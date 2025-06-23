logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 23/06/2025

Українці надіслали через «Резерв+» більше 4 тисяч заявок на ІТ-вакансії у війську

Андрій Губін

Журналіст

Партнер видання

Українці надіслали через «Резерв+» 4 253 відгуків на IT-вакансії. Всього ж через застосунок було відправлено 110 000 заявок на військові вакансії, повідомили в DOU.

В на одну IT-вакансію в Силах оборони претендує 10 кандидатів. Нині найбільший інтерес викликають такі посади:

  • Backend/Frontend розробники;
  • Системні адміністратори;
  • QA інженери;
  • Дата-аналітики;
  • Продуктові менеджери.

«Якщо дивитись саме на статистику в Резерв+, то ситуація доволі стабільна. Загалом за весь період IT — на 8 місці за кількістю відгуків. У перші чотири місяці надійшло 1942 відгуки, у другі чотири 2311 відгуків», — розповіли у Міноборони.

Кількість вакансій також зросла — з 114 до 156. Тож попит на IT у війську трохи зріс.

Спецпроєкти
Google запускає оновлений курс із машинного навчання українською мовою. Він займає 15 годин
Google запускає оновлений курс із машинного навчання українською мовою. Він займає 15 годин
Як створити дружній до розробників API: найкращі практичні поради від Favbet Tech
Як створити дружній до розробників API: найкращі практичні поради від Favbet Tech

«Цей напрямок входив в топ-5 за кількістю відгуків на сайті наших партнерів Lobby X. Проте „Резерв+“ має ширше охоплення — це впливає і на розподіл подач на вакансії», — додають у Міноборони.

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.

Головна > Новини > Українці надіслали через «Резерв+» більше 4 тисяч заявок на ІТ-вакансії у війську

Найбільш обговорювані статті

Міноборони готове платити військовослужбовцям за інноваційні розробкиМіноборони готове платити військовослужбовцям за інноваційні розробки
В Україні з'ясували, які IT-вакансії без досвіду найбільш конкурентніВ Україні з’ясували, які IT-вакансії без досвіду найбільш конкурентні
Хакера-іноземця, який переховувався в Києві від ФБР, видали в СШАХакера-іноземця, який переховувався в Києві від ФБР, видали в США
OpenAI попередила розробників про видалення з API моделі GPT-4.5OpenAI попередила розробників про видалення з API моделі GPT-4.5
Які компанії увійшли до AI-комітету? Асоціація IT Ukraine оголосила склад і плани майданчика
Ми вже виявили кілька вірусів, які не бачили навіть антивіруси — міністр Федоров
У Києві відбулась конференція Incrypted Conference 2025. Її називають наймасштабнішою криптоподією року
AWS досягла 100-відсоткового застосування MFA для root-користувачів та запровадила нові функції безпекиAWS досягла 100-відсоткового застосування MFA для root-користувачів та запровадила нові функції безпеки
Anysphere пропонує «майже безлімітний» доступ до інструмента кодування CursorAnysphere пропонує «майже безлімітний» доступ до редактора коду Cursor
Україна посилить санкції проти російського софту

Автоматизована роздача повісток: у Міноборони пояснили, як вона працюватиме

Що брати з собою, якщо мобілізують до ЗСУ: чекліст для айтівців

Треба зрозуміти, ви хочете розвиватися чи просто потрібні гроші: як знайти роботу в IT під час війни

Особи з інвалідністю без пенсійного посвідчення зможуть отримати відстрочку через Резерв+

Коли повістки вручають прямо на вулиці: хто має на це право і що буде, якщо не з'явитися у військкомат

«З українцями відмовляються працювати, ми вже втратили $850 тисяч»: що чекає на айтівців, які залишилися в країні

«Якщо спіймають — можеш попрощатися з життям»: як виживають херсонці в окупації. Розповідь волонтера

Закарпатські прикордонники піймали головного програміста. Але нічого не змогли довести

Ціна мобілізації: треба припинити призов айтівців, інакше західні клієнти підуть з України

Легальний спосіб: як айтівці можуть виїхати за кордон під час війни

Майнінг-ферма для ЗСУ: як війна відкрила в мені нові таланти

Соцмережі: у Львові військовослужбовці принесли повістки до курилки Epam

Російські хакери, ймовірно, атакують сайти українських інтернет-провайдерів

ССО України оголосили набір айтівців та креативників — як приєднатися

«Співаючий рекрутер» зібрав близько 30 млн грн для ЗСУ

Український стартап створює застосунок із розпізнавання військової техніки — йому потрібні дані

