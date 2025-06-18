Міноборони готове платити військовослужбовцям за інноваційні розробки

Партнер видання

Міністерство оборони України розробило проект постанови уряду про запровадження грошових винагород для військовослужбовців за впровадження та використання власних інноваційних розробок. Про це повідомляє сайт Міноборони.

Завдяки грошовій винагороді військове відомство хоче підтримати винахідників зі складу ЗСУ. Крім того, це стане стимулом до подальших досліджень і творчих пошуків рішень у сфері оборони.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Для юридичного оформлення процесу виплати винагород у структурі Міноборони створено спеціалізоване Управління з питань інтелектуальної власності.

Додатково Міністерство оборони ініціювало два законопроекти, які вже проголосовані Верховною Радою України у першому читанні. Ці документи передбачають зміни до Цивільного кодексу України щодо розподілу майнових прав інтелектуальної власності на об’єкти, створені військовослужбовцями, а також регулюють правові відносини, пов’язані з розробкою та використанням об’єктів права інтелектуальної власності у сфері оборони.

Очікується, що ухвалення парламентом нового закону стане основою для побудови цілісної системи управління інтелектуальною власністю в оборонному відомстві, в якій перспективні розробки, створені за бюджетні кошти, належатимуть державі, а їхні автори отримуватимуть справедливу винагороду.

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.