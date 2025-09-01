logo

Новини 01/09/2025

Anthropic тестує веб-додаток Claude Code

Дмитро Сімагін

Журналіст

Anthropic тестує і незабаром планує випустити версію Claude Code у вигляді веб-додатку. Він може бути схожим на ChatGPT Codex, повідомляє Bleeping Computer. 

Поки що інструмент Claude Code працює лише в терміналі. Хоча ви можете використовувати його всередині VS Code або будь-якого редактора коду, такого як Cursor, ви не можете працювати з ним у браузері. За допомогою Claude Code можна виправляти помилки в коді, тестувати нові функції, спрощувати операції з Git та автоматизувати складні завдання кодування.

Preview-версія Claude Code вимагає налаштування репозиторію, а це означає, що розробнику потрібно буде встановити застосунок GitHub Claude на свій репозиторій, а потім закомітити файл робочого процесу GitHub “Claude Dispatch”.

Незрозуміло, чи може Claude Code у терміналі чи веб-версії мати доступ до контенту, написаного в іншій версії цього інструменту.

Нагадаємо, що два тижні тому компанія Anthropic включила Claude Code в корпоративні тарифи Enterprise та Team. Інструмент командного рядка, який раніше був доступний лише через індивідуальні облікові записи, тепер можна використовувати через преміум-ліцензії, які включають більше можливостей в рамках однієї підписки.

 

В Україні побільшало фізичних осіб і компаній, які працюють в IT

 4 години назад

Названо найбільш затребувану навичку в IT-вакансіях. І це не Python

 5 години назад

Колишнього розробника xAI звинуватили в крадіжці комерційної таємниці для OpenAI

 8 години назад

Anthropic тестує веб-додаток Claude Code

 9 години назад

Розробники платять більше за використання ШІ, хоча ціна токенів знижується

 11 години назад

Агент Gemini CLI інтегровано в редактор коду Zed

 3 дні назад

OpenAI випустила нову голосову модель і знизила ціни на 20%

 3 дні назад

Більшість проектів open source тримаються на одному розробнику

 3 дні назад

Anthropic буде навчати свої моделі на ваших чатах з Claude

 3 дні назад

Код, згенерований senior-розробниками, потрапляє в продакшн у 2,5 рази частіше, ніж код джуніорів

 3 дні назад

