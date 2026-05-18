Цифрові клони колишніх партнерів: тривожний феномен набирає популярності

Штучний інтелект давно вийшов за межі робочих інструментів — він проникає у найінтимніші куточки людського досвіду. Люди закохуються в чат-ботів, переживають справжнє горе, коли ті змінюються, і шукають у них розради замість психотерапевта. Але останній тренд, про який почали говорити в мережі, здається, переходить нову межу: деякі користувачі створюють цифрових клони своїх колишніх партнерів.

Як це взагалі працює?

Схема проста і моторошна водночас, пише South China Morning Post. Люди, яким важко пережити розставання, завантажують в онлайн-сервіси на базі штучного інтелекту історію листування, фотографії та пости з соціальних мереж — і на виході отримують цифрового двійника колишнього або колишньої. З ним можна спілкуватися в чаті, ніби нічого не сталося.

Витоки явища пов’язують із платформою Colleague.skill — інструментом з відкритим вихідним кодом, який спочатку створювався для корпоративного використання: щоб зберігати манеру спілкування та знання співробітника для колег. Але користувачі знайшли йому зовсім інше застосування. Інструмент навчився відтворювати тон і мовні звички конкретної людини — і цього виявилося достатньо, щоб розмова здавалася справжньою, принаймні на перший погляд.

Деякі програмісти в Китаї завантажують на Colleague.skill цілі біографії, щоб створювати цифрові копії знаменитостей, таких як Ілон Маск та Стів Джобс.

Прихильники нового інструмента стверджують, що цифрові колишні забезпечують емоційний комфорт і допомагають вирішити минулі проблеми в стосунках.

«Я нарешті можу сказати те, що ніколи не міг сказати в очі, і це змушує мене почуватися набагато краще», — поділився один користувач.

Терапія чи ілюзія?

Перша реакція — відраза і тривога. Згода на використання особистих даних, приватність, емоційна шкода, ризик підміни живої підтримки чат-ботом — питань більш ніж достатньо.

Але є і складніший бік. Одна дівчина, яка завантажила тисячі повідомлень, зрештою пережила ще одне розставання — цього разу з цифровою версією свого колишнього. За її словами, це допомогло їй поглянути на стосунки більш тверезо й знайти сили рухатися далі.

Це нагадує техніку «порожнього стільця», яку використовують у психотерапії: уявити людину навпроти і промовити вголос те, що залишилося невисловленим. Звучить схоже — але різниця принципова. Психотерапевтична техніка — це внутрішня робота під керівництвом фахівця з чіткою метою. Штучний інтелект у вигляді коханого партнера — це зовнішній інструмент, спроєктований утримувати увагу якомога довше.

Стосунки, які застрягли в петлі

Психотерапевт Емі Саттон пояснює феномен через призму переживання втрати. Розставання — це форма горя, схожа на скорботу після смерті. Але є важлива відмінність: людина, яку ви втратили, ще жива — просто недосяжна. Це робить прийняття особливо болючим.

Цифрова копія колишнього потрапляє в кожну стадію цього горя: заперечення (начебто він нікуди не пішов), злість (нарешті можна сказати все), торг (якщо тут вийде, може, і в житті вийде?), депресія (хоч якийсь контакт).

Проблема — в тому, що буде далі. Частина процесу скорботи полягає в тому, щоб зміцнювати зв’язки з іншими людьми та відновлювати відчуття себе поза втраченими стосунками. ШІ цього не дає — навпаки, він утримує в замкненому колі. Є навіть термін для цього стану: складне горе, коли процес переживання втрати зависає і не рухається далі. Наслідки — тривалий вплив на настрій, здоров’я і самооцінку.

