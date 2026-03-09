Програмісти — перші в зоні ризику: в Anthropic порахували, як швидко вас замінить LLM

Компанія Anthropic оприлюднила результати масштабного дослідження щодо впливу великих мовних моделей (LLM) на світовий ринок праці. На відміну від попередніх хвиль автоматизації, які зачіпали переважно фізичну працю, сучасний ШІ фокусується на складних когнітивних завданнях, що кардинально змінює ландшафт зайнятості.

Хто під найбільшим впливом?

Отже, які професії зараз найбільш схильні до впливу штучного інтелекту? На першому місці цілком очікувано опинилися програмісти — близько 75% їхніх завдань можуть виконуватись чи прискорюватись за допомогою моделей. Далі йдуть фахівці служби підтримки, оператори введення даних та аналітики. Водночас, приблизно 30% працівників практично не торкнулися використанням ШІ: серед них кухарі, бармени, рятувальники, механіки та інші професії, пов’язані з фізичною працею.

Anthropic наголошує на важливому розрізненні: ШІ не обов’язково витісняє людину з професії, він автоматизує конкретні завдання всередині неї. Це веде до явища «доповнення» (augmentation), коли продуктивність одного працівника зростає в рази завдяки делегуванню рутини алгоритмам. Проте для певних секторів ризики залишаються високими: якщо робота складається переважно з типових операцій із текстом чи кодом, потреба в кількості персоналу може скоротитися.

Поки що, незважаючи на високий рівень потенційної автоматизації, дослідники не виявили помітного зростання безробіття серед працівників із найбільш «вразливих» професій. Аналіз даних ринку праці США показує, що рівень безробіття в цих групах з моменту появи ChatGPT наприкінці 2022 практично не змінився. Виключення — молоді фахівці віком 22–25 років. Вони стали рідше отримувати роботу у професіях з високим ступенем впливу штучного інтелекту. З 2024 року ймовірність працевлаштування у таких сферах для цієї вікової групи знизилася приблизно на 14%.

Економічні виклики та можливості

Широке впровадження LLM може дати потужний поштовх глобальному ВВП завдяки оптимізації процесів. Проте автори застерігають: швидкість змін може перевищити здатність ринку адаптуватися. Найбільшим викликом стане швидка перекваліфікація. Компаніям уже зараз варто переглядати посадові інструкції, роблячи акцент на навичках, які ШІ поки не може відтворити повноцінно: критичне мислення, стратегічне планування, емпатія та етичне лідерство.

Anthropic закликає уряди та бізнес до проактивної політики. Головний висновок дослідження полягає в тому, що успіх інтеграції ШІ залежатиме від того, наскільки гармонійно люди зможуть співпрацювати з алгоритмами. Майбутнє належить не тим, хто змагається з технологіями, а тим, хто вчиться використовувати їх як потужний інструмент для вирішення творчих та стратегічних завдань. Ринок праці не зникає, він проходить через фундаментальну трансформацію, де головною валютою стає здатність до швидкого навчання.

