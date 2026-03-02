/>
logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 02/03/2026 18:40

Claude тепер може читати ваші розмови з ChatGPT

Дмитро Сімагін

Автор новин

Компанія Anthropic анонсувала нову функцію імпорту пам’яті. Вона дозволяє додавати в Claude діалоги користувача з інших чат-ботів без втрати контексту та налаштувань. 

Вбудована функція, яка вже доступна в усіх платних тарифах Claude, після імпорту продовжує роботу без повторного навчання ШІ-асистента. Процедура копіювання займає менше хвилини та гарантує збереження всіх важливих деталей минулих взаємодій.

Щоб почати імпорт, потрібно лише скопіювати вже готовий промпт та відправити його в інший чат-бот. Цей запит зобов’язує систему вивантажити всі збережені спогади, коригування поведінки та факти у єдиний блок коду. Після створення відповіді отриманий текст необхідно скопіювати і вставити в розділ налаштувань пам’яті Claude. Платформа моментально оновить свою базу знань, інтегрує отримані дані до робочого оточення та продовжить діалог з урахуванням усіх перенесених налаштувань.

Після імпорту чат-бот продовжить роботу з того місця, де ви зупинилися. Функція копіювання підтримується всіма популярними чат-ботами: ChatGPT, Gemini та Copilot. 

В Anthropic зазначили, що Claude знадобиться близько 24 годин, щоб засвоїти новий контекст. Після того ви зможете побачити зміни, натиснувши кнопку «Переглянути, що Claude дізнався про вас». 

Користувачі Claude можуть навіть налаштувати те, що чат-боту треба запам’ятати. Це можна зробити в розділі «Керування пам’яттю» в налаштуваннях програми. В Anthropic уточнюють, що Claude має зосередитися на «темах, пов’язаних з роботою, щоб підвищити свою ефективність як співробітника», додавши, що він може не пам’ятати особисті дані, які не пов’язані з роботою.

Нагадаємо, що Claude Code на ПК тепер можна управляти дистанційно.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Найбільш обговорювані статті

«Запускайте в терміналі, керуйте зі смартфону»: Claude Code на ПК тепер можна управляти дистанційно«Запускайте в терміналі, керуйте зі смартфону»: Claude Code на ПК тепер можна управляти дистанційно
СБУ створила регіональні кіберцентри для протидії хакерамСБУ створила регіональні кіберцентри: чим вони займатимуться
«Працює циклічно та за графіком»: у Cowork з'явились заплановані завдання«Працює циклічно та за графіком»: у Cowork з’явились заплановані завдання
«Де докази, Ілон?»: суддя ставить під сумнів звинувачення проти OpenAI«Де докази, Ілон?»: суддя не вважає, що OpenAI викрала технологічні секрети xAI
«Китайці демпінгують»: Alibaba Group пропонує місячний доступ до LLM-моделей лише за 50 гривень«Китайці демпінгують»: Alibaba Group пропонує місячний доступ до LLM-моделей лише за 50 гривень
Розробники Android-додатків благають Google відмовитись від обов'язкової реєстраціїРозробники Android-додатків благають Google відмовитись від обов’язкової реєстрації
«Майже завжди застосовує ядерну зброю»: вчені приголомшені симуляцією війни зі штучним інтелектом«Майже завжди застосовує ядерну зброю»: вчені приголомшені симуляцією війни зі штучним інтелектом
Google Labs оновлює вайб-конструктор програм Opal: додано нові функціїGoogle Labs оновлює вайб-конструктор програм Opal: додано нові функції
Кінець епохи: перший трансатлантичний оптоволоконний кабель підняли після 37 років перебування на морському дніКінець епохи: перший трансатлантичний оптоволоконний кабель підняли після 37 років перебування на морському дні
Claude тепер може створювати та редагувати файли

Anthropic оголосила про нові обмеження на користування Claude Code

Розробники фактично пишуть код лише 16% робочого часу

Apple за допомогою Anthropic розробляє платформу для вайб-кодингу

Anthropic тестує веб-додаток Claude Code

Нова LLM-модель Claude 4 Opus може «здати» свого власника в поліцію

Незважаючи на зарплати в $2 мільйони, Meta не може утримати фахівців зі штучного інтелекту

Чат-бот Anthropic Claude тепер вміє писати та запускати JavaScript-код

Anthropic запускає API для веб-пошуку на базі Claude

Тести Claude 4 підтверджують лідерство в кодуванні, але є один суттєвий недолік

Claude Code навчили оновлювати застарілі мови програмування: акції IBM обвалились на 13%

Anthropic додає в Claude Code автоматизований сканер коду

Anthropic додає Claude Code в корпоративні тарифи

OpenAI відключили від Claude API. Anthropic не хоче, щоб її інструменти використовували для покращення GPT-5

Нова модель Claude 4.1 лідирує в кодуванні за кілька днів до виходу GPT-5

В інструменті кодування Claude Code знайдено критичну помилку

Anthropic тепер дозволяє створювати додатки безпосередньо в чат-боті Claude

Claude 3.7 Sonnet визнано найкращим інструментом для генерації коду

Anthropic створила алгоритм для злому штучного інтелекту

CEO Anthropic: штучний інтелект може знищити до 50% позицій джунів

Anthropic додає в Claude функцію веб-пошуку. Вона вже є в ChatGPT

Anthropic: вже через рік віртуальні співробітники почнуть замінювати людей

Anthropic обмежує роботу з Claude Code — без відома користувачів

Anthropic: штучний інтелект навчився брехати заради власних інтересів

Топ текстів
Спецпроєкти - 1 місяць назад
Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
Спецпроєкти - 1 місяць назад
Онлайн перемагає офлайн? Зібрали досвід сучасних шкіл та ділимось, як технології допомагають навчатися краще
Спецпроєкти - 3 тижні назад
Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
Новини - 2 тижні назад
Творець Claude Code: програмісти припинять писати код до кінця 2026 року
Новини - 2 тижні назад
Spotify: наші найкращі програмісти «не написали жодного рядка коду з грудня»
Новини - 3 тижні назад
Визначено країну Європи, де IT-фахівцям пропонують найбільші зарплати
Новини - 2 тижні назад
Ажіотаж навколо агента OpenClaw спровокував дефіцит комп’ютерів Mac: черги до 6 тижнів
Новини - 2 тижні назад
Розробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» Цукерберга
Новини - 3 тижні назад
YouTube-зірка MrBeast всерйоз захопився IT-бізнесом
Новини - 1 тиждень назад
Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw

Новини

Claude тепер може читати ваші розмови з ChatGPT

 02.03.2026 18:40

Вірусна ШІ-соцмережа Moltbook виявилася звалищем ботів без ознак ком'юніті

 02.03.2026 17:40

ClawJacked краде дані через плагіни OpenClaw

 02.03.2026 14:52

У соцмережах набирає популярності тренд Cancel ChatGPT

 02.03.2026 11:45

У Росії розігнали акцію проти блокування Telegram і примусового встановлення Max

 02.03.2026 10:12

27-річний українець створив глобальну мережу генерації фейкових документів: як працювала схема

 02.03.2026 08:35

Китай розповсюджує теорію змови про «криптовалютну гегемонію» США

 27.02.2026 17:39

Григорович повернувся: найвідоміший український гейм-розробник анонсував новий проект S.T.R.A.N.G.E.R

 27.02.2026 16:09

Microsoft теж виходить на ринок агентів. Зустрічайте Copilot Tasks

 27.02.2026 14:55

«Claude cпочатку відмовлявся та заперечував»: хакер змусив LLM стати його спільником у нападі на уряд Мексики

 27.02.2026 11:58

Спецпроєкти

Магія інновацій: як перетворити щоденний догляд на справжнє мистецтво за допомогою смарт-девайсів
ITC запустить текстову трансляцію Samsung Galaxy Unpacked 2026
Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
Топ текстів тижня
1.
Claude Code навчили оновлювати застарілі мови програмування: акції IBM обвалились на 13%
2.
«Майже завжди застосовує ядерну зброю»: вчені приголомшені симуляцією війни зі штучним інтелектом
3.
27-річний українець створив глобальну мережу генерації фейкових документів: як працювала схема
4.
Discord відкладає перевірку віку користувачів. Причиною став Пітер Тіль
5.
У соцмережах набирає популярності тренд Cancel ChatGPT
6.
Велике оновлення Claude Cowork: тепер можна створювати агентів для конкретних робочих завдань
7.
У Росії власника сайту заарештували на 15 діб за логотип Instagram
8.
Google додає нові функції та вкладки в Translate
9.
«Claude cпочатку відмовлявся та заперечував»: хакер змусив LLM стати його спільником у нападі на уряд Мексики
10.
«Де докази, Ілон?»: суддя не вважає, що OpenAI викрала технологічні секрети xAI

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: