logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 13/01/2026 09:17

«Claude Code без коду»: Antropic представила новий інструмент Cowork

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанія Anthropic представила новий інструмент Cowork, створений як більш технічно доступна версія Claude Code. Вбудований у настільний додаток Claude Desktop, цей інструмент дозволяє вказувати на певну папку, з якої Claude може читати або змінювати файли. Подальші інструкції для роботи з Cowork надаються через стандартний інтерфейс чату, пише TechCrunch. 

По суті, Cowork схожий на ізольований екземпляр Claude Code, але вимагає набагато менше технічних знань для налаштування.

Наразі Cowork доступний в режимі попереднього перегляду лише для передплатників тарифу Max вартістю $100 або $200 на місяць. Для користувачів інших планів відкрито список очікування.

Cowork побудовано на Claude Agent SDK, що означає, що він спирається на ту саму базову модель, що й Claude Code. Розділ папок забезпечує простий спосіб керування файлами, до яких інструмент отримує доступ, а оскільки додаток не потребує інструментів командного рядка чи віртуальних середовищ, він менш лякає пересічних користувачів.

Так само, як і Claude Code, Cowork розроблений для виконання кількох дій без втручання користувача — потенційно небезпечний підхід, якщо інструменту надаються розпливчасті або суперечливі інструкції. У своєму блозі Anthropic вже попереджає про ризик атак типу prompt injection або видалення файлів з папки, рекомендуючи користувачам робити інструкції максимально чіткими та однозначними. Ще однією порадою є обмеження доступу Cowork до файлів з фінансовою інформацією.

Компанія OpenAI, головний конкурент Anthropic, минулого місяця попередила в своєму блозі, що prompt injection, ймовірно, залишаться нерозв’язаною проблемою для агентів штучного інтелекту. Тому найкраще, на що можуть сподіватися розробники, це мінімізувати межі, через які хакери можуть атакувати користувачів.

Нагадаємо, кілька тижнів тому в Anthropic проаналізували роботу своїх програмістів, щоб дізнатись, які переваги дає штучний інтелект.

 

Головна > Новини > «Claude Code без коду»: Antropic представила новий інструмент Cowork

Найбільш обговорювані статті

Штучний інтелект у Gmail тепер сам буде вирішувати, які листи вам показувати в першу чергуШтучний інтелект у Gmail тепер сам буде вирішувати, які листи вам показувати в першу чергу
Рейтинг Tiobe оголосив «Мову програмування 2025 року»Рейтинг Tiobe оголосив «Мову програмування 2025 року»
90% фішингових атак відбувається з «орендованого» шкідливого софту90% фішингових атак відбувається з «орендованого» шкідливого софту
Розробка української національної LLM виходить на завершальну стадію. Вже навесні команда «Київстар» разом з фахівцями Мінцифри почнуть бета-тестування моделі.Михайло Федоров розповів, коли почнеться бета-тестування національної LLM
ChatGPT втрачає популярність. Користувачі все частіше дивляться в бік Google GeminiChatGPT втрачає популярність. Користувачі все частіше дивляться в бік Google Gemini
Штучний інтелект не зможе замінити розробників щонайменше протягом 5 роківШтучний інтелект не зможе замінити розробників щонайменше протягом 5 років
Помилку в ядрі Linux у середньому помічають через 2 рокиПомилку в ядрі Linux у середньому помічають через 2 роки
Фінансове планування для ІТ: як не загубитися серед валют, грантів і цифрових податківФінансове планування для ІТ: як не загубитися серед валют, грантів і цифрових податків
OpenAI запустила бета-версію ChatGPT HealthOpenAI запустила бета-версію ChatGPT Health
Claude тепер може створювати та редагувати файли

Розробник підлаштував свій режим сну під дію тарифу Claude Pro

Anthropic оголосила про нові обмеження на користування Claude Code

Розробники фактично пишуть код лише 16% робочого часу

Apple за допомогою Anthropic розробляє платформу для вайб-кодингу

Anthropic тестує веб-додаток Claude Code

Нова LLM-модель Claude 4 Opus може «здати» свого власника в поліцію

Незважаючи на зарплати в $2 мільйони, Meta не може утримати фахівців зі штучного інтелекту

Чат-бот Anthropic Claude тепер вміє писати та запускати JavaScript-код

Anthropic запускає API для веб-пошуку на базі Claude

Тести Claude 4 підтверджують лідерство в кодуванні, але є один суттєвий недолік

Anthropic додає в Claude Code автоматизований сканер коду

OpenAI відключили від Claude API. Anthropic не хоче, щоб її інструменти використовували для покращення GPT-5

