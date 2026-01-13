«Claude Code без коду»: Antropic представила новий інструмент Cowork

Компанія Anthropic представила новий інструмент Cowork, створений як більш технічно доступна версія Claude Code. Вбудований у настільний додаток Claude Desktop, цей інструмент дозволяє вказувати на певну папку, з якої Claude може читати або змінювати файли. Подальші інструкції для роботи з Cowork надаються через стандартний інтерфейс чату, пише TechCrunch.

По суті, Cowork схожий на ізольований екземпляр Claude Code, але вимагає набагато менше технічних знань для налаштування.

Наразі Cowork доступний в режимі попереднього перегляду лише для передплатників тарифу Max вартістю $100 або $200 на місяць. Для користувачів інших планів відкрито список очікування.

Cowork побудовано на Claude Agent SDK, що означає, що він спирається на ту саму базову модель, що й Claude Code. Розділ папок забезпечує простий спосіб керування файлами, до яких інструмент отримує доступ, а оскільки додаток не потребує інструментів командного рядка чи віртуальних середовищ, він менш лякає пересічних користувачів.

Так само, як і Claude Code, Cowork розроблений для виконання кількох дій без втручання користувача — потенційно небезпечний підхід, якщо інструменту надаються розпливчасті або суперечливі інструкції. У своєму блозі Anthropic вже попереджає про ризик атак типу prompt injection або видалення файлів з папки, рекомендуючи користувачам робити інструкції максимально чіткими та однозначними. Ще однією порадою є обмеження доступу Cowork до файлів з фінансовою інформацією.

Компанія OpenAI, головний конкурент Anthropic, минулого місяця попередила в своєму блозі, що prompt injection, ймовірно, залишаться нерозв’язаною проблемою для агентів штучного інтелекту. Тому найкраще, на що можуть сподіватися розробники, це мінімізувати межі, через які хакери можуть атакувати користувачів.

Нагадаємо, кілька тижнів тому в Anthropic проаналізували роботу своїх програмістів, щоб дізнатись, які переваги дає штучний інтелект.