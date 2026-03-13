Meta відкладає реліз LLM Avocado: порівняння з конкурентами поки не вражає

Компанія Марка Цукерберга вирішила взяти паузу в перегонах за лідерство серед LLM. Запуск флагманської моделі Avocado, яке планували на середину березня 2026 року, тепер слід чекати не раніше травня, пише The New York Times.

Причина відмови від релізу проста: внутрішні тести виявили суттєве відставання Avocado від конкурентів. Хоча модель Meta наздогнала Gemini 2.5 від Google, яку випустили ще рік тому, але вона не може зрівнятися з Gemini 3.0 та іншими провідними LLM від OpenAI та Anthropic. Варто нагадати, що Gemini 3.0 теж не нова модель, її представили майже півроку тому, в листопаді.

Незважаючи на мільярдні інвестиції та «команду мрії» з найкращих фахівців, яку Цукерберг зібрав з різних компаній, пропонуючи астрономічні зарплати, Avocado не продемонструвала очікуваної переваги у розв’язанні математичних задач чи написанні коду.

Керівництво Meta навіть обговорювало тимчасове ліцензування Gemini, хоча жодного рішення не було прийнято. Тепер, разом з доопрацюванням над Avocado, компанія планує розробку моделі наступного покоління під кодовою назвою Watermelon (Кавун). Паралельно Meta працює над генератором зображень та відео під кодовою назвою Mango.

Провал на мільярди

На початку ери штучного інтелекту Meta досягла відносного успіху, випустивши відкриті моделі серії Llama, але з виходом Llama 4 втратила імпульс. Не допомогло навіть те, що Марк Цукерберг придбав за $14,3 мільярда компанію Scale AI.

Ринкова вартість обчислювальних потужностей, які Meta інвестувала у проект Avocado, перевищує бюджети багатьох країн. Компанія закупила сотні тисяч GPU Nvidia H100, проте потужне залізо не змогло компенсувати недоліки в навчальних даних. Інвестори сподівалися побачити справжнього конкурента Gemini, але натомість отримали продукт, який ледве наздоганяє результати минулорічних версій.

Нагадаємо, кілька днів тому Meta купила Moltbook: соціальну мережу для агентів та ботів.

