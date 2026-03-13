logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 13/03/2026 15:45

Meta відкладає реліз LLM Avocado: порівняння з конкурентами поки не вражає

Дмитро Сімагін

Автор новин

Компанія Марка Цукерберга вирішила взяти паузу в перегонах за лідерство серед LLM. Запуск флагманської моделі Avocado, яке планували на середину березня 2026 року, тепер слід чекати не раніше травня, пише The New York Times.

Причина відмови від релізу проста: внутрішні тести виявили суттєве відставання Avocado від конкурентів. Хоча модель Meta наздогнала Gemini 2.5 від Google, яку випустили ще рік тому, але вона не може зрівнятися з Gemini 3.0 та іншими провідними LLM від OpenAI та Anthropic. Варто нагадати, що Gemini 3.0 теж не нова модель, її представили майже півроку тому, в листопаді.

Незважаючи на мільярдні інвестиції та «команду мрії» з найкращих фахівців, яку Цукерберг зібрав з різних компаній, пропонуючи астрономічні зарплати, Avocado не продемонструвала очікуваної переваги у розв’язанні математичних задач чи написанні коду. 

Meta відкладає реліз LLM Avocado: тести з конкурентами поки не вражають

Керівництво Meta навіть обговорювало тимчасове ліцензування Gemini, хоча жодного рішення не було прийнято. Тепер, разом з доопрацюванням над Avocado, компанія планує розробку моделі наступного покоління під кодовою назвою Watermelon (Кавун). Паралельно Meta працює над генератором зображень та відео під кодовою назвою Mango.

Провал на мільярди 

На початку ери штучного інтелекту Meta досягла відносного успіху, випустивши відкриті моделі серії Llama, але з виходом Llama 4 втратила імпульс. Не допомогло навіть те, що Марк Цукерберг придбав за $14,3 мільярда компанію Scale AI.

Ринкова вартість обчислювальних потужностей, які Meta інвестувала у проект Avocado, перевищує бюджети багатьох країн. Компанія закупила сотні тисяч GPU Nvidia H100, проте потужне залізо не змогло компенсувати недоліки в навчальних даних. Інвестори сподівалися побачити справжнього конкурента Gemini, але натомість отримали продукт, який ледве наздоганяє результати минулорічних версій.

Нагадаємо, кілька днів тому Meta купила Moltbook: соціальну мережу для агентів та ботів.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > Meta відкладає реліз LLM Avocado: порівняння з конкурентами поки не вражає

Найбільш обговорювані статті

Набір експлойтів Coruna, який росіяни застосовували для атак на українських користувачів iPhone, ймовірно створений оборонним підрядником СШАНабір експлойтів Coruna, який росіяни застосовували для атак на iPhone в Україні, ймовірно створений оборонним підрядником США
Gemini в Google Docs тепер самостійно пише тексти. Але не всімGemini в Google Docs тепер самостійно пише тексти. Але не для всіх
Між NASA та SpaceX виникла суперечка: не можуть обрати варіант висадки на МісяцьМіж NASA та SpaceX виникла суперечка: не можуть обрати варіант висадки на Місяць
Zoom випустить фотореалістичних аватарів, які замінять людей на нарадахZoom випустить фотореалістичних аватарів, які замінять людей на нарадах
Meta купує Moltbook: соціальну мережу для агентів та ботівMeta купує Moltbook: соціальну мережу для агентів та ботів
Китайський агент штучного інтелекту під час навчання почав таємно майнити криптовалютуКитайський агент штучного інтелекту почав таємно майнити криптовалюту
Заробляли на DDoS-атаках: у Польщі викрито групу школярів-хакерів, наймолодшому 12 роківЗаробляли на DDoS-атаках: у Польщі викрито групу школярів-хакерів, наймолодшому 12 років
Microsoft випустила Copilot Cowork — мультимодальний інструмент для запуску агентівMicrosoft випустила Copilot Cowork — мультимодальний інструмент для запуску агентів
Anthropic презентує новий інструмент перевірки пул-реквестів Code ReviewAnthropic презентує новий інструмент перевірки пул-реквестів Code Review
Microsoft: до 30% коду компанії написано штучним інтелектом

Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI

Meta випустила оптимізовану для кодування модель Code World Model

Вигадують собі задачі і байдикують: звільнення в Meta серйозно вдарили по мотивації працівників

«Отримувала $190 тис. і нічого не робила»: ексрекрутерка Meta поділилася «історією успіху»

Google, Meta, Amazon і Microsoft після масових звільнень наймають малооплачуваних іноземців

Мовні моделі, трансформери та інше. 6 актуальних напрямів AI, на які варто звернути увагу початківцям

«Meta в режимі паніки»: Цукерберг створив 4 робочі групи для вивчення причин успіху DeepSeek