Як підготуватися і мінімізувати ризики для життя та здоров'я, якщо мобілізація неминуча

Безкоштовне вивчення мов та пожертвування у крипті: 7 стартапів, які підтримали українців під час війни

13% айтівців не донатять ЗСУ та волонтерам, а більшість віддає менше 5% доходу — опитування Djinni

Бронь від мобілізації на ФОП не поширюється — айтівці шукають вихід

Гарна спроба, але ні: проджект-менеджер показав прикордонникам паспорт Канади

Потрібні інженери та ІТ-фахівці. Сили безпілотних систем відкрили вакансії в унікальному підрозділі

Роботодавці вбачають в українцях ризики: як під час війни влаштуватися на роботу в Європі

Топ текстів
Новини - 4 тижні назад
Штучний інтелект несе загрозу не джуніорам, а тим, хто не хоче адаптуватись — директор AWS
Новини - 1 тиждень назад
В Україні порахували, скільки IT-фахівців мають бронювання від мобілізації
Новини - 3 тижні назад
Експорт українських IT-послуг зростає третій місяць поспіль — дані НБУ
Новини - 4 тижні назад
Після 28 травня частина українців можуть втратити бронь від мобілізації
Новини - 1 місяць назад
З 1 червня деякі послуги «Дії» стануть платними
Новини - 2 тижні назад
CEO Google: завдяки штучному інтелекту продуктивність програмістів зросла на 10%
Новини - 2 тижні назад
Кабмін прийняв постанову з вимогами до цифрових гаманців в Україні
Новини - 7 днів назад
Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті
Новини - 1 місяць назад
Google Meet навчили перекладати розмови в реальному часі. «Перекладачем» виступить Gemini
Новини - 4 тижні назад
«Новачкам все важче знайти роботу»: з 2019 року IT-компанії скоротили працевлаштування джуніорів на 50%

Новини

Українці надіслали через «Резерв+» більше 4 тисяч заявок на ІТ-вакансії у війську

 6 години назад

Стартап Cluely для обману на технічних співбесідах залучив $15 млн венчурних інвестицій

 11 години назад

В Android знайшли вразливість, яка дозволяє запускати дії в програмах без згоди користувача

 12 години назад

51% фахівців рівня TechLead вважають, що штучний інтелект негативно впливає на галузь

 14 години назад

GitHub запроваджує нові обмеження в Copilot, щоб змусити користувачів перейти на більш дорогі тарифи

 16 години назад

Anthropic: LLM-моделі шантажують користувачів заради захисту своїх цілей

 17 години назад

Meta не змогли купити ШІ-стартап Іллі Суцкевера за $32 млрд, а тепер намагається переманити їхнього CEO

 3 дні назад

Україну на виставці VivaTech 2025 представляли 16 стартапів. Один з них визнали найперспективнішим соціально-екологічним проєктом заходу

 3 дні назад

Програмісти яких країн найчастіше генерують код — результати дослідження

 3 дні назад

Microsoft видалить застарілі драйвери з Windows Update

 3 дні назад

Спецпроєкти

ETHKyiv 2025: наймасштабніший хакатон України повертається!
Які компанії увійшли до AI-комітету? Асоціація IT Ukraine оголосила склад і плани майданчика
Як створити дружній до розробників API: найкращі практичні поради від Favbet Tech
Топ текстів тижня
1.
Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті
2.
Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI
3.
Міноборони готове платити військовослужбовцям за інноваційні розробки
4.
У пакетах npm виявили код, який циклічно відтворює гімн України для відвідувачів російських сайтів
5.
Нові стимули для мобілізованих ФОП: держава спише всі податкові борги
6.
Microsoft видалить застарілі драйвери з Windows Update
7.
Оновлення Telegram: списки завдань та розширення рекламних функцій
8.
В Україні з’ясували, які IT-вакансії без досвіду найбільш конкурентні
9.
Китайська компанія MiniMax стверджує, що її нова модель краща за DeepSeek R1-0528
10.
Meta не змогли купити ШІ-стартап Іллі Суцкевера за $32 млрд, а тепер намагається переманити їхнього CEO

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: