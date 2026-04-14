Новини 14/04/2026 12:20

Ліміти запитів до LLM змушують розробників підлаштовувати свій робочий графік

Олександр Остапенко

Автор новин

Минув той час, коли співробітники підлаштовували свій день під графік роботи колег або дедлайни. Тепер з’явився новий впливовий фактор — ліміт запитів до LLM. Професіонали, чия робота критично залежить від Claude Code, ChatGPT чи Gemini, почали структурувати свій день навколо моментів оновлення квот на використання моделей штучного інтелекту, пише Business Insider.

Ліміти запитів до LLM змушують розробників підлаштовувати свій робочий графік

Нова «година пік» — це час скидання лімітів

Замість того, щоб починати ранок з кави, багато спеціалістів тепер починають його з «важких» завдань для ШІ. Оскільки більшість просунутих моделей мають обмеження (наприклад, 45 запитів на 5 годин у Claude), користувачі намагаються виконати найскладніші аналітичні завдання або написання коду саме тоді, коли лічильник обнуляється.

У результаті робочий день фрагментується на «вікна» по 5 годин. Коли ліміт вичерпано, настає перерва або час на другорядні завдання, поки доступ до моделі не відновиться.

Стратегічне заощадження «мізків»

Користувачі стають дедалі вибагливішими. Замість того, щоб «годувати» складну модель (як-от GPT-4 чи Claude 3.5) дрібними питаннями, вони:

  • Використовують простіші та безлімітні моделі для перевірки орфографії чи базових запитів.
  • Бережуть «преміальні» запити для архітектурних рішень, складного дебаггінгу чи глибокого рерайтингу.

Це нагадує економію заряду смартфона, коли попереду довгий день без павербанка або доступу до зарядки.

Психологічний тиск «останнього повідомлення»

Згідно з опитуваннями, користувачі відчувають справжню тривогу, коли отримують попередження: «У вас залишилося 5 повідомлень до 14:00». Це змушує людей довше редагувати свої промпти перед відправкою, щоб отримати результат з першої спроби, або об’єднувати кілька запитів в один гігантський текст (що іноді погіршує якість відповіді ШІ).

Попри розвиток технологій, обчислювальні потужності (GPU) все ще залишаються дорогими. Компанії-розробники змушені балансувати між прибутковістю та якістю сервісу, що призводить до «раціонування» штучного інтелекту навіть для користувачів платних підписок.

Нагадаємо, що передплатникам Claude Code тепер доведеться доплачувати за використання OpenClaw.

Найбільш обговорювані статті

GLM-5.1: відкрита модель, яка випереджає Claude Opus 4.6 та працює «повний день»GLM-5.1: відкрита модель, яка випереджає Claude Opus 4.6 та працює «повний день»
Кіберполіція затримала банду криптошахраїв: викрадали активи через фейкові біржі та обмінникиКіберполіція затримала банду криптошахраїв: викрадали активи через фейкові біржі та обмінники
Українські стартапи запрошують на три найбільші tech-події Європи: участь безкоштовнаУкраїнські стартапи запрошують на три найбільші tech-події Європи: участь безкоштовна
Anthropic запускає Managed Agents: Claude тепер керує комп’ютеромAnthropic запускає Claude Managed Agents: платформу керування агентами
Ні, ви не зможете заробляти трейдингом на Polymarket: ончейн-аналіз 2,5 млн гаманцівНі, ви не зможете заробляти трейдингом на Polymarket: ончейн-аналіз 2,5 млн гаманців
КНДР знову атакує розробниківКНДР знову атакує розробників: особлива увага до npm, PyPI, Go, Rust (crates.io) та PHP (Packagist)
Більше не просто чат-бот: Gemini зможе напряму працювати з вашими файлами через NotebooksТепер не просто чат-бот: Gemini зможе напряму працювати з вашими файлами через Notebooks
Штучний інтелект в YouTube тепер сам обирає ідеальну швидкість для відеоШтучний інтелект в YouTube тепер сам обирає ідеальну швидкість для відео
Український досвід цифровізації представили в Токіо: у фокусі — ШІ, GovTech і кіберстійкістьУкраїнський досвід цифровізації представили в Токіо: у фокусі — ШІ, GovTech і кіберстійкість
Databricks випустила Dolly 2.0: це перша LLM з відкритим вихідним кодом для комерційного використання

Промпт-інжиніринг: як інверсійні запити підвищать вашу продуктивність в ChatGPT

Google запустить ШІ для кодування: він працюватиме на новій моделі PaLM 2 та розумітиме українську

PaLM 2 — це найпотужніша LLM вже зараз: стали відомі характеристики нової моделі Google

