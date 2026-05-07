logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 07/05/2026 15:57

Twitch вперше заблокував українського стрімера за запитом PlayCity

Андрій Савчук

Автор новин

Стрімінговий сервіс Twitch видалив обліковий запис користувача, який під час прямих трансляцій рекламував азартні ігри. Поштовхом до блокування стала скарга, подана через онлайн-форму на сайті українського державного агентства PlayCity.

Twitch вперше заблокував українського стрімера за запитом PlayCity

Інформацію про порушення фахівці установи отримали від глядачів каналу. Після цього команда самостійно перевірила відеоконтент, зафіксувала порушення правил платформи та чинного законодавства у сфері реклами гемблінгу, після чого передала матеріали адміністрації Twitch. Сервіс відреагував оперативно: обліковий запис стрімера заблокували протягом тижня.

У PlayCity підкреслюють, що подібні результати стали можливими завдяки системній роботі з великими технологічними платформами. Агентство вибудувало прямі канали взаємодії з Meta, Twitch, YouTube, Google та Viber, що дозволяє оперативно передавати дані про порушників і домагатися видалення незаконного контенту.

Онлайн-інструмент для скарг на незаконну рекламу азартних ігор з’явився на сайті PlayCity лише тиждень тому — 30 квітня 2026 року. Він дозволяє відразу зафіксувати порушення та передати його на перевірку команді PlayCity — без зайвих кроків і паперових процедур.

Платформа Twitch ще у 2022 році запровадила часткову заборону на трансляції азартних ігор — передусім слотів, рулеток і гри в кості. Рішення ухвалили після масового тиску з боку спільноти: найбільш популярні стрімери погрожували страйком, стверджуючи, що подібний контент завдає шкоди молодій аудиторії та підриває репутацію платформи. На той час такі трансляції входили до десятки найпопулярніших категорій сервісу, а деякі контент-мейкери отримували від казино понад мільйон доларів на місяць.

Нагадаємо: російським блогерам місцева влада погрожує штрафом до 500 тисяч рублів або позбавленням волі до 6 років за стріми з українською грою S.T.A.L.K.E.R 2.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > Twitch вперше заблокував українського стрімера за запитом PlayCity

Найбільш обговорювані статті

Гейміфікація програмування: OpenAI додає анімованих помічників у CodexГейміфікація програмування: OpenAI додає анімованих помічників у Codex
Українська deftech-компанія з капіталізацією $414 млн виходить на ринок Японії. Партнером стане розробник ViberУкраїнська deftech-компанія з капіталізацією $414 млн виходить на ринок Японії. Партнером стане розробник Viber
Співзасновник Anthropic: системи штучного інтелекту ось-ось почнуть створювати самі себеСпівзасновник Anthropic: системи штучного інтелекту ось-ось почнуть створювати самі себе
Ветерани з IT-досвідом зможуть отримати до $20 000 на розвиток бізнесу — SKELAR відкрив набір на акселераційну програмуВетерани з IT-досвідом зможуть отримати до $20 000 на розвиток бізнесу — SKELAR відкрив набір на акселераційну програму
Індійських розробників Rockstar Games змушують працювати понаднормово заради релізу GTA VIІндійських розробників Rockstar Games змушують працювати понаднормово заради релізу GTA VI
Пентагон захопився вайб-кодингом: понад 100 000 ШІ-агентів за п'ять тижнівПентагон захопився вайб-кодингом: понад 100 000 ШІ-агентів за п’ять тижнів
Ажіотаж навколо OpenClaw не минув дарма: Apple «вбила» найдоступніший Mac miniАжіотаж навколо OpenClaw не минув дарма: Apple «вбила» найдоступніший Mac mini
Пастка емпатії: дружня розмова з чат-ботом знижує ефективність відповідейПастка емпатії: дружня розмова з чат-ботом знижує ефективність відповідей
xAI запускає Custom Voices — миттєве клонування голосу для GrokxAI запускає Custom Voices — миттєве клонування голосу для Grok
Топ текстів
Новини - 6 днів назад
«Термінатора» в зал суду не пустили: Ілон Маск перетворив позов проти OpenAI на sci-fi шоу
Новини - 1 тиждень назад
Вайб-математика: аматор за допомогою одного запиту в ChatGPT розв’язав 60-річну проблему Ердьоша
Новини - 2 тижні назад
Claude для «еліти», Gemini для всіх інших: серед програмістів Google виник розкол
Новини - 1 тиждень назад
Скільки рядків коду в Linux? Дослідник вирішив порахувати та порівняти з різними версіями Windows
Новини - 6 днів назад
Експерт назвав 10 промптів, які миттєво покращують відповіді ChatGPT
Новини - 2 тижні назад
Кінець епохи графічних редакторів? Claude Design малює макет за секунди
Новини - 2 тижні назад
Еволюція ChatGPT: тепер в чат-боті можна запускати агентів для автономної роботи
Новини - 1 тиждень назад
NASA випробувала літієвий двигун для польотів на Марс. Рахуємо, скільки це в павербанках
Новини - 4 тижні назад
Вдень — на зйомках, вночі пише код: акторка Мілла Йовович виклала власний ШІ-інструмент на GitHub
Новини - 1 тиждень назад
Сем Альтман пояснив, хто керуватиме суперінтелектом

Новини

Twitch вперше заблокував українського стрімера за запитом PlayCity

 07.05.2026 15:57

Telegram отримав захист від накрутки ботів

 07.05.2026 14:53

Google оновлює AI Overviews: цитати з соцмереж, підписки та попередній перегляд сайтів

 07.05.2026 12:20

Як Ілон Маск зі скандалом залишив OpenAI — версія Грега Брокмана

 07.05.2026 10:44

Підвищення лімітів для Claude Code: Anthropic робить вайб-кодування більш доступним

 07.05.2026 08:46

Як IT-фахівцю «прокачати» свій профіль LinkedIn — експерт дає цінні поради

 06.05.2026 17:48

Цукерберг особисто дав добро: Meta судять за масове піратство заради навчання Llama

 06.05.2026 16:59

Anthropic представила 10 готових агентів для фінансових завдань

 06.05.2026 16:09

Google Chrome 147 таємно «з'їдає» 4 ГБ на вашому диску — встановлює без дозволу LLM

 06.05.2026 14:38

Агент OpenClaw отримав кредитну картку — і злив усі паролі незнайомцю після погрози стерти пам'ять

 06.05.2026 11:17
Топ текстів тижня
1.
«Термінатора» в зал суду не пустили: Ілон Маск перетворив позов проти OpenAI на sci-fi шоу
2.
Експерт назвав 10 промптів, які миттєво покращують відповіді ChatGPT
3.
OpenAI змінила стандартну модель ChatGPT на GPT-5.5 Instant. Розбираємо, що це дає користувачам
4.
«Ти просто рядок у таблиці»: як Oracle звільняє людей заради штучного інтелекту
5.
Агент OpenClaw отримав кредитну картку — і злив усі паролі незнайомцю після погрози стерти пам’ять
6.
Гейміфікація програмування: OpenAI додає анімованих помічників у Codex
7.
Співзасновник Anthropic: системи штучного інтелекту ось-ось почнуть створювати самі себе
8.
Підвищення лімітів для Claude Code: Anthropic робить вайб-кодування більш доступним
9.
Екс-менеджер Meta: Лише 2% розробників використовують штучний інтелект правильно. Решта ризикують своєю роботою
10.
Пастка емпатії: дружня розмова з чат-ботом знижує ефективність відповідей

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: