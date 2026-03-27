Міноборони відкрило більше 2000 вакансій для IT-фахівців — Михайло Федоров

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив про формування IT-вертикалі й відкриття понад 2000 вакансій для спеціалістів, які займатимуться цифровізацією в ЗСУ. Про це чиновник написав у своєму Telegram-каналі.

Військове відомство шукає IT-керівників, проєктних менеджерів, аналітиків даних, бізнес-аналітиків, фахівців із продуктів та інших кваліфікованих у цій сфері громадян.

Долучитися до digital-напрямку Міноборони можуть не тільки діючі військові, але й цивільні айтівці, які приєднаються до Сил оборони через мобілізацію або контракт. Дізнатись деталі та подати заявку можна за адресою digitalteam.mod.gov.ua.

«Сучасна війна — не лише про зброю. Це дані та швидкість рішень, які дають технологічну перевагу на полі бою. Саме тому формуємо системну IT-вертикаль у війську», — пояснив Федоров.

Створення IT-вертикалі у Міністерстві оборони дозволить масштабувати та швидше впроваджувати ефективні військові рішення, отримувати якісний фідбек з лінії фронту. Для цього потрібні кваліфіковані люди, які впроваджують цифрові продукти й системи безпосередньо у війську — на всіх рівнях: від батальйонів до командувань.

Раніше Highload писав, що IT-фахівець рівня Senior/Lead може отримати понад 1,3 млн гривень одноразово за успішну участь в спецоперації Кіберсил України. Програмісти та інші спеціалісти, які безпосередньо задіяні в кіберопераціях, отримують посадові оклади з коефіцієнтом 1,8 від базового рівня для аналогічних посад в армії,

Нагадаємо, що два місяці тому Міноборони України разом з американською компанією Palantir почало тестувати спеціалізовані «військові» моделі штучного інтелекту.

