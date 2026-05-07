Новини 07/05/2026 10:44

Як Ілон Маск зі скандалом залишив OpenAI — версія Грега Брокмана

Андрій Савчук

Автор новин

Жорсткі переговори між засновниками стартапів рідко виносяться на публіку — особливо коли йдеться про компанію, яка змінила історію IT. Однак саме це зараз відбувається у залі суду каліфорнійського Окленда, де розглядається позов Ілона Маска проти його колишніх партнерів по OpenAI. 

Кореспондент TechCrunch розповів деталі чергового етапу судового процесу. На цей раз свідчення давав Грег Брокман — друга людина в OpenAI.

Зустріч, яка все вирішила

Наприкінці серпня 2017 року ключові фігури OpenAI — тоді ще невеликої некомерційної дослідницької організації — зібралися, щоб обговорити створення комерційного підрозділу та залучення коштів для досягнення штучного загального інтелекту.

Маск вимагав повного контролю над компанією. Напередодні він подарував кожному зі співзасновників Tesla Model 3 — за словами технічного директора Грега Брокмана, це було спробою задобрити колег у момент, коли Маск і Сем Альтман змагалися за підтримку своїх протилежних бачень майбутнього організації. Голова дослідницького відділу Ілля Суцкевер навіть замовив картину із зображенням Tesla як дружній жест для Маска.

Але настрій зустрічі виявився зовсім іншим. Коли Маску повідомили, що інші засновники не погодяться передати йому одноосібний контроль, він, за словами Брокмана, розлютився і кілька хвилин мовчки сидів, занурений у думки. 

Потім, за словами Брокмана, Маск сказав: «Я йду», встав і різко пройшов навколо столу… Я думав, що він мене вдарить. Він схопив картину і почав виходити з кімнати. А потім обернувся і сказав: «Коли ти збираєшся залишити OpenAI?»»

Брокман і Суцкевер не збирались йти з компанії. Маск припинив фінансування операційного бюджету організації, а вже через шість місяців залишив раду директорів, хоча продовжував оплачувати офісний простір, спільний з Neuralink, аж до 2020 року.

Що стоїть за судовим процесом

В центрі уваги суду зараз розглядається саме той переломний 2017 рік — і особисті записи Брокмана, які стали несподіваним доказом у справі. Президент OpenAI давав свідчення протягом двох днів, нерідко звертаючись до власного щоденника.

Адвокати Маска намагаються довести, що Альтман і Брокман фактично привласнили некомерційну організацію, тоді як юристи OpenAI стверджують: Маск і сам розглядав аналогічні сценарії.

Відправною точкою для всього конфлікту стала перемога моделі OpenAI над найсильнішим гравцем-людиною у відеогрі DOTA 2. Цей результат переконав команду: для розвитку потужного штучного інтелекту потрібні величезні обчислювальні ресурси, просте некомерційне фінансування їх не забезпечить. Почалися розмови про прибутковий підрозділ.

Маск наполягав на безумовному особистому контролі. Інші засновники пропонували рівні частки та можливе збільшення частки Маска пропорційно до грошових вкладень. Обговорювалась і ідея інтеграції OpenAI з ШІ-проєктами Tesla. Посередниця між сторонами Шівон Зілліс зазначила, що варіантів схем було понад двадцять. Але щойно інші засновники відмовилися поступитися контролем — партнерство розвалилося.

Щоденник як доказ

Записи Брокмана містять рядки, якими активно скористалися адвокати Маска. Зокрема, Брокман писав, що перетворення організації на комерційну без Маска було б «морально банкрутством», а також розмірковував про власний фінансовий стан. Адвокат Маска Стів Моло закидав йому, що той думав більше про особисте збагачення, ніж про місію некомерційної організації. Сьогодні частка Брокмана оцінюється майже у 30 мільярдів доларів.

У відповідь Брокман вказав на те, що було створено за останні роки: некомерційний фонд OpenAI тепер контролює акції вартістю понад $150 мільярдів.

Маск і штучний інтелект: хто кого не зрозумів

Примітно, що Брокман поставив під сумнів компетентність самого Маска у сфері штучного інтелекту. За його словами, той зневажливо поставився до ранньої демонстрації системи, яка згодом стала ChatGPT. На думку Брокмана, нездатність Маска розгледіти потенціал цієї розробки й стала першопричиною всіх наступних подій.

Чим усе завершилось

У 2019 році OpenAI все ж заснувала комерційний підрозділ і залучила від Microsoft мільярд доларів. Протягом наступних чотирьох років вона отримала ще $13 мільярдів від того самого партнера, ставши провідною ШІ-лабораторією світу. Саме ці угоди, на думку Маска, стали доказом того, що Альтман і Брокман його обійшли — і в 2024 році він подав позов.

Судовий процес триває й очікується, що він продовжиться ще щонайменше тиждень.

Сем Альтман пояснив, хто керуватиме суперінтелектом