Anthropic додає Claude Code в корпоративні тарифи

Нова модель Claude 4.1 лідирує в кодуванні за кілька днів до виходу GPT-5

В інструменті кодування Claude Code знайдено критичну помилку

Anthropic тепер дозволяє створювати додатки безпосередньо в чат-боті Claude

CEO Anthropic: штучний інтелект може знищити до 50% позицій джунів

Claude 3.7 Sonnet визнано найкращим інструментом для генерації коду

Anthropic створила алгоритм для злому штучного інтелекту

Anthropic додає в Claude функцію веб-пошуку. Вона вже є в ChatGPT

Anthropic: вже через рік віртуальні співробітники почнуть замінювати людей

Anthropic: LLM-моделі шантажують користувачів заради захисту своїх цілей

Anthropic: штучний інтелект навчився брехати заради власних інтересів

Топ текстів
- 3 тижні назад
Кібербезпека, ШІ та хмари. Кейси компанії, яка втретє стала найкращим партнером Microsoft в Україні
Спецпроєкти - 3 тижні назад
В одеському виші відкрили навчальну аптеку, де студенти отримуватимуть практичні навички професії
Спецпроєкти - 1 місяць назад
Як будувати кар’єру в IT і кого шукають роботодавці у 2026? Розкажуть на IT Career Conf 25/26 від Neoversity
Новини - 1 місяць назад
В українській армії з’явиться окрема IT-структура з 7 тисячами цифрових офіцерів
Новини - 2 тижні назад
«У кампусі панує гнітюча атмосфера»: випускники топових вузів США не можуть знайти роботу в ІТ
Новини - 7 днів назад
Творець Claude Code показав, як він використовує цей інструмент у своїх робочих процесах
Новини - 4 тижні назад
Amazon викрила IT-фахівця з КНДР завдяки мілісекундам затримки при натисканні клавіатури
Новини - 4 тижні назад
Ціни на оперативну пам’ять за останній квартал зросли на 252%. Експерти пояснюють причини
Новини - 3 тижні назад
OpenAI непомітно розгортає «блоки форматування» в ChatGPT
Новини - 4 тижні назад
Мінфін все ж таки готується ввести ПДВ для ФОП третьої групи

Новини

«Claude Code без коду»: Antropic представила новий інструмент Cowork

 13.01.2026 09:17

В українських розробників за кордоном зарплати знижуються, в Україні — стабільні або зростають

 12.01.2026 15:58

У ChatGPT буде функція для пошуку роботи та покращення резюме

 12.01.2026 15:11

Лінус Торвальдс використав для свого пет-проекту вайб-кодинг Google Antigravity

 12.01.2026 12:31

Ілон Маск пообіцяв відкрити код нового алгоритму X

 12.01.2026 10:38

Більшість розробників не довіряють згенерованому коду, але все одно не перевіряють його

 12.01.2026 09:32

Anthropic оновлює Claude Code до версії 2.1.0

 09.01.2026 16:44

Senior-розробник Microsoft дає поради, як програмісту вижити в епоху штучного інтелекту

 09.01.2026 15:30

EPAM заключає партнерство з Cursor для створення та масштабування команд ШІ-розробників

 09.01.2026 12:52

Штучний інтелект у Gmail тепер сам буде вирішувати, які листи вам показувати в першу чергу

 09.01.2026 11:41

Спецпроєкти

В одеському виші відкрили навчальну аптеку, де студенти отримуватимуть практичні навички професії
Топ текстів тижня
1.
Творець Claude Code показав, як він використовує цей інструмент у своїх робочих процесах
2.
Рейтинг Tiobe оголосив «Мову програмування 2025 року»
3.
Senior-розробник Microsoft дає поради, як програмісту вижити в епоху штучного інтелекту
4.
Попит на senior-розробників в Україні перевищив довоєнний рівень
5.
CEO Replit: завдяки вайб-кодуванню керівникам більше не потрібно благати програмістів про допомогу
6.
Лінус Торвальдс використав для свого пет-проекту вайб-кодинг Google Antigravity
7.
Штучний інтелект не зможе замінити розробників щонайменше протягом 5 років
8.
Розробники знову скаржаться на несподівані обмеження в Claude Code. Anthropic виправдовується
9.
OpenAI запустила бета-версію ChatGPT Health
10.
ChatGPT втрачає популярність. Користувачі все частіше дивляться в бік Google Gemini

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: