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Новини 18/06/2025

Міноборони готове платити військовослужбовцям за інноваційні розробки

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Міністерство оборони України розробило проект постанови уряду про запровадження грошових винагород для військовослужбовців за впровадження та використання власних інноваційних розробок. Про це повідомляє сайт Міноборони.

Завдяки грошовій винагороді військове відомство хоче підтримати винахідників зі складу ЗСУ. Крім того, це стане стимулом до подальших досліджень і творчих пошуків рішень у сфері оборони.

Для юридичного оформлення процесу виплати винагород у структурі Міноборони створено спеціалізоване Управління з питань інтелектуальної власності.

Додатково Міністерство оборони ініціювало два законопроекти, які вже проголосовані Верховною Радою України у першому читанні. Ці документи передбачають зміни до Цивільного кодексу України щодо розподілу майнових прав інтелектуальної власності на об’єкти, створені військовослужбовцями, а також регулюють правові відносини, пов’язані з розробкою та використанням об’єктів права інтелектуальної власності у сфері оборони.

Очікується, що ухвалення парламентом нового закону стане основою для побудови цілісної системи управління інтелектуальною власністю в оборонному відомстві, в якій перспективні розробки, створені за бюджетні кошти, належатимуть державі, а їхні автори отримуватимуть справедливу винагороду.

 

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