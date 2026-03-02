Claude тепер може читати ваші розмови з ChatGPT

Компанія Anthropic анонсувала нову функцію імпорту пам’яті. Вона дозволяє додавати в Claude діалоги користувача з інших чат-ботів без втрати контексту та налаштувань.

Вбудована функція, яка вже доступна в усіх платних тарифах Claude, після імпорту продовжує роботу без повторного навчання ШІ-асистента. Процедура копіювання займає менше хвилини та гарантує збереження всіх важливих деталей минулих взаємодій.

Щоб почати імпорт, потрібно лише скопіювати вже готовий промпт та відправити його в інший чат-бот. Цей запит зобов’язує систему вивантажити всі збережені спогади, коригування поведінки та факти у єдиний блок коду. Після створення відповіді отриманий текст необхідно скопіювати і вставити в розділ налаштувань пам’яті Claude. Платформа моментально оновить свою базу знань, інтегрує отримані дані до робочого оточення та продовжить діалог з урахуванням усіх перенесених налаштувань.

Після імпорту чат-бот продовжить роботу з того місця, де ви зупинилися. Функція копіювання підтримується всіма популярними чат-ботами: ChatGPT, Gemini та Copilot.

В Anthropic зазначили, що Claude знадобиться близько 24 годин, щоб засвоїти новий контекст. Після того ви зможете побачити зміни, натиснувши кнопку «Переглянути, що Claude дізнався про вас».

Користувачі Claude можуть навіть налаштувати те, що чат-боту треба запам’ятати. Це можна зробити в розділі «Керування пам’яттю» в налаштуваннях програми. В Anthropic уточнюють, що Claude має зосередитися на «темах, пов’язаних з роботою, щоб підвищити свою ефективність як співробітника», додавши, що він може не пам’ятати особисті дані, які не пов’язані з роботою.

