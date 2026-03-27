Новини 27/03/2026 13:34

Міноборони відкрило більше 2000 вакансій для IT-фахівців — Михайло Федоров

Дмитро Сімагін

Редактор

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив про формування IT-вертикалі й відкриття понад 2000 вакансій для спеціалістів, які займатимуться цифровізацією в ЗСУ. Про це чиновник написав у своєму Telegram-каналі.

Військове відомство шукає IT-керівників, проєктних менеджерів, аналітиків даних, бізнес-аналітиків, фахівців із продуктів та інших кваліфікованих у цій сфері громадян. 

Долучитися до digital-напрямку Міноборони можуть не тільки діючі військові, але й цивільні айтівці, які приєднаються до Сил оборони через мобілізацію або контракт. Дізнатись деталі та подати заявку можна за адресою digitalteam.mod.gov.ua.

«Сучасна війна — не лише про зброю. Це дані та швидкість рішень, які дають технологічну перевагу на полі бою. Саме тому формуємо системну IT-вертикаль у війську», — пояснив Федоров.

Створення IT-вертикалі у Міністерстві оборони дозволить масштабувати та швидше впроваджувати ефективні військові рішення, отримувати якісний фідбек з лінії фронту. Для цього потрібні кваліфіковані люди, які впроваджують цифрові продукти й системи безпосередньо у війську — на всіх рівнях: від батальйонів до командувань.

Раніше Highload писав, що IT-фахівець рівня Senior/Lead може отримати понад 1,3 млн гривень одноразово за успішну участь в спецоперації Кіберсил України. Програмісти та інші спеціалісти, які безпосередньо задіяні в кіберопераціях, отримують посадові оклади з коефіцієнтом 1,8 від базового рівня для аналогічних посад в армії,

Нагадаємо, що два місяці тому Міноборони України разом з американською компанією Palantir почало тестувати спеціалізовані «військові» моделі штучного інтелекту.

Найбільш обговорювані статті

OpenAI запускає в ChatGPT бібліотеку для зберігання особистих файлівOpenAI запускає в ChatGPT бібліотеку для зберігання особистих файлів
Російська система фільтрації трафіку не справляється з блокуванням Telegram. Кремль планує апгрейдРосійська система фільтрації трафіку не справляється з блокуванням Telegram. Кремль планує апгрейд
Де купити MacBook Pro у Києві: ТОП-5 місць
Промпт-інжиніринг: як інверсійні запити можуть підвищити вашу продуктивність в ChatGPTПромпт-інжиніринг: як інверсійні запити підвищать вашу продуктивність в ChatGPT
Співзасновник Apple Стів Возняк пояснив, чому не любить штучний інтелектСпівзасновник Apple Стів Возняк пояснив, чому не любить штучний інтелект
Стейблкоїни на службі тіньової економіки: розбір звіту Chainalysis про китайські схемиСтейблкоїни на службі тіньової економіки: розбір звіту Chainalysis про китайські схеми
Скандальний генератор відео Seedance 2.0 став публічно доступнимСкандальний генератор відео Seedance 2.0 став публічно доступним
DarkSword опублікували на GitHub: атаки на українців можуть почастішатиDarkSword опублікували на GitHub: атаки на українців можуть почастішати
Claude тепер може сам керувати комп'ютером замість користувачаМайбутнє вже тут: Claude отримав повний контроль над комп’ютером
Україна посилить санкції проти російського софту

З 1 червня деякі послуги «Дії» стануть платними

ЗСУ шукає програмістів та дизайнерів: актуальна підбірка вакансій

Резерв+ знову оновлено: онлайн-реєстрація 17-річних і автоматичний військовий облік

Miltech-розробники матимуть доступ до полігонів і фідбеки від військових

Після 15 років в армії пішов на курси в ЕРАМ, тепер – спеціаліст рівня Senior. Історія ветерана АТО

 

13% айтівців не донатять ЗСУ та волонтерам, а більшість віддає менше 5% доходу — опитування Djinni

Міноборони готове платити військовослужбовцям за інноваційні розробки

Журнал Time визнав «Дію» одним із найкращих винаходів світу. Нагороду отримали за «Шлюб онлайн»

Висока зарплата чи допомога ЗСУ? На що готові айтівці заради перемоги України

Кабмін затвердив нові правила бронювання працівників

«Завадила повітряна тривога»: чоловіку дали 3 роки за неявку після вручення повістки

Стане в нагоді: айтівці створили дорожню карту бронювання працівників

ЗСУ шукає Data Engineer, Backend- та Android-девелоперів: зарплати — від 40 тис. грн

Український ІТ-сектор сплатив більше $1 млрд податків

Що вмітиме український ChatGPT та якою буде ІТ-освіта. Підсумки Tech360 у Києві

 

Marketing Automation School відкриває курси автоматизатора маркетингу

Тільки спробуйте проігнорувати повістки в месенджерах: у Раді допрацьовують реєстр «ухилянтів»

Big Data Architect та Machine Learning: ЗСУ опублікували актуальні вакансії для айтівців

Воїн ЗСУ попросив допомогти з «CRM для військових»: вже через дві години зібрав цілу команду

Data Scientist в Генштаб, Linux Security Expert в Кіберсили: з'явилися нові вакансії для айтівців в ЗСУ

Військові шукають Python-розробника: потрібно навчити ШІ розпізнавати обʼєкти

«На коліна, голову на землю»: програміста-туриста затримали в 30 км від кордону

Підрозділ ЗСУ шукає дата-саєнтистів, Python- та Java-девелоперів

Топ текстів
Спецпроєкти - 4 тижні назад
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
Новини - 4 тижні назад
У соцмережах набирає популярності тренд Cancel ChatGPT
Новини - 2 тижні назад
Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11
Новини - 4 дні назад
OpenAI шукає таланти: компанія пропонує $500 000 на рік, якщо виконаєте це завдання. Резюме не потрібно
Новини - 1 місяць назад
Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw
Новини - 4 тижні назад
27-річний українець створив глобальну мережу генерації фейкових документів: як працювала схема
Новини - 3 тижні назад
Google попереджає про експлойт Coruna: полює на українських користувачів iPhone
Новини - 1 місяць назад
Claude Code навчили оновлювати застарілі мови програмування: акції IBM обвалились на 13%
Новини - 4 тижні назад
«Майже завжди застосовує ядерну зброю»: вчені приголомшені симуляцією війни зі штучним інтелектом
Новини - 1 тиждень назад
5 років ув’язнення: американця визнали винним за веб-трансляції згенерованих ним пісень

Новини

Міноборони відкрило більше 2000 вакансій для IT-фахівців — Михайло Федоров

 27.03.2026 13:34

Нова версія Swift 6.3 покращує сумісність з Android SDK та мовою програмування C

 27.03.2026 11:11

Gemini тепер може імпортувати ваші дані з інших чат-ботів

 27.03.2026 10:21

Claude Mythos: перша інформація про майбутню флагманську модель Anthropic

 27.03.2026 08:50

Мільярдний стартап з українським корінням переведе 40% персоналу в Індію

 26.03.2026 18:01

«Еротичного ChatGPT» не буде. OpenAI зупиняє проект на невизначений термін

 26.03.2026 16:59

Google представляє генератор музики Lyria 3 Pro. Він може створювати 3-хвилинні треки

 26.03.2026 16:02

В Україні порахували користувачів штучного інтелекту

 26.03.2026 14:53

«Звичайно, ви можете відмовитись»: GitHub ненав'язливо попереджає, що буде навчати LLM на вашому коді

 26.03.2026 11:54

Google: до зламу класичного шифрування залишилось три роки

 26.03.2026 10:30

Спецпроєкти

Де купити MacBook Pro у Києві: ТОП-5 місць
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
Що таке медичний турнікет і для чого він потрібен
Топ текстів тижня
1.
OpenAI шукає таланти: компанія пропонує $500 000 на рік, якщо виконаєте це завдання. Резюме не потрібно
2.
Майбутнє вже тут: Claude отримав повний контроль над комп’ютером
3.
Співзасновник Apple Стів Возняк пояснив, чому не любить штучний інтелект
4.
Промпт-інжиніринг: як інверсійні запити підвищать вашу продуктивність в ChatGPT
5.
Забудьте про код: CEO Nvidia пояснив, чому бюджет на токени для обчислень зараз важливіший за досвід
6.
Платні акаунти ChatGPT та Claude стали затребуваним товаром на підпільних форумах
7.
В Україні порахували користувачів штучного інтелекту
8.
Claude Mythos: перша інформація про майбутню флагманську модель Anthropic
9.
OpenAI запускає в ChatGPT бібліотеку для зберігання особистих файлів
10.
OpenAI публікує інструкцію по розробці UX/UI-дизайну з GPT-5.4

