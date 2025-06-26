Збій в роботі «Резерв+». Міноборони пояснило причину проблеми
Вранці 26 червня в популярному українському застосунку «Резерв+» стався масштабний збій. Протягом першої половини дня користувачі не могли авторизуватись в додатку.
Як повідомили в Telegram-каналі Міноборони, фахівці почали усунення проблеми. До її вирішення українцям порадили використовувати PDF-версії військово-облікових документів.
«Наразі спостерігаються технічні перебої у роботі застосунку Резерв+. Наші фахівці вже працюють над усуненням проблеми – очікується, що впродовж кількох годин система стабілізується», — пояснили в Міноборони.
Близько 13:00 заступник міністра оборони Катерина Черногоренко повідомила у своєму акаунті в X, що застосунок відновив роботу. Як виявилось, причиною збою «Резерв+» стало надмірне навантаження на систему.
Попередній масштабний збій в роботі застосунку трапився кілька місяців тому, в лютому. Тоді програма перестала працювати через перенавантаження на систему BankID, що спричинило тимчасову недоступність авторизації.
Нагадаємо, що станом на кінець червня 2025 року українці надіслали через «Резерв+» 4 253 відгуків на IT-вакансії. Всього ж через застосунок було відправлено 110 000 заявок на військові вакансії.
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