Сердитий кандидат та програмування на папірці

Google запускає корпоративну LLM Goose, щоб допомогти програмістам швидше кодити

Поступається лише GPT-4: з'явилася потужна LLM Inflection-2

Голодні ігри за токени: «Дехто залишає агентів працювати годинами, щоб штучно завищити свої показники»

Перша версія української LLM може з’явитися вже до кінця року. Вона буде базуватися на 2–3 млрд токенів

IT-компаніям потрібні аудіозаписи ваших розмов з незнайомцями: платять погодинно

Мінцифри й «Київстар» створять українську велику мовну модель

Meta відкладає реліз LLM Avocado: порівняння з конкурентами поки не вражає

«Звичайно, ви можете відмовитись»: GitHub ненав'язливо попереджає, що буде навчати LLM на вашому коді

Топ текстів
Новини - 1 місяць назад
Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11
Без категории - 2 тижні назад
Як «Аптека 9-1-1» працює у прифронтових містах і інвестує в освіту
Новини - 7 днів назад
Вдень — на зйомках, вночі пише код: акторка Мілла Йовович виклала власний ШІ-інструмент на GitHub
Новини - 3 тижні назад
OpenAI шукає таланти: компанія пропонує $500 000 на рік, якщо виконаєте це завдання. Резюме не потрібно
Новини - 2 тижні назад
K-подібна продуктивність: штучний інтелект непомітно розділяє людство на дві касти
Новини - 2 тижні назад
Навчіться створювати ШІ-агентів: Google запускає безкоштовний онлайн-курс для українців
Новини - 3 тижні назад
Майбутнє вже тут: Claude отримав повний контроль над комп’ютером
Новини - 4 тижні назад
5 років ув’язнення: американця визнали винним за веб-трансляції згенерованих ним пісень
Новини - 3 тижні назад
Співзасновник Apple Стів Возняк пояснив, чому не любить штучний інтелект
Новини - 3 тижні назад
Міноборони відкрило більше 2000 вакансій для IT-фахівців — Михайло Федоров

Новини

Ліміти запитів до LLM змушують розробників підлаштовувати свій робочий графік

 14.04.2026 12:20

Китай майже наздогнав США в глобальній гонці штучного інтелекту — дослідження Stanford AI Index 2026

 14.04.2026 11:20

YouTube додає новий спосіб монетизації відео: діятиме для всіх країн

 14.04.2026 08:48

Meta працює над цифровим клоном Цукерберга: буде спілкуватись з підлеглими

 13.04.2026 17:34

Революція в системі ліцензування: Microsoft змусить компанії платити за агентів як за реальних людей

 13.04.2026 16:44

Claude Code отримав режим Ultraplan: переносить обчислення в хмару

 13.04.2026 15:57

Пахне екзіт-скамом: Джастін Сан натякнув на шахрайство сім'ї Трампа з криптовалютою WLFI

 13.04.2026 14:57

Вимагають викуп до завтра: хакери зламали сервери Rockstar Games, розробника GTA 6

 13.04.2026 11:26

Нові правила Linux: згенерований код дозволено, але з умовами

 13.04.2026 10:24

«Він допомагає штучному інтелекту знищити людство»: на будинок Сема Альтмана скоєно подвійний напад

 13.04.2026 08:55

Спецпроєкти

Що таке медичний турнікет і для чого він потрібен
Де купити MacBook Pro у Києві: ТОП-5 місць
Наземний дрон мінер «Бандура» проти класичних методів мінування
Топ текстів тижня
1.
Вдень — на зйомках, вночі пише код: акторка Мілла Йовович виклала власний ШІ-інструмент на GitHub
2.
Журналісти The New York Times стверджують, що розкрили особистість Сатоші Накамото
3.
Чат-бот Gemini тепер може створювати 3D-моделі та інтерактивні діаграми
4.
OpenAI додає в ChatGPT новий тарифний план за $100: що він включає
5.
Тепер не просто чат-бот: Gemini зможе напряму працювати з вашими файлами через Notebooks
6.
Ні, ви не зможете заробляти трейдингом на Polymarket: ончейн-аналіз 2,5 млн гаманців
7.
Голодні ігри за токени: «Дехто залишає агентів працювати годинами, щоб штучно завищити свої показники»
8.
YouTube додає новий спосіб монетизації відео: діятиме для всіх країн
9.
Пахне екзіт-скамом: Джастін Сан натякнув на шахрайство сім’ї Трампа з криптовалютою WLFI
10.
GLM-5.1: відкрита модель, яка випереджає Claude Opus 4.6 та працює «повний день»

