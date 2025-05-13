Які є альтернативи ChatGPT, коли потрібна точність та достовірність?

Збираєте матеріали для презентації, статті чи виступу? Формуєте обґрунтовану позицію для дискусії? Чи просто хочете розібратись у складній темі — без перекручень, вигадок і поверхневих узагальнень?
У ситуаціях, де важлива точність, ChatGPT може підкласти свиню — і зробити це надзвичайно переконливо. Це не баг, а особливість генеративного ШІ: він передбачає найбільш імовірне продовження тексту, а не перевіряє факти у реальному часі.
На щастя, з’являється дедалі більше інструментів, створених саме для точного пошуку, аналізу й роботи з перевіреними даними.
Perplexity — комбінує зручність пошуку в стилі ChatGPT із точністю класичного Google: відповідає на запит у форматі діалогу й одразу надає посилання на джерела. Ідеально підходить для швидкого фактчекінгу.
Elicit — фокусується на автоматизації дослідницьких завдань: підбирає наукові статті, витягує з них дані, порівнює методології й формує стислий огляд.
Consensus — зручний інструмент для перевірки популярних тверджень з наукової точки зору: шукає відповіді в наукових публікаціях і формулює висновок на їх основі, зазначаючи, наскільки узгоджені результати різних досліджень.
SciSpace — допомагає вивчати наукові статті з вбудованими поясненнями: розшифровує терміни, спрощує складні пояснення, відповідає на запитання прямо в тексті. Корисно, коли треба розібратись у новій темі або швидко зрозуміти суть дослідження.
У яких справах ви би ніколи не довірились штучному інтелекту? Діліться думками в чаті.
Цей текст взято з особистого блогу після отримання дозволу автора.
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