований з міркувань безпеки — і це виправдане рішення. Для фронтенд-розробників, яким потрібно тестувати UI-потоки, функція може бути корисною, але для тих, хто переважно працює в терміналі, вона поки що обмежена.

Стрімке зростання та нова модель монетизації

Запуск плагіна відбувся на тлі вибухового зростання популярності Codex. За даними OpenAI, кількість активних користувачів цієї платформи лише за тиждень перевищила 4 мільйони осіб, що у вісім разів більше, ніж на початку 2026 року.

Через високе навантаження на систему компанія запровадила новий рівень підписки — Codex Pro за $100 на місяць. Цей тарифний план призначений для професіоналів, яким потрібна інтенсивна робота з ШІ-агентом. Він пропонує у п’ять разів більший обсяг використання, ніж стандартний пакет ChatGPT Plus ($20).

Стратегічні плани

Випуск плагіна для Chrome є частиною довгострокової стратегії OpenAI зі створення єдиної екосистеми. У майбутньому компанія планує об’єднати Codex, чат-бот ChatGPT та власний браузер Atlas в одну інтегровану платформу для роботи та розробки.

Раніше, у квітні 2026 року, OpenAI вже додала до десктопної версії Codex функцію Computer Use, яка дозволяє ШІ керувати додатками на macOS, імітуючи дії людини (кліки, введення тексту та перегляд екрана). Портування цих можливостей у Chrome робить інструмент доступнішим для ширшого кола фахівців, чия діяльність зосереджена у вебі.

Головний суперник Claude Code

Нові функції однозначно виводять Codex на новий рівень. Codex тепер є найповнішою альтернативою Claude Code серед доступних інструментів. Поки Claude Code лишається еталоном для термінально-орієнтованих розробників, Codex впевнено заповнює нішу браузерних і GUI-сценаріїв — і з кожним оновленням ця межа стає дедалі тоншою.

Нагадаємо, кілька днів тому OpenAI додала в Codex анімованих помічників.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > OpenAI додає Codex у Chrome: тепер це однозначно головний конкурент Claude Code

Найбільш обговорювані статті

Ветерани з IT-досвідом зможуть отримати до $20 000 на розвиток бізнесу — SKELAR відкрив набір на акселераційну програмуВетерани з IT-досвідом зможуть отримати до $20 000 на розвиток бізнесу — SKELAR відкрив набір на акселераційну програму
OpenAI змінила стандартну модель ChatGPT на GPT-5.5 Instant. Розбираємо, де покращився чат-ботOpenAI змінила стандартну модель ChatGPT на GPT-5.5 Instant. Розбираємо, що це дає користувачам
Codex обігнав Claude Code за кількістю завантажень: всі в захваті від оновленняCodex обігнав Claude Code за кількістю завантажень: всі в захваті від оновлення
Діти навчились обходити вікову верифікацію в інтернеті — достатньо намалювати вусаДіти навчились обходити вікову верифікацію в інтернеті — достатньо намалювати вуса
«Керується заздрощами і бажанням знищити конкурента»: OpenAI публікує свою версію конфлікту з Маском«Керується заздрощами і бажанням знищити конкурента»: OpenAI публікує свою версію конфлікту з Маском
Розробник Notepad++ попереджає про неофіційний форк для macOSРозробник Notepad++ попереджає про неофіційний форк для macOS
Засновник і CEO Oracle Ларрі Еллісон у Білому домі«Ти просто рядок у таблиці»: як Oracle звільняє людей заради штучного інтелекту
Українська deftech-компанія з капіталізацією $414 млн виходить на ринок Японії. Партнером стане розробник ViberУкраїнська deftech-компанія з капіталізацією $414 млн виходить на ринок Японії. Партнером стане розробник Viber
Співзасновник Anthropic: системи штучного інтелекту ось-ось почнуть створювати самі себеСпівзасновник Anthropic: системи штучного інтелекту ось-ось почнуть створювати самі себе
OpenAI готується до релізу GPT-4.1

ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною

Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

Студент зламав систему безпеки GPT-4: модулі з обходом платного доступу вже лежать на GitHub

«Термінатора» в зал суду не пустили: Ілон Маск перетворив позов проти OpenAI на sci-fi шоу

Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI

GitHub випустив оновлену версію Copilot X на GPT-4: можна кодити голосом

ChatGPT незабаром отримає функцію запису та розшифрування стенограм

Інсайдери OpenAI розповіли, що чекати від GPT-5, яка з'явиться в липні

Нові тарифи: доступ до ChatGPT коштуватиме $200 на місяць

Мовні моделі, трансформери та інше. 6 актуальних напрямів AI, на які варто звернути увагу початківцям

Розробника ChatGPT, який звинуватив свою компанію, знайдено мертвим

Офіційно: $10 млрд інвестицій Microsoft у розробника ChatGPT підуть на інтеграцію Azure

Безкоштовний і без реклами: ChatGPT тепер доступний на iOS

Некомерційна і краще GPT-3: Meta випустила нову мову машинного навчання LLaMa

5 причин, чому варто відмовитися від Google Chrome на користь Mozilla Firefox

6 розширень Google Chrome для роботи над проектом, якщо ви — не дизайнер

OpenAI презентувала нову нейромережу. Як отримати доступ до ChatGPT o1

OpenAI додала плагіни до ChatGPT: тепер він бронює квитки, шукає рецепти та інтерпретує код  

Чат-боту ChatGPT тепер можна подзвонити. Навіть зі стаціонарного телефону

Новий редактор коду ChatGPT Canvas став загальнодоступним

Топ текстів
Новини - 1 тиждень назад
«Термінатора» в зал суду не пустили: Ілон Маск перетворив позов проти OpenAI на sci-fi шоу
Новини - 2 тижні назад
Вайб-математика: аматор за допомогою одного запиту в ChatGPT розв’язав 60-річну проблему Ердьоша
Новини - 2 тижні назад
Claude для «еліти», Gemini для всіх інших: серед програмістів Google виник розкол
Новини - 2 тижні назад
Скільки рядків коду в Linux? Дослідник вирішив порахувати та порівняти з різними версіями Windows
Новини - 1 тиждень назад
Експерт назвав 10 промптів, які миттєво покращують відповіді ChatGPT
Новини - 3 тижні назад
Кінець епохи графічних редакторів? Claude Design малює макет за секунди
Новини - 2 тижні назад
Еволюція ChatGPT: тепер в чат-боті можна запускати агентів для автономної роботи
Новини - 1 тиждень назад
NASA випробувала літієвий двигун для польотів на Марс. Рахуємо, скільки це в павербанках
Новини - 1 місяць назад
Вдень — на зйомках, вночі пише код: акторка Мілла Йовович виклала власний ШІ-інструмент на GitHub
Новини - 1 тиждень назад
Сем Альтман пояснив, хто керуватиме суперінтелектом

Новини

OpenAI додає Codex у Chrome: тепер це однозначно головний конкурент Claude Code

 08.05.2026 14:43

КНУ імені Шевченка зняв заборону на Telegram: що змусило ректора змінити рішення

 08.05.2026 11:07

Хто в Україні вміє впроваджувати CRM: з'явився перший незалежний рейтинг інтеграторів

 08.05.2026 10:41

40% розробників C++ використовують штучний інтелект, але довіра до нього залишається низькою — опитування

 08.05.2026 10:09

ChatGPT отримав «червону кнопку», яка напише вашим друзям

 08.05.2026 08:34

Темний бік вайб-кодування: тисячі згенерованих програм зливають дані у відкритий доступ

 07.05.2026 18:01

Хакери створили фейковий сайт Claude: пропонують скачати «професійну версію» з бекдором

 07.05.2026 17:00

Twitch вперше заблокував українського стрімера за запитом PlayCity

 07.05.2026 15:57

Telegram отримав захист від накрутки ботів

 07.05.2026 14:53

Google оновлює AI Overviews: цитати з соцмереж, підписки та попередній перегляд сайтів

 07.05.2026 12:20
Топ текстів тижня
1.
Підвищення лімітів для Claude Code: Anthropic робить вайб-кодування більш доступним
2.
OpenAI змінила стандартну модель ChatGPT на GPT-5.5 Instant. Розбираємо, що це дає користувачам
3.
«Ти просто рядок у таблиці»: як Oracle звільняє людей заради штучного інтелекту
4.
Агент OpenClaw отримав кредитну картку — і злив усі паролі незнайомцю після погрози стерти пам’ять
5.
Гейміфікація програмування: OpenAI додає анімованих помічників у Codex
6.
Співзасновник Anthropic: системи штучного інтелекту ось-ось почнуть створювати самі себе
7.
Як Ілон Маск зі скандалом залишив OpenAI — версія Грега Брокмана
8.
Програмування вирішено. Що далі? Творець Claude Code про агентні цикли та майбутнє без програмістів
9.
Екс-менеджер Meta: Лише 2% розробників використовують штучний інтелект правильно. Решта ризикують своєю роботою
10.
Пастка емпатії: дружня розмова з чат-ботом знижує ефективність відповідей

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: