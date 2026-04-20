Кінець епохи графічних редакторів? Claude Design малює макет за секунди

Компанія Anthropic офіційно представила Claude Design — інноваційний інструмент від підрозділу Anthropic Labs, який дозволяє створювати професійний візуальний контент за допомогою текстових запитів у чат-боті. Новинка є прямим конкурентом для таких популярних платформ, як Figma та Canva.

«Опишіть, що вам потрібно, і Claude створить першу версію. Далі ви вдосконалюєте її через розмову, вбудовані коментарі, пряме редагування або користувацькі слайдери (створені Клодом), доки вона не стане правильною», — пишуть в блозі Anthropic.

Що таке Claude Design?

Claude Design — це робоче середовище, яке використовує потужність нової моделі Claude Opus 4.7 для генерації прототипів, презентацій, макетів мобільних додатків та маркетингових матеріалів.

Основна ідея полягає в тому, щоб зробити дизайн доступним для засновників стартапів, продукт-менеджерів та розробників, які не мають глибоких навичок роботи у графічних редакторах.

Ключові можливості

Генерація за запитом: створення інтерактивних прототипів та “one-pagers” на основі текстових описів.

Робота з дизайн-системами: інструмент може аналізувати існуючий код (GitHub), файли Figma, логотипи та шрифти, щоб автоматично застосовувати брендинг компанії до нових макетів.

Інтерактивні правки (Tweaks): користувачі можуть редагувати окремі елементи інтерфейсу в режимі діалогу, просто вказуючи, що саме потрібно змінити.

Експорт: готовий результат можна отримати у форматах PDF, PPTX (для слайдів), за прямим посиланням або миттєво передати в Canva .

Дизайн-орієнтованість: модель навчена розуміти композицію, типографіку та принципи побудови інтерфейсів (UI/UX).

Claude Design працює в синергії з Claude Code, що дозволяє миттєво перетворювати візуальні прототипи на реальний робочий код.

Замість спритності рук і, можливо, деякої художньої освіти, робота з Claude Design вимагає вміння створювати підказки.

«Вам не потрібно бути дизайнером, щоб отримати чудові результати», — запевняє документація проекту.

Вплив на ринок та доступність

Анонс Claude Design спричинив значний резонанс в індустрії. Одразу після виходу новини акції компанії Figma впали приблизно на 7%, оскільки новий інструмент зазіхає на їхню основну аудиторію (PM та розробники).

Умови доступу:

Статус: Дослідницьке прев’ю (Research Preview).

Для кого: Користувачі планів Pro, Max, Team та Enterprise .

Де знайти: Доступно безпосередньо в інтерфейсі за адресою claude.ai/design .

Це рішення демонструє амбіції Anthropic вийти за межі звичайного чат-бота і створити цілісну екосистему, де дизайн та програмування відбуваються в єдиному циклі.

