Новини 04/12/2025 10:47

В Anthropic проаналізували роботу своїх програмістів, щоб дізнатись, які переваги дає штучний інтелект

Дмитро Сімагін

Журналіст

В Anthropic провели внутрішнє опитування 132 програмістів та дослідників, 53 поглиблених інтерв’ю та проаналізувала використання всередині компанії інструменту кодування Claude Code. Головна мета дослідження полягала в тому, щоб зрозуміти, як штучний інтелект трансформує роботу розробників і що це означає для індустрії, пише Business Insider.

У відповідях програмісти Anthropic відзначили, що завдяки Claude стали працювати швидше і «ширше», тобто виконувати більше завдань, включно з тими, які раніше були б просто недоцільні за часом та вартістю.

За даними дослідження, 27% завдань, виконаних з використанням Claude, не було б реалізовано в принципі: це додаткові покращення, масштабування проектів, аналітичні панелі та інші допоміжні функції.

Розробники розповіли, що тепер здатні «повністю делегувати» Claude від до 20% своєї роботи, переважно рутинні завдання або ті, які легко перевіряються.

Однак на тлі зростання продуктивності зростають також й побоювання. Багато хто з респондентів зазначив, що він почав менше спілкуватися з колегами: питання, які раніше адресувались людям, тепер йдуть безпосередньо до Claude. Деякі програмісти зізналися, що турбуються про втрату соціальних зв’язків та зниження наставництва, особливо для молодших співробітників.

Крім того, розробники побоюються професійної деградації: «Коли можна створювати результат так легко і швидко, стає все складніше виділяти час на те, щоб по-справжньому навчитися чогось», — стверджує один з опитаних співробітників.

У звіті також йдеться про те, що частина фахівців переживає за свою довгострокову професійну конкурентноздатність: «У короткостроковій перспективі я оптимістичний, але в довгостроковій — думаю, що ШІ робитиме все, і багато хто з нас стане не потрібним».

У своєму звіті Anthropic підкреслює, що схожі процеси відбуваються не тільки всередині їхньої компанії. Дослідження McKinsey показало, що більшість співробітників вже активно використовує ШІ на роботі і вони хочуть більше інструментів для підвищення ефективності: 39% називають себе «оптимістами» щодо штучного інтелекту, а 20% виступають за максимально швидке впровадження технологій майже без обмежень.

