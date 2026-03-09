logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 09/03/2026 11:48

Програмісти — перші в зоні ризику: в Anthropic порахували, як швидко вас замінить LLM

Дмитро Сімагін

Автор новин

Компанія Anthropic оприлюднила результати масштабного дослідження щодо впливу великих мовних моделей (LLM) на світовий ринок праці. На відміну від попередніх хвиль автоматизації, які зачіпали переважно фізичну працю, сучасний ШІ фокусується на складних когнітивних завданнях, що кардинально змінює ландшафт зайнятості.

Хто під найбільшим впливом?

Отже, які професії зараз найбільш схильні до впливу штучного інтелекту? На першому місці цілком очікувано опинилися програмісти — близько 75% їхніх завдань можуть виконуватись чи прискорюватись за допомогою моделей. Далі йдуть фахівці служби підтримки, оператори введення даних та аналітики. Водночас, приблизно 30% працівників практично не торкнулися використанням ШІ: серед них кухарі, бармени, рятувальники, механіки та інші професії, пов’язані з фізичною працею.

Anthropic наголошує на важливому розрізненні: ШІ не обов’язково витісняє людину з професії, він автоматизує конкретні завдання всередині неї. Це веде до явища «доповнення» (augmentation), коли продуктивність одного працівника зростає в рази завдяки делегуванню рутини алгоритмам. Проте для певних секторів ризики залишаються високими: якщо робота складається переважно з типових операцій із текстом чи кодом, потреба в кількості персоналу може скоротитися.

Поки що, незважаючи на високий рівень потенційної автоматизації, дослідники не виявили помітного зростання безробіття серед працівників із найбільш «вразливих» професій. Аналіз даних ринку праці США показує, що рівень безробіття в цих групах з моменту появи ChatGPT наприкінці 2022 практично не змінився. Виключення — молоді фахівці віком 22–25 років. Вони стали рідше отримувати роботу у професіях з високим ступенем впливу штучного інтелекту. З 2024 року ймовірність працевлаштування у таких сферах для цієї вікової групи знизилася приблизно на 14%.

Економічні виклики та можливості

Широке впровадження LLM може дати потужний поштовх глобальному ВВП завдяки оптимізації процесів. Проте автори застерігають: швидкість змін може перевищити здатність ринку адаптуватися. Найбільшим викликом стане швидка перекваліфікація. Компаніям уже зараз варто переглядати посадові інструкції, роблячи акцент на навичках, які ШІ поки не може відтворити повноцінно: критичне мислення, стратегічне планування, емпатія та етичне лідерство.

Anthropic закликає уряди та бізнес до проактивної політики. Головний висновок дослідження полягає в тому, що успіх інтеграції ШІ залежатиме від того, наскільки гармонійно люди зможуть співпрацювати з алгоритмами. Майбутнє належить не тим, хто змагається з технологіями, а тим, хто вчиться використовувати їх як потужний інструмент для вирішення творчих та стратегічних завдань. Ринок праці не зникає, він проходить через фундаментальну трансформацію, де головною валютою стає здатність до швидкого навчання.

Нагадаємо, кілька днів тому керівник Anthropic назвав Сема Альтмана брехуном, а угоду з Пентагоном «театром».

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > Програмісти — перші в зоні ризику: в Anthropic порахували, як швидко вас замінить LLM

Найбільш обговорювані статті

LLM-моделі навчились деанонімізувати фейкові акаунти в соцмережахLLM-моделі навчились деанонімізовувати фейкові акаунти в соцмережах
Sony відмовляється від релізів ігор PlayStation на ПКSony відмовляється від релізів ігор PlayStation на ПК
Microsoft хоче стягувати щомісячну плату за використання агентів в офісних програмахMicrosoft хоче стягувати щомісячну плату за використання агентів в офісних програмах
Google додає в Android «фішки» Apple: тепер можна ділитися своїм місцезнаходженням в повідомленняхGoogle додає в Android «фішки» Apple: тепер можна ділитися своїм місцезнаходженням в повідомленнях
Anthropic запускає голосовий режим для Claude CodeAnthropic запускає голосовий режим для Claude Code
Google попереджає про експлойт Coruna: полює на українських користувачів iPhoneGoogle попереджає про експлойт Coruna: полює на українських користувачів iPhone
OpenAI розробляє власного конкурента GitHubOpenAI розробляє власного конкурента GitHub
Новий кошмар програмістів: хакер вкрав ключ API і залишив борг перед Google на $82 000Новий кошмар програмістів: хакер вкрав ключ API і залишив борг перед Google на $82 000
Робота в офісі з відкритим плануванням провокує вигорання працівників — дослідженняРобота в офісі з відкритим плануванням провокує вигорання працівників — дослідження
Claude тепер може створювати та редагувати файли

Компанії використовують ChatGPT в 66% випадків для написання коду — опитування

Anthropic оголосила про нові обмеження на користування Claude Code

Розробники фактично пишуть код лише 16% робочого часу

Масові звільнення IT-спеціалістів продовжаться: Forbes дав прогноз на 2023 рік

Google, Meta, Amazon і Microsoft після масових звільнень наймають малооплачуваних іноземців

Кому живеться добре: Djinni опублікувала топ-7 наймів в IT за грудень

IT в Україні йде до свого фінального кінця. І потраплятимуть туди виключно за покликом душі

Хороші були часи: Amazon показав зарплати IT-спеціалістів за 2022 рік

Apple за допомогою Anthropic розробляє платформу для вайб-кодингу

Це нова реальність: Djinni опублікував топ-7 наймів січня

Djinni назвав вакансії, які закривають найдовше

Djinni назвав найбільш конкурентні категорії серед досвідченних кандидатів

Anthropic тестує веб-додаток Claude Code

25% за кордоном, легалізація та релокація: топ ІТ-компанії України підбили підсумки кварталу

Djinni назвала 2 напрямки в IT, які збільшили кількість вакансій в 2022 році

Опубліковано рейтинг міст з найвищими зарплатами розробників

Як увійти в IT: Djinni опублікував топ затребуваних вакансій без вимог до досвіду

Djinni підрахував, скільки відгуків потрібно для отримання оферу

DOU назвав найбільш оплачувані спеціалізації розробників

Українські IT-компанії назвали головні проблеми галузі

Попри звільнення: вісім IT-спеціальностей потрапили в топ-10 кращих робіт 2023 року

Де шукати роботу: український CTO оприлюднив добірку з більш ніж 400 сайтами та Telegram-каналами

30% айтівців в пошуку так і не знайшли нову роботу за рік — DOU

Топ текстів
Спецпроєкти - 1 тиждень назад
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
Спецпроєкти - 4 тижні назад
Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
Новини - 3 тижні назад
Творець Claude Code: програмісти припинять писати код до кінця 2026 року
Новини - 1 тиждень назад
У соцмережах набирає популярності тренд Cancel ChatGPT
Новини - 3 тижні назад
Spotify: наші найкращі програмісти «не написали жодного рядка коду з грудня»
Новини - 4 тижні назад
Визначено країну Європи, де IT-фахівцям пропонують найбільші зарплати
Новини - 3 тижні назад
Розробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» Цукерберга
Новини - 3 тижні назад
Ажіотаж навколо агента OpenClaw спровокував дефіцит комп’ютерів Mac: черги до 6 тижнів
Новини - 2 тижні назад
Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw
Новини - 4 тижні назад
YouTube-зірка MrBeast всерйоз захопився IT-бізнесом

Новини

Програмісти — перші в зоні ризику: в Anthropic порахували, як швидко вас замінить LLM

 09.03.2026 11:48

CEO Google увійшов до трійки рекордсменів в IT за розміром річної компенсації

 09.03.2026 10:30

Sony тестує динамічне ціноутворення для ігор PlayStation

 09.03.2026 08:46

Всюди брехня: розробник програми для обману на співбесідах визнав, що збрехав журналістам про свій дохід

 06.03.2026 18:06

Cursor запускає ще один інструмент агентного кодування — Automations

 06.03.2026 17:16

Нові функції «Дії»: бронювання працівників у розшуку та податкові знижки

 06.03.2026 16:15

X запускає новий варіант монетизації: «Ексклюзивні теми» з платним доступом

 06.03.2026 14:48

Зарплати українських розробників: наймів більше, але грошей менше

 06.03.2026 12:28

«Вже не можу писати код вручну»: збій в роботі Claude викликав проблеми у деяких розробників

 06.03.2026 11:05

OpenAI випускає GPT-5.4 — найкращу, але найдорожчу LLM компанії

 06.03.2026 09:13

Спецпроєкти

Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
ITC запустить текстову трансляцію Samsung Galaxy Unpacked 2026
Магія інновацій: як перетворити щоденний догляд на справжнє мистецтво за допомогою смарт-девайсів
Топ текстів тижня
1.
Google попереджає про експлойт Coruna: полює на українських користувачів iPhone
2.
В Іспанії ліквідували мережу онлайн-гемблінгу, яка експлуатувала українських жінок
3.
«Будуть платити за кожне скачування»: проекти з відкритим кодом придумали, де знайти гроші
4.
Керівник Anthropic назвав Сема Альтмана брехуном, а угоду з Пентагоном «театром». Трампа теж згадав
5.
Новий кошмар програмістів: хакер вкрав ключ API і залишив борг перед Google на $82 000
6.
Цифрова безграмотність: поліція втратила конфісковану криптовалюту на $5 млн
7.
TikTok відмовляється від наскрізного шифрування — як це вплине на вашу приватність і безпеку
8.
Вірусна ШІ-соцмережа Moltbook виявилася звалищем ботів без ознак ком’юніті
9.
Робота в офісі з відкритим плануванням провокує вигорання працівників — дослідження
10.
Всюди брехня: розробник програми для обману на співбесідах визнав, що збрехав журналістам про свій дохід

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: