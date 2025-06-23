Українці надіслали через «Резерв+» більше 4 тисяч заявок на ІТ-вакансії у війську
Українці надіслали через «Резерв+» 4 253 відгуків на IT-вакансії. Всього ж через застосунок було відправлено 110 000 заявок на військові вакансії, повідомили в DOU.
В на одну IT-вакансію в Силах оборони претендує 10 кандидатів. Нині найбільший інтерес викликають такі посади:
- Backend/Frontend розробники;
- Системні адміністратори;
- QA інженери;
- Дата-аналітики;
- Продуктові менеджери.
«Якщо дивитись саме на статистику в Резерв+, то ситуація доволі стабільна. Загалом за весь період IT — на 8 місці за кількістю відгуків. У перші чотири місяці надійшло 1942 відгуки, у другі чотири 2311 відгуків», — розповіли у Міноборони.
Кількість вакансій також зросла — з 114 до 156. Тож попит на IT у війську трохи зріс.
«Цей напрямок входив в топ-5 за кількістю відгуків на сайті наших партнерів Lobby X. Проте „Резерв+“ має ширше охоплення — це впливає і на розподіл подач на вакансії», — додають у Міноборони.
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