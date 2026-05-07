Twitch вперше заблокував українського стрімера за запитом PlayCity

Стрімінговий сервіс Twitch видалив обліковий запис користувача, який під час прямих трансляцій рекламував азартні ігри. Поштовхом до блокування стала скарга, подана через онлайн-форму на сайті українського державного агентства PlayCity.

Інформацію про порушення фахівці установи отримали від глядачів каналу. Після цього команда самостійно перевірила відеоконтент, зафіксувала порушення правил платформи та чинного законодавства у сфері реклами гемблінгу, після чого передала матеріали адміністрації Twitch. Сервіс відреагував оперативно: обліковий запис стрімера заблокували протягом тижня.

У PlayCity підкреслюють, що подібні результати стали можливими завдяки системній роботі з великими технологічними платформами. Агентство вибудувало прямі канали взаємодії з Meta, Twitch, YouTube, Google та Viber, що дозволяє оперативно передавати дані про порушників і домагатися видалення незаконного контенту.

Онлайн-інструмент для скарг на незаконну рекламу азартних ігор з’явився на сайті PlayCity лише тиждень тому — 30 квітня 2026 року. Він дозволяє відразу зафіксувати порушення та передати його на перевірку команді PlayCity — без зайвих кроків і паперових процедур.

Платформа Twitch ще у 2022 році запровадила часткову заборону на трансляції азартних ігор — передусім слотів, рулеток і гри в кості. Рішення ухвалили після масового тиску з боку спільноти: найбільш популярні стрімери погрожували страйком, стверджуючи, що подібний контент завдає шкоди молодій аудиторії та підриває репутацію платформи. На той час такі трансляції входили до десятки найпопулярніших категорій сервісу, а деякі контент-мейкери отримували від казино понад мільйон доларів на місяць.

