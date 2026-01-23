Міноборони України разом з Palantir починає тестування військових моделей штучного інтелекту

Державна платформа військових технологій BRAVE1 разом з Міністерством оборони України та за підтримки американської компанії Palantir Technologies запускає Brave1 Dataroom — середовище для тестування та тренування моделей ШІ для військових застосувань із використанням унікальних українських даних. Про це в своєму LinkedIn заявив очільник Міноборони Михайло Федоров.

Головна мета Brave1 Dataroom — оснастити дрони-перехоплювачі штучним інтелектом. Нова платформа дозволить українським обороннотехнологічним компаніям навчати та перевіряти свої ШІ-моделі — від виявлення та класифікації цілей до перехоплення, використовуючи реальні дані про повітряні об’єкти, зібрані Збройними силами України.

У майбутньому планується розширити можливості Brave1 Dataroom на інші сфери, пов’язані зі штучним інтелектом. Але поки що вся увага зосереджена на нейтралізації загроз, пов’язаних з російською агресією.

Доступ до Brave1 Dataroom відкритий для всіх українських розробників, які відповідають стандартам роботи в оборонній сфері. Подати заявку на доступ до Brave1 Dataroom можна за посиланням: https://lnkd.in/dDyB85wR

Луїс Мослі, виконавчий віце-президент Palantir, у нещодавньому інтерв’ю Washington Post розповів, що Україна має унікальну можливість актуалізувати тисячі годин військових даних.

«На жаль, жодна інша країна не має такого інформаційного активу», — сказав Мослі . «Вони мають унікальні можливості почати його використовувати».

Мослі пояснив, що Україна через Dataroom використовуватиме програмне забезпечення Palantir для обробки, синтезу та нормалізації своїх даних, щоб підготувати їх до навчання автономних алгоритмів дронів.

Palantir Technologies — американська компанія, розробник програмного забезпечення аналізу даних для спецслужб, інвестиційних банків і гедж-фондів. Заснована групою інвесторів на чолі з Пітером Тілем.

Нагадаємо, що кілька днів тому Михайло Федоров розповів, коли почнеться бета-тестування національної LLM.