Теорія мертвого інтернету стала реальністю, і люди її ненавидять

Некомерційна і краще GPT-3: Meta випустила нову мову машинного навчання LLaMa

Facebook заробив $30 млн на рекламі заборонених акаунтів: серед найбільших замовників — компанія з України

Фальшивий найм назло конкурентам: ексспівробітниця розкрила подробиці звільнень в Meta

Zoom інтегрував ШІ Open AI: є віртуальний коворкінг і можна «наздоганяти» мітинги

«Роботи немає, пішов займатися серфінгом»: звільнений дата-саєнтист Meta згадав «трудові будні»

У Facebook розробили безкоштовний інструмент для JavaScript: що це та як встановити

Дослідник штучного інтелекту відхилив оффер на $1 мільярд від Цукерберга

Абсолютний рекорд: Amazon втратив ринкову вартість на $1 трлн

Meta, Microsoft і Amazon запустили опенсорс-конкурента Google Maps

Марк Цукерберг збирається звільнити всіх middle-розробників вже в 2025 році

Це вам не Replica з цензурою: за допомогою LLaMA створили ШІ для відвертих розмов про секс

Маск, Бенкман-Фрід та Безос претендують на звання найгіршого айтівця 2022 року

«Податок на Google» приніс Україні 3,5 млрд грн в першому кварталі цього року

Марк Цукерберг приступив до масових звільнень співробітників Meta

Вам не належить нічого. Ваші телефон, фільми, фото, музика — не ваші

Топ текстів
Спецпроєкти - 2 тижні назад
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
Спецпроєкти - 4 тижні назад
Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
Новини - 3 тижні назад
Творець Claude Code: програмісти припинять писати код до кінця 2026 року
Новини - 2 тижні назад
У соцмережах набирає популярності тренд Cancel ChatGPT
Новини - 4 тижні назад
Spotify: наші найкращі програмісти «не написали жодного рядка коду з грудня»
Новини - 1 місяць назад
Визначено країну Європи, де IT-фахівцям пропонують найбільші зарплати
Новини - 4 тижні назад
Ажіотаж навколо агента OpenClaw спровокував дефіцит комп’ютерів Mac: черги до 6 тижнів
Новини - 3 тижні назад
Розробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» Цукерберга
Новини - 1 день назад
Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11
Новини - 2 тижні назад
27-річний українець створив глобальну мережу генерації фейкових документів: як працювала схема

Новини

Windows 11 отримала підтримку екстремальної частоти оновлення екрану

 13.03.2026 16:48

Meta відкладає реліз LLM Avocado: порівняння з конкурентами поки не вражає

 13.03.2026 15:45

Рації, пейджери та телефонні будки: блокування мобільного інтернету повертає росіян у 90-ті

 13.03.2026 14:34

Тепер Gemini може замовити для вас обід чи викликати таксі

 13.03.2026 11:52

Claude тепер вміє створювати графіку та візуалізації

 13.03.2026 10:36

Оновлення Tinder: користувачам пропонують 10 нових способів знайомств

 13.03.2026 08:53

Google Antigravity обурює розробників: ціни злітають, а квоти тануть

 12.03.2026 17:39

Gemini CLI тепер має режим планування. Готуйтесь до запитань від агента

 12.03.2026 16:15

Оптимізм IT-фахівців згасає: Glassdoor оприлюднив індекс довіри

 12.03.2026 14:54

Perplexity представляє Personal Computer — «більш безпечну» альтернативу OpenClaw. Так, він теж працює на Mac mini

 12.03.2026 12:41

Спецпроєкти

ITC запустить текстову трансляцію Samsung Galaxy Unpacked 2026
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
Магія інновацій: як перетворити щоденний догляд на справжнє мистецтво за допомогою смарт-девайсів
Топ текстів тижня
1.
Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11
2.
Після скандалу найдорожча IT-компанія з українським корінням Grammarly (Superhuman) змінила нову функцію
3.
Оптимізм IT-фахівців згасає: Glassdoor оприлюднив індекс довіри
4.
OpenAI відкладає запуск «режиму для дорослих» у ChatGPT: виникли проблеми
5.
Заробляли на DDoS-атаках: у Польщі викрито групу школярів-хакерів, наймолодшому 12 років
6.
Набір експлойтів Coruna, який росіяни застосовували для атак на iPhone в Україні, ймовірно створений оборонним підрядником США
7.
Sony тестує динамічне ціноутворення для ігор PlayStation
8.
Оновлення Tinder: користувачам пропонують 10 нових способів знайомств
9.
Програмісти — перші в зоні ризику: в Anthropic порахували, як швидко вас замінить LLM
10.
Між NASA та SpaceX виникла суперечка: не можуть обрати варіант висадки на Місяць

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: