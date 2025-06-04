Інсайдери OpenAI розповіли, що чекати від GPT-5, яка з’явиться в липні

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Флагманська LLM-модель OpenAI GPT-5 з’явиться вже в липні, як стверджують інсайдери. Модель матиме підтримку відео, тривалої пам’яті та уніфікований інтерфейс для роботи з текстом, кодом і зображеннями. Про це пише 9meters.

Одночасно з релізом GPT-5 компанія OpenAI припинить підтримку API GPT-4.5, яка вже вважається застарілою на фоні інших моделей. Що ж до GPT-5, то у неї буде багатофункціональний інтелектуальний інтерфейс, в якому можна працювати над текстом, зображеннями, аудіо й відео в межах однієї сесії. Крім цього, важливим оновленням стане тривала пам’ять: GPT-5 зможе зберігати критично важливі дані з минулих розмов, що покращить персоналізацію чат-бота.

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Ще одним важливим нововведенням є те, що в новій моделі будуть інтегровані всі інструменти і функції OpenAI: написання коду, генерація зображень, веб-пошук, голосові запити. Це має не тільки підвищити продуктивність, але й полегшити роботу розробників і звичайних користувачів.

За словами співробітників OpenAI, GPT-5 значно скоротив кількість фактологічних помилок. Модель демонструє суттєві успіхи в логічному мисленні та самостійній генерації складних рішень. Ці характеристики мають зробити її основою для автономних агентів, здатних працювати майже без участі людини — таких як AutoGPT.

OpenAI готує цілу екосистему на базі GPT-5, з повною інтеграцією інструментів, закритим середовищем та інтуїтивною взаємодією. Компанія-розробник планує використовувати нову модель не лише в ChatGPT, а й в бізнес-додатках, цифрових асистентах, службах підтримки, автономних системах і промислових пристроях.

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