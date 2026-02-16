the-page
tradfi
Новини 16/02/2026 14:43

Ілон Маск звинуватив філософа, який навчає LLM Claude, у відсутності дітей

Дмитро Сімагін

Автор новин

Ілон Маск розкритикував жінку-філософа Аманду Аскелл, яка в компанії Anthropic відповідає на навчання LLM-моделей серії Claude. Після публікації її профілю у The Wall Street Journal, Маск прокоментував його в X фразою: «Ті, хто не мають дітей, не зацікавлені в майбутньому».

Аскелл займається в Anthropic тим, що навчає моделі штучного інтелекту моральним цінностях та обмеженням в поведінці. Простіше кажучи, вона допомагає Claude визначити, як робити правильний вибір у складних ситуаціях.

Ілон Маск звинуватив філософа, який навчає LLM Claude, у відсутності дітей

У матеріалі WSJ не уточнювалося, чи є у 37-річної Аскелл діти. Як відомо, Маск — батько, як мінімум, 14 дітей. Він активно пропагує позицію, що демографічний спад є однією з головних загроз цивілізації.

Що стосується відповіді, то Аскелл висловилась на критику Маска так, як належить філософу. За її словами, все залежить від того, наскільки людина загалом дбає про людей, а не лише про своїх родичів:

«Я думаю, це залежить від того, наскільки ви піклуєтеся про людей загалом, а не про своїх рідних. Я маю намір мати дітей, але все ще відчуваю, що маю сильну особисту зацікавленість у майбутньому, бо мені дуже важливо, щоб люди процвітали, навіть якщо вони не є моїми родичами».

Як відомо, Ілон Маск активно будує власну екосистему навколо LLM-моделей серії Grok. Його компанія xAI поки не виявляла зацікавленості у залученні гуманітарних експертів до своєї моделі.

Нагадаємо, Ілон Маск кілька днів тому заявив, що його потрібен завод на Місяці і велика катапульта для запуску супутників.

