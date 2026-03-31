IT-компаніям потрібні аудіозаписи ваших розмов з незнайомцями: платять погодинно

Процес навчання штучного інтелекту потребує різних цифрових даних, у тому числі, аудіозаписи людського голосу. Щоб отримати великі обсяги голосів для подальшої аналізу нейромережами, останнім часом почали з’являтись спеціалізовані платформи, які купляють аудіозаписи, пише Bloomberg.

Однією з таких платформ є Babel Audio, яка об’єднує понад 40 тисяч анонімних незнайомців. Після короткого тестового аудіокліпу працівники, які пройдуть початковий відбір, можуть отримувати від $17 за годину запису їхніх розмов. Сайт компанії стверджує, що вона готова співпрацювати з жителями різних країн і не лише з носіями англійської мови.

Записи оцінюються на основі якості звуку та низки інших факторів; працівникам з вищими рейтингами пропонують більше завдань, і вони можуть подавати заявки на більш високооплачувані роботи.

У чому полягає суть роботи?

Перелік завдань Babel Audio пропонує різні види співпраці:

Діалоги з незнайомцями: запис розмов на задані теми. Це допомагає ШІ розуміти акценти, сленг та емоційні відтінки мови.

Коригування відповідей: Тестувальники отримують варіанти відповідей нейромережі та обирають найбільш «людяний», виправляючи фактичні помилки або занадто робототизований тон.

Етичний фільтр: Люди вчать штучний інтелект не бути агресивним, уникати упереджень та розпізнавати сарказм.

Деякі проекти передбачають вільні розмови між незнайомцями на визначену тему, наприклад: яка найкраща суперсила? Інші вимагають читання заздалегідь написаних сценаріїв або рольові ігри: розмовляти, наприклад, від імені терапевта.

Парадокс «високих технологій»

Найбільша іронія сучасної ери штучного інтелекту полягає в тому, що для створення найсучасніших LLM-моделей потрібна колосальна кількість низькооплачуваної людської праці.

Масштаб: Це ціла армія фрілансерів по всьому світу (від Кенії до США), які за 17–28 доларів на годину буквально «пережовують» інформацію для нейромереж.

Штучна інтимність: Працівники часто змушені імітувати глибокі емоційні розмови або обговорювати особисті теми з ботами, щоб навчити їх емпатії.

Попри міфи про те, що штучний інтелект замінить людей, поки що він виглядає дедалі більш залежним від них. Люди передають машинам свої знання, емоції та навіть манеру спілкування, стаючи дзеркалом, у яке дивиться алгоритм.

