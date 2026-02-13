the-page
Новини 13/02/2026 08:52

Spotify: наші найкращі програмісти «не написали жодного рядка коду з грудня»

Дмитро Сімагін

Керівник Spotify повідомив, що найкращі розробники компанії «не написали жодного рядка коду з грудня». Це стало можливим завдяки тому, що більшу частину робочих процесів у командах вже виконує штучний інтелект, пише TechCrunch.

Ця заява со-CEO Spotify Густава Седерстрема пролунала на конференції з питань прибутків за четвертий квартал разом з іншими коментарями про те, як компанія використовує нові технології для прискорення розробки.

Впровадження ШІ суттєво змінило в Spotify підхід до програмування. Замість того, щоб самостійно писати рядки коду, розробники просто формулюють завдання для Claude Code, перевіряють результати та доопрацьовують рішення, згенеровані штучним інтелектом.

«Розробник Spotify під час ранкової поїздки на роботу може сказати Claude по мобільному телефону виправити помилку або додати нову функцію до iOS-застосунку. І як тільки Claude завершить роботу, розробник отримає через Slack на свій смартфон нову версію застосунку, яку він потім може об’єднати з робочою версією, і все це ще до того, як він прибуде до офісу», — сказав Седерстрем.

У Spotify відзначають, що нова система допомогла «надзвичайно пришвидшити кодування та розгортання».

Керівництво підкреслює, що йдеться не про заміну програмістів. Навпаки, роль розробників стає більш стратегічною: вони зосереджуються на архітектурі, якості продукту та контролі за роботою ШІ-інструментів. Усередині компанії такі зміни називають еволюцією робочих процесів, а не скороченням людської участі.

Активне використання генеративних моделей допомагає командам Spotify швидше тестувати ідеї та експериментувати з новими можливостями сервісу. Водночас остаточні рішення, як і раніше, ухвалюють фахівці, відповідальні за безпеку, продуктивність і відповідність стандартам якості.

Таким чином, компанія демонструє один із найрадикальніших прикладів інтеграції ШІ у повсякденну розробку програмного забезпечення, де штучний інтелект стає повноцінним робочим інструментом, а не просто допоміжною технологією.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що невідомі намагались клонувати Google Gemini, відправивши 100 000 запитів про внутрішню роботу LLM.

