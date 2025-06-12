Незважаючи на зарплати в $2 мільйони, Meta не може утримати фахівців зі штучного інтелекту

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Оскільки компанії вкладають мільярди в розробку штучного інтелекту, зростає попит на фахівців цієї технології. Діді Дас, венчурний капіталіст Menlo Ventures та колишній співробітник Google Search, заявив, що Meta пропонує топовим спеціалістам зі штучного інтелекту річний пакет оплати в $2 мільйони, однак компанія продовжує втрачати персонал. Таланти переходять у OpenAI та Anthropic. За словами Даса, він особисто знає про три такі випадки лише цього тижня, пише Tom’s Hardware.

Статистика свідчить, що на кожні 10,6 співробітників з DeepMind, 8,2 з OpenAI та 2 з Hugging Face, які переходять до Anthropic, припадає лише один співробітник, який переходить з Anthropic у якусь з перелічених компаній. Цей рух показує, що цей стартап є найбільш привабливим для фахівців зі штучного інтелекту. Хоча ніхто поки не знає, які зарплати та опціони пропонує Anthropic, можна сміливо припустити, що вони принаймні на рівні або, що ймовірніше, значно більше, ніж те, що платять конкуренти.

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За даними SignalFire, Anthropic демонструє вражаючих 80% утримання співробітників, прийнятих на роботу щонайменше два роки тому. Далі слідує Google DeepMind (78% фахівців працюють в компанії через два роки після прийому на роботу). Показник утримання кадрів OpenAI відстає на рівні 67%, далі йде Meta (64%).

Нагадаємо, що кільк днів тому компанія Anthropic представила спеціалізовану модель штучного інтелекту Claude Gov, розроблену для клієнтів зі сфери національної безпеки. Цей інструмент призначено для виконання таких операцій, як стратегічне планування, аналіз розвідувальних даних та оперативна підтримка.

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