OpenAI додає Codex у Chrome: тепер це однозначно головний конкурент Claude Code

Компанія OpenAI офіційно випустила розширення Codex для браузера Google Chrome, що стало важливим кроком у конкурентній боротьбі з інструментом Claude Code від Anthropic. Новий плагін дозволяє ШІ-агенту працювати безпосередньо у веб-середовищі на Windows та macOS, значно розширюючи можливості розробників та звичайних користувачів, пише Engadget.

Ключові можливості Codex для Chrome

Замість того, щоб обмежуватися лише роботою в додатку, Codex тепер інтегровано безпосередньо у робочий процес браузера. Новий платін може виконувати такі завдання:

Контекст між вкладками: Інструмент здатний збирати та аналізувати дані з кількох відкритих вкладок одночасно, що спрощує роботу зі складною документацією або паралельними проектами.

Інтеграція з DevTools: Codex може використовувати інструменти розробника Chrome для тестування веб-застосунків, пошуку багів та налагодження коду в реальному часі.

Паралельна робота: агент виконує завдання у фоновому режимі, не перехоплюючи керування курсором та не перериваючи ручну роботу користувача.

Автоматизація тестування: Користувачі можуть доручати агенту перевірку інтерфейсів та функціональності сайтів безпосередньо в браузері.

Перше тестування плагіну: поки все чудово

Джессіка Вахтель, розробник в InfluxData, вирішила протестувати браузерний плагін Codex для Chrome на практичних завданнях. Замість того, щоб копіювати та вставляти опис помилки в чат, вона відкрила проблему GitHub безпосередньо в Codex і вказала на неї агенту:

«У мене відкрита проблема GitHub у браузері. Будь ласка, прочитай її та виправ описану там помилку».

Далі сторінка відкрилася в режимі розділеного екрана, прямо поруч з інтерфейсом чату. Codex виправив проблему за три хвилини. Він прочитав проблему, простежив помилку до трьох файлів у кодовій базі, написав виправлення, додав регресійний тест і провів відповідні тести. Він також помітив, що файл downloads.py мав непов’язані зміни з попереднього тестування, тому залишив його без змін:

«Це дало мені зрозуміти, що Codex розуміє не лише поставлене завдання, але й саму кодову базу».

Функція Computer Use дозволяє Codex бачити екран, рухати курсором, клікати й набирати текст у застосунках. Втім, доступ до терміналу навмисно заблокований з міркувань безпеки — і це виправдане рішення. Для фронтенд-розробників, яким потрібно тестувати UI-потоки, функція може бути корисною, але для тих, хто переважно працює в терміналі, вона поки що обмежена.

Стрімке зростання та нова модель монетизації

Запуск плагіна відбувся на тлі вибухового зростання популярності Codex. За даними OpenAI, кількість активних користувачів цієї платформи лише за тиждень перевищила 4 мільйони осіб, що у вісім разів більше, ніж на початку 2026 року.

Через високе навантаження на систему компанія запровадила новий рівень підписки — Codex Pro за $100 на місяць. Цей тарифний план призначений для професіоналів, яким потрібна інтенсивна робота з ШІ-агентом. Він пропонує у п’ять разів більший обсяг використання, ніж стандартний пакет ChatGPT Plus ($20).

Стратегічні плани

Випуск плагіна для Chrome є частиною довгострокової стратегії OpenAI зі створення єдиної екосистеми. У майбутньому компанія планує об’єднати Codex, чат-бот ChatGPT та власний браузер Atlas в одну інтегровану платформу для роботи та розробки.

Раніше, у квітні 2026 року, OpenAI вже додала до десктопної версії Codex функцію Computer Use, яка дозволяє ШІ керувати додатками на macOS, імітуючи дії людини (кліки, введення тексту та перегляд екрана). Портування цих можливостей у Chrome робить інструмент доступнішим для ширшого кола фахівців, чия діяльність зосереджена у вебі.

Головний суперник Claude Code

Нові функції однозначно виводять Codex на новий рівень. Codex тепер є найповнішою альтернативою Claude Code серед доступних інструментів. Поки Claude Code лишається еталоном для термінально-орієнтованих розробників, Codex впевнено заповнює нішу браузерних і GUI-сценаріїв — і з кожним оновленням ця межа стає дедалі тоншою.

Нагадаємо, кілька днів тому OpenAI додала в Codex анімованих помічників